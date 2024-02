Egy csipet francia romantika Budán: Új cukrászda nyílt a hangulatos Horváth-kertben

Hosszú évtizedek óta népszerű budai közparkban nyitott meg 2023 decemberében a Dobay Cukrászda és Pékség első fővárosi egysége. A nyüzsgő belváros szívében, mégis zöld környezetben élvezhetjük ezentúl a habkönnyű pohárkrémeket, friss péksüteményeket és formabontó megjelenésű tortaszeleteket.

A várostörténeti szempontból is jelentős, I. kerületi Horváth-kert ad otthont a Dobay Cukrászda és Pékség első budapesti üzletének. A pezsgő Krisztina körút mentén hívogató park és annak pavilonja helyén az 1840-es évektől kezdve kertvendéglő és nyári színház működött, melyet előszeretettel látogattak a budaiak.

Ebben a történelmi miliőben, az első magyar opera-énekesnő, Déryné Széppataki Róza szobrának szomszédságában idézi meg a Dobay Cukrászda a hajdani szívélyes vendéglátást, amelyről a kor közkedvelt slágere, Lajtai Lajos operettrészlete is mesél: „Legyen a Horváth-kertben Budán / Szombaton este fél 8 után”.

Budai je ne sais quoi

A Halásztelken és immáron Budapesten is megtalálható cukrászda a VakVarjú étteremcsaládhoz tartozik, így a gasztronómia területén szerzett, két évtizedes tapasztalat garancia a magas minőségre. A szemet gyönyörködtető cukrászremekek nem is okoznak csalódást, mellettük finomabbnál finomabb rétesek, pohárkrémek, torták, valamint vadkovászos péksütemények, kalácsok és kenyerek sorakoznak a polcokon. Mind a süteményekben, mind a pavilon enteriőrjében tetten érhető, hogy a házias ízvilág egy csipetnyi francia eleganciával találkozik.

A Krisztina körútról belépve a bájos üzletbe rögtön megkordul az ember gyomra az üvegpultokban tündöklő krémes, habos, színes vagy épp porcukros sütemények láttán. Második pillantásra már feltűnik a beltér megnyerő külseje is, mely a bársony borítású puffokkal, márványasztalokkal, mintás csempével, romantikus rózsadíszekkel és az üvegtetővel a francia cukrászdák hangulatát hozza el Budára.

Krémes, pisztáciás szelet és a többiek

Krisztinaváros újdonsült ékszerdobozába érdemes ellátogatni a már most tetemes rajongótáborral rendelkező krémesért, amely eredetileg csak néhány hétig lett volna a kínálat része, de a vendégek külön kérésére immáron állandó jelleggel elérhető. Hasonló népszerűségnek örvend a névadó és társtulajdonos, Dobay Eszter kedvenc süteménye, a pisztáciás-málnás szelet, amely igazi ízbombaként veszi le a lábáról kóstolóját.

Nem mehetünk el szó nélkül a modern külsejű torták mellett sem, melyek különleges négyzetalakja és mesterien megkomponált édes rétegei megszínesítik az ünnepi alkalmakat. Mindemellett cukormentes opciók közül is választhatunk, a háromféle ízben elérhető pohárkrémek egyike például hozzáadott cukor nélkül készül. A mindenmentes kókusztejes-gyümölcsös tápiókapuding mellett gesztenyepüré és somlói galuska tölti meg az elvitelre is kérhető Dobay üvegeket.

A csepeli cukrászműhelyből minden reggel frissen érkeznek a sütemények, melyek között szezonális kedvenceket is találunk, a közelgő nőnap és húsvét környékén például kifejezetten érdemes lesz betérni a Horváth-kert pavilonjába egy kis édes élvezetért. Ahogy az időjárás engedi, megnyílik a cukrászda tágas pergolás terasza is, amely a fővárosban egyedülálló módon, zöld oázisként várja majd a vendégeket.

A desszertek mellett változatos ebédmenü is kapható a Dobay budai cukrászdájában. Hétköznaponként dél és 2 óra között, a VakVarjú séfjeinek ötlete nyomán készült napi krémleves mellé tartalmas szendvicset vagy egy szelet süteményt is kérhetünk. Tavasszal szezonális gyümölcslevesek dominálják az étlapot, és külön jó hír, hogy az ebédmenü – ahogy a sütemények is -, elvitelre is kérhető. Próbáljátok ki!

Még több helyi kistermelővel szeretnének együttműködni a VakVarjú és a Dobay egységeiben: