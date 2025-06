4 nagyszerű gasztrohely Budapesten, ha gluténmentes finomságokat keresel

Ki mondta, hogy a gluténmentes étkezés csak unalmas lehet? Vigyázat: akár mindenmentes, akár mindenevő gasztroőrült vagy, ezektől a helyektől garantáltan le fog esni az állad!

Zelenák Sütiház

A Zelenák Sütiház családias hangulatú, budapesti, gluténmentes cukrászda, ahol minden sütemény, torta és pékáru garantáltan – hivatalos laboreredményekkel is alátámasztva – gluténmentes. Emellett a diétás igényekhez is igazodnak: paleo, vegán, tej-, tojás-, cukor-, laktózmentes, IR-barát desszerteket is kínálnak. Termékeik természetes, prémium alapanyagokból, adalékmentesen, saját műhelyükben készülnek és legalább annyira finomak, mint a hagyományos sütemények. A Zelenák Sütiház egészségesen édes élményeket nyújt, alakbarát és allergénbarát. Egy meghitt, kedves hely, amiben garantáltan nem fogsz csalódni!

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Weboldal | Facebook

Szezám Budapest

A Szezám mindössze másfél éve nyitotta meg kapuit Budapest szívében, ma pedig már a gluténmentes étrend követőinek egyik törzshelyének számít. Nem csoda, hiszen kínálatában olyan ínyencségek kaptak helyet, mint például a pisztáciás sajttorta vagy a red velvet cookie – szigorúan gluténmentesen. A hely specialitását, a babkát három ízben készítik – fahéjas, csokis, pisztáciás –, a finomsággal 2023-ban még az Év gluténmentes töltött péksüteménye díjat is elnyerték. Ínycsiklandó reggelikínálattal, újhullámos kávékkal és persze mindenmentes opciókkal várnak mindenkit a Duna-parttól csupán néhány lépésre.

1052 Budapest, Galamb utca 9. | Weboldal

Gyógyító kenyerek

A Gyógyító kenyerek neve is arról árulkodik, hogy nem mindennapi helyről van szó. A pékségben különleges kincsekre bukkanhatunk: főképp gluténmentes kovászos kenyerekre. A hajdinás, a fekete fokhagymás, az áfonyás, a diós és megannyi ízesítésű kenyér mellett olyan ínyencségek közül is válogathatunk a budai pékségben, mint például a rozmaringos-céklás keksz, a paradicsomos-snidlinges csiga vagy a kesutúrós-áfonyás batyu. A Gyógyító kenyereknél minden gluténmentes, vegán és adalékanyagmentes – igazi szuperélelmiszer-mennyország! Érdemes minél korábban érkezni, hogy ne maradjunk le az aznapi kínálatról.

1024 Budapest, Retek utca 22. | Facebook

Kata Restaurant

Baráti és családi összejövetelek tökéletes helyszíne a Kata Restaurant, ahol 100%-ban glutén- és laktózmentes fogások közül csemegézhetünk. A menün nemzetközi és újragondolt magyar ételek mellett vegetáriánus opciók is helyet kaptak, az étterem képzett felszolgálói pedig minden kérdésünkre felkészültek. Mesterszakácsai helyben készítik a mentes fogásokat, például a tejszínes bébiparajos gnocchit vegán húsgolyóval és a gluténmentes csirkepaprikást. Az impozáns beltér akár 40 fős csoport megvendégelésére is alkalmas, nyáron kinti asztaloknál is élvezhetjük a Kata Restaurant kompromisszummentes finomságait.

1065 Budapest, Hajós utca 27. | Weboldal

A koffeinlöketről pedig ezek a kávézók gondoskodnak: