20+ bakancslistás program és fesztivál a Balatonnál, amit kár lenne kihagyni idén nyáron

A Balatonnál nem kell sokat keresgélni programok után, hiszen a környék elképesztően sokszínű rendezvénysorozatokat, kihagyhatatlan gasztronómiai úti célokat és mesés természetközeli látnivalókat kínál. Pipáljátok ki mindet, és kész is a nyári bakancslista!

Fesztiválok és koncertek a Balatonnál

Plázs Siófok (egész nyáron)

Nincs nyár Plázs nélkül, és ez idén sem lesz másképp: Siófok szokásához híven egy egész nyáron át tartó, fergeteges koncertsorozatra invitál titeket a Balaton legbulisabb partszakaszán. A balatoni nyár ikonikus helyszínén júniusban jobbnál jobb előadók adják egymásnak a színpadot: a nyár első hónapjában Desh, a Carson Coma, Pogány Induló, a Neoton, a Valmar és T. Danny fellépéseit élvezhetitek a Plázson. A szezonban rajtuk kívül többek között a Halott Pénz, Azahriah, Majka, illetve a ByeAlex és a Slepp is visszatér a Balaton bulifővárosába.

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Fun & Fizz Fesztivál // Hévíz (2026. június 19-21.)

Hévízen is egy nagyszerű programsorozattal robban be a nyár: június 19. és 21. között a Fun & Fizz Fesztiválon lehettek részesei a legmenőbb hazai előadók fellépéseinek egy pohár koktéllal vagy fröccsel a kézben. Pénteken az Anna and the Barbies robbantja be a színpadot, szombaton Deniz és Orsovai Reni hozza el a legjobb dallamokat, vasárnap pedig a New Level Empire teszi fel a koronát a hétvégére. A koncertek előtt és után DJ Warrenbeats, DJ Revolution és DJ Dorian pörgeti a lemezeket, garantálva ezzel a fergeteges bulihangulatot. Ha mindez nem lenne elég, a fesztiválra ráadásul ingyenes a belépés!

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Örvényesvölgy Fesztivál // Zalacsány (2026. június 26-28.)

A közel 20 hektáron elterülő zalai birtok háborítatlan csendjét általában maximum a madarak és a dámszarvasok hangjai törik meg, azonban június végén pár napra világsztároktól és hazai előadóktól lesz hangos a dombokkal ölelt, zöld rét. Kétségtelen, hogy ezzel a környezettel az Örvényesvölgy Fesztivál elnyerte az egyik legkülönlegesebb hangulatú hazai fesztivál címét, amit csak tovább fokoznak a színvonalas kulturális események. A rendezvény elsősorban a jazz, a soul és a blues rajongóinak kedvez, de a zseniális gasztrofelhozatal, a családi programok és a kézműves vásár miatt is érdemes ide ellátogatni.

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Klassz a pARTon! Fesztivál // több helyszínen (2026. július 2. – augusztus 3.)

Immár 12. alkalommal rendezik meg a Klassz a pARTon! Fesztivált a Balaton partján, így idén is parkokban, strandokon és kiemelt történelmi helyszíneken lehettek részesei a varázslatos klasszikus zenei koncerteknek. Az Érdi Tamás zongoraművész nevével fémjelzett fesztiválra ingyenes a belépés, így csak annyi a dolgotok, hogy átengedjétek magatokat a szívhez szóló melódiáknak. Az interaktív, beavató koncerteket gyerekeknek és családoknak is ajánlják, így akkor is érdemes ellátogatni a programokra, ha nem mozogtok otthonosan a komolyzene világában.

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Kultkikötő // több helyszínen (2026. július 3. – augusztus 29.)

Július 3. és augusztus 29. között Balatonföldvár, Balatonszárszó és Balatonboglár ismét megtelik élő találkozásokkal: a Kultkikötőben klasszikus és kortárs színházi darabok, intimebb estek, nagyszínpadi sikerek, különleges koncertek és gyerekprogramok váltják egymást. A fellépők sorát Molnár Piroska, Szulák Andrea, Schell Judit, Malek Andrea, Tenki Réka, Dobó Kata, Hámori Gabriella, Lábas Viki, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós, Olasz Renátó, Koltai Róbert, Jordán Tamás, Beck Zoli, Grecsó Krisztián, Veréb Tamás, a Budapest Bár, A Grund – vígszínházi fiúzenekar és még sokan mások gazdagítják.

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VeszprémFest (2026. július 15-18.)

A VeszprémFest júliusban a tőle megszokott módon ismét a zenei paletta összes színét hozza el nektek a Historia Kertbe: Juanes a latin rockért, Beth Hart a blues-rockért, a Kraftwerk pedig az elektronikus zenéért felel, míg a Pink Martini 25-féle nyelven megszólaló repertoárjával és a klasszikus-, dzsessz-, latin és popzenei műfajokat ötvöző stílusával fogja lenyűgözni a hallgatókat. Az eseményre azonban nem csak a sokszínű koncertek miatt lesz érdemes ellátogatni, hiszen az ingyenesen látogatható Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál szintén szenzációs fellépőket és persze remek balatoni borászatokat hoz el a királynék városába.

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Miénk lett a tér! // Hévíz (2026. július 16-19.)

Július 16. és 19. között újra élettel telik meg Hévíz főtere. A fesztivál csütörtöki nyitányán a Hooligans zúzza szét a színpadot, míg pénteken a Club77 alapozza meg a hangulatot a Wolf Kati Band fellépése előtt. Szombaton Peter Flamisch gitárjátéka után Bársony Bálint és a Magyar Rapsody Projekt hív titeket egy különleges zenei utazásra. A vasárnap ezzel szemben az eleganciáé: egy látványos filmvetítés után a Duna Művészegyüttes Duna fergeteges című produkciója kápráztatja el a nézőket. A négynapos rendezvény minden programját ingyenesen látogathatjátok.

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Krisna-völgyi Búcsú // Somogyvámos (2026. július 17-19.)

Közép-Európa egyik legnagyobb ökofaluja India varázslatos világába repít. A Fonyódtól 20 percre fekvő Krisna-völgyben árnyas ligetek, bambuszalagút, ízletes vegetáriánus fogások, indiai mandír, spirituális feltöltődés és békés természeti környezet várja az egész családot, míg a Krisna-völgyi Búcsú július 17. és 19. között kínál színes programokat, vezetett sétákat és kulturális élményeket.

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Művészetek Völgye // több helyszínen (2026. július 24. – augusztus 2.)

Idén sem kevesebb, mint 10 napon keresztül lehettek részesei hazánk legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének. A 35. alkalommal megrendezett eseménysorozat az előző évekhez hasonlóan három Balaton-közeli településen, Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden át ível, és több mint 4000 különböző programmal gondoskodik a felejthetetlen nyári emlékekről. A felhozatalban koncerteket, színházi és irodalmi rendezvényeket, kiállításokat, újcirkuszi és táncos előadásokat, valamint workshopokat és családi élményeket egyaránt találtok. Csak győzzetek választani!

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Centrál Nyár // Szigliget (2026. augusztus 8-22.)

Augusztusban a szigligeti vár szabadtéri színpadára költöznek a Centrál Színház előadásai, hogy felejthetetlen színházi élményekkel és különleges hangulattal töltsék meg az épület falait. A társulat idén két előadással készül a szezonra: Neil Simon darabját, a Furcsa párt a budapesti bemutató előtt nézhetitek meg az első héten, míg a nevetésért Woody Allen fergeteges vígjátéka, a Tiszta őrület fog felelni a program második felében. Szerintünk érdemes minél hamarabb bebiztosítani a helyeteket, hiszen ezek a rendhagyó előadások biztosan sokakat érdekelni fognak!

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Malomvölgy Fesztivál // Lovas (2026. augusztus 13-15.)

A Veszprém megyei Lovas festői völgye is megtelik élettel a nyár végén, hiszen augusztus 13. és 15. között a Balaton-felvidék borai, a helyi ízek és a hazai jazz-szcéna legkedveltebb előadói látogatnak el a községbe. A patakparti színpadon többek között a Radics József trió, a Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duó, valamint a Szirtes Edina Mókus és Nagy Yancha páros fellépéseit élvezhetitek, míg az ingyenesen látogatható Lovas Kikötőben Stummer Márton, Szakáll Norbert és Balázs József délelőtti előadásait hallgathatjátok 11 órától.

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Nemzeti Táncszínház: Táncpanoráma // Keszthely (2026. szeptember 10-12.)

A nyári főszezonon túl is érdemes lesz ellátogatni a nyugati part városába, hiszen szeptemberben ismét a tánc kerül főszerepbe a Balaton partján. A Nemzeti Táncszínház előadásai között gyermekeknek szóló darabot, lendületes néptáncelőadást és szenvedélyes tangót is találtok. A táncos események mellett ingyenesen megtekinthetitek A tánc 30 árnyalata című országimázsfilmet, amely a művészeti ág sokszínűségét mutatja be, míg Megyeri Léna és Bősze Ádám Lábujjhegyen című beszélgetéssorozatában lebilincselő tánc- és zenetörténeti kulisszatitkokból kaphattok ízelítőt.

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Kihagyhatatlan élmények a Balatonnál

Kempingezzetek!

Ha idén olyan nyaralást szeretnétek, ahol a természetközeli szabadság mellé kényelem, programok és valódi balatoni hangulat is jár, érdemes időben körülnéznetek a Balatontourist weboldalán. A rugalmas kínálatban a klasszikus parcelláktól kezdve a mobilházakon, bérlakókocsikon és bérsátrakon át egészen az üdülőházakig mindenki megtalálhatja a számára legkényelmesebb megoldást, melyek között megannyi családbarát szálláshelyet találtok. Akármelyik kempinget választjátok, a saját strand vagy strandkapcsolat és a közösségi életérzés garantált!

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Ringatózzatok a Balaton hullámain!

A Balaton a vízről az igazi, és jól tudja ezt a BAHART csapata is, hiszen júniustól ismét gyakrabban indítják útnak legnépszerűbb hajójárataikat. Siófok, Balatonfüred és Keszthely kikötőiből minden nap vízre szállhattok, míg a Badacsony, Balatonmáriafürdő, Balatonalmádi, Balatonlelle és Balatonszemes állomásokról csak hétvégenként indulnak sétahajók. Az egy órát felölelő program ugyan minden napszakban csodálatos látvány, ha ránk hallgattok, válasszátok a naplemente sétahajózást, aminél romantikusabb programot aligha találhattok!

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Fedezzétek fel a Badacsonyt!

Egész nyáron várnak benneteket a Tourinform Badacsony túrái, ahol tapasztalt vezetők kalauzolásában ismerkedhettek meg jobban a Balaton-felvidék jellegzetes tanúhegyével. A bortúrák alkalmával pincészetről pincészetre kóstolhatjátok végig a környék legfinomabb nedűit, majd egy pohár borral a kezetekben fedezhetitek fel a festői szépségű tájat, míg a szakvezetéses gyalogtúrák során inkább a környék geobotanikai titkai kerülnek középpontba. Az viszont mindkét sétáról elmondható, hogy a program közben szó lesz a borvidék történelméről, a hegyek kialakulásáról és az azt körülölelő legendákról is.

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Vasarely – Az op-art atyja immerzív kiállítás // CODE Veszprém

A szédítő optikai illúziók világába invitál Veszprém digitális élményközpontja, a CODE: Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából immerzív kiállítást nyitottak, ahol a legendás művész alkotásai valósággal körbevesznek titeket. A tárlaton ennek megfelelően ti is a tér alakítóivá válhattok, főleg, ha kipróbáljátok az interaktív, Vasarely ihlette játékot. Az élményterek végigjárása nagyjából fél órát tesz ki, így nem annyira megterhelő a szemnek. A különleges kiállítást akár vezetéssel is megismerhetitek!

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Tihanyi ürgeles

A Tihanyi-félsziget legaranyosabb természeti látnivalója kétségtelenül az itt található népes ürgekolónia, amit leginkább a Belső-tó környékén kaphattok lencsevégre. Ahogyan arra azonban több állatmentő alapítvány és a Fővárosi Állat- és Növénykert is felhívja a figyelmet, az ürgék etetése szigorúan tilos, hiszen az embertől származó rágcsák komoly egészségügyi problémákat okozhatnak a mókusféléknél. Akármennyire is édesek tehát a fürge állatkák, inkább csak távolról szemezzetek velük, és még véletlenül se próbáljatok feléjük nyúlni!

Kémleljétek a Balatont madártávlatból!

Az északi part tanúhegyei, a tó háborítatlan felszínén hullámzó vitorlások és a déli part lankái: a balatoni látképet egyszerűen nem lehet megunni. Szerencsére a Balaton északi és déli partján egyaránt találtok gyönyörű kilátótornyokat, így bárhol kirándultok, biztosan felfedezhettek olyan panorámapontokat, ahonnan garantáltan más szemmel néztek majd a magyar tengerre. Ha van kedvetek és energiátok, ezt a programot ráadásul egy szuper túrával is összeköthetitek, de persze a könnyebben megközelíthető messzelátókat is célba vehetitek.

Szerintünk itt találjátok a legszebb kilátókat >>

Harapjatok bele a Balaton legjobb süteményeibe!

A Balatont érdemes gasztronómiai szemmel is felfedezni, hiszen akárhol kirándultok, biztosan emlékezetes ízélményekben lesz részetek. Arra bátorítunk titeket, hogy evezzetek a magyar tenger édesebb vizeire, és kóstoljátok sorra a déli és az északi part süteményeinek legjavát! Ez a program bizonyára a család minden tagjánál népszerű választás lesz, még akkor is, ha valamelyikőtök mentes diétát folytat, hiszen szerencsére a legtöbb hely már alapvetőnek veszi, hogy tej-, cukor- és gluténmentes opciókkal készüljön a vendégeinek.

Nekünk ezek a cukrászdák a kedvenceink a Balatonnál >>

Kóstoljátok meg a Balaton legfinomabb fagyijait!

Persze akkor is van bőven miből válogatnotok, ha inkább a fagyit kívánjátok a rekkenő hőségben, hiszen a Balaton gondoskodik róla, hogy az örök kedvenc ízek mellett idén is újabb arcát ismerhessétek meg a nyári nyalánkságnak. Bár a fagyizók végtelen sorából egyáltalán nem volt könnyű választani, mi mégis megpróbáltuk összeszedni a déli és az északi parti hűsítő nyalánkságok legjavát, válogatáscikkünkből pedig még az is kiderül, hogy ebben az évben melyik cukrászda desszertkreációja nyerte el a Balaton Fagyija megtisztelő címét.

Mutatjuk, melyik balatoni fagyizókat ajánljuk >>

Szüreteljetek levendulát csodás környezetben!

A szezon egyik legkedveltebb virágját, a levendulát nemcsak bájos kinézete és semmihez sem fogható illata, hanem számtalan felhasználási módja miatt is szeretjük: készíthettek belőle szörpöt vagy illatpárnát, sőt, egyesek arra esküsznek, hogy a növény aromája még a szúnyogok elűzésére is kiválóan alkalmas. Érdemes lesz tehát felfedezni a Balaton környékének legszebb levendulásait, melyek között idén is a legnépszerűbb úti célok közé tartozik a kőröshegyi, a tihanyi és a dörgicsei virágmező.

Itt már biztosan szedhettek a lila virágból >>

Ha kifejezetten júniusi programokat kerestek: