30+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. július 2-6.

A fővárosban mindig van mit csinálni, és ez alól a hétvége sem kivétel. Koncertek, sportprogramok, színházi előadások – július első hétvégéjén egyikből sem lesz hiány!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Kolorádó Fesztivál // Nagykovácsi (2025. július 2-5.)

Ha egy kicsit szeretnétek kiszakadni a nagyvárosi nyüzsgésből és egy különleges atmoszférájú helyszínen töltődni, akkor a Kolorádó Fesztivál tökéletes hétvégi programnak ígérkezik. Nem messze Budapesttől, a fesztivál a különböző műfajok kavalkádjának színtere a budai hegyek között, az erdő ölelésében. Kiemelkedő fellépők változatos repertoárja, a természet közelsége és remek hangulat teszi felejthetetlenné július első hétvégéjét.

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó // Nagymarosi Duna-part (2025. július 2-5.)

Felejthetetlen mulatozásra csábít a VéNégy Fesztivál egy lenyűgöző szépségű helyszínen, a Dunakanyarban. A rendezvényen négy színpadon több mint 40 zenei produkció megtekintésére lesz lehetőség, neves előadókkal és kiemelkedő színészekkel.

Belvárosi SUP túra a Dunán (2025. július 2-6.)

Az igazi kalandorok vérpezsdítő SUP túrán vehetnek részt a hétvégén. A bevállalósabbak akár a hajnali órákban is meglovagolhatják a Duna hullámait, vagy választhatjátok a romantikusabb naplementés SUP túrát is, de egy biztos: egyedülálló élményben lesz részetek.

Történelmi utazás a Dunán (2025. július 2-6.)

Legyetek részesei egy történelmi hajóútnak a Duna festői szépségű szakaszán és tekintsétek meg Budapest legikonikusabb látványosságait a vízről, kicsit más perspektívából. A fedélzetre lépve kezdetét veszi az időutazás és a lapátkerekes gőzhajókon utazva megelevenedik számotokra a reformkor.

Kocka Kiállítás // Lurdy Ház (2025. július 2-6.)

Tökéletes hétvégi program gyermekekkel a Lego modellekből álló Kocka Kiállítás, ahol az apró, színes építőelemekből álló bámulatos szobrok modern műalkotásokként díszelegnek. Az 1500 négyzetméternyi területen több mint 100 modell van kiállítva, amelyek megalkotásához összesen 5 millió kockát használtak fel. A Lego ugyan valószínűleg mindenkinek a gyerekkorát idézi, a kiállítás mégis rendkívül élvezetes lehet felnőttként is.

EDGE Architecture Festival // Dürer Kert (2025. július 3-4.)

Az EDGE Architecture Festivalt július 3. és 4. között rendezik meg Budapesten, amely Magyarország első nemzetközi építészeti konferenciája. Az eseményen neves előadók vitatják meg az építészet ökológiai, társadalmi, technológiai és esztétikai szerepét. A fesztivál célja a szakmai komfortzónák feszegetése és jövőformáló gondolatok bemutatása.

Rudolf, az év musicalbemutatója a Margitszigeten! (2025. július 3-5.)

Szerelem, szenvedély és egy trónörökös lázadása Frank Wildhorn nagysikerű musicalében. Sisi és Ferenc József fia a főszereplője a Rudolf musicalnek, melyet július 3-án, 4-én és 5-én mutatnak be a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. A vörös hajú, ábrándos tekintetű Habsburgkorona-várományos, Rudolf szerelmi élete pont olyan mozgalmas volt, mint korának bármelyik csatamezeje. A főherceg és Vetsera Mária szenvedélyes, romantikus történetét dolgozza fel a darab. Katartikus zenei élmény és fantasztikus karakterek a színpadon: Sándor Péter, Kocsis Dénes, Jenes Kitti és Nagy Alma Virág.

Romazuri – cigány művészeti napok // Kristály (2025. július 4-6.)

Július 4. és 6. között rendezik meg a Margitsziget első cigány művészeti fesztiválját, a Romazurit. Ezen a hétvégén a legnagyobb roma tehetségek kerülnek reflektorfénybe, legyen szó a zene, a tánc, a színház, a képzőművészet, a divat, a költészet vagy a gasztronómia elismert képviselőiről. Sok más mellett koncertet ad a Snétberger Ferenc és tanítványai nevű formáció, kiállítják roma festők alkotásait, és látványfőzésre vár az ország első cigány éttermének tulajdonosa, Ásós Géza. A rendezvény háziasszonya a Príma-díjas Danis Lídia színésznő lesz.

Budapesti programok szerdán (2025. július 2.)

Folkszerda – Kaptza // Kopaszikert

Ha szerda, akkor Folkszerda a Kopaszikertben! Július 2-án a Kaptza zenekar kép fel a város egyik leghangulatosabb kertjében, akik egy fergeteges estét varázsolnak nektek, amit a dunai panoráma mellett élvezhettek. A belépés ingyenes.

Jóga a Ligetben // Városliget Látogatóközpont

Stresszoldó jóga élményre hív titeket a Városligeti Látogatóközpont. Nincs is jobb mód a fesztültség levezetésére egy nehéz nap után, mint egy kellemes átmozgatás és stresszoldó gyakorlatok elvégzése. Mindez egy szép környezetben, rendkívül kedvező áron!

Borszerda a Magyar Nemzeti Galériában

Idén már 11. alkalommal kerül megrendezésre ez a kultúrát és gasztronómiát is felölelő esemény a Magyar Nemzeti Galériában. Szerda esténként sokszínű kiállításokkal, élőzenével és színvonalas borkóstolóval várják a művészet iránt érdeklődőket, akik egy izgalmas tárlatvezetés után a galéria teraszáról nyíló csodálatos panorámában gyönyörködve szabadulhatnak meg a hétköznapi gondoktól.

KULTerasz: Utazz és kóstold körbe Itáliát // H13 Kultpont

A nyár egyik legautentikusabb kulturális és gasztroprogramja a H13 Kultpont szabadtéri estje, amely Olaszország varázsát idézi meg. A KULTerasz szerdai eseményén Elekes Attila André fotóművész képei és Filippo Farkas személyes hangvételű előadásai révén ismerhetjük meg a mediterrán tájak művészetét, történeteit és hagyományait. Az est végén a résztvevők elmerülhetnek az olaszos ízvilágban, hiszen minden alkalommal az adott régióra jellemző olasz ételek és borok zárják az utazást – Szicíliától Toszkánáig.

Kvízest a Bike Maffia Farmon

Remek kikapcsolódási lehetőség családdal, barátokkal vagy akár a párotokkal kettesben a Bike Maffia Farmon rendezett kvízest, amely során jéghideg italok mellett szórakozhattok egy jót és különböző témákban összemérhetitek tudásotokat más csapatokkal. A regisztrációhoz kötött kvíz előtt, alatt és után szenzációs italkínálattal várnak titeket a Nomádkában, ami a legjobb helyszínek egyike egy kis szerda esti kikapcsolódáshoz.

Budapesti programok csütörtökön (2025. július 3.)

Zenés estek a Ferenc téren

Július 3. és augusztus 7. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára. A nyár során így sor kerül egy József Attila-estre, de az alternatív zene, a jazz és a blues kedvelői sem maradnak program nélkül.

Naplemente séta a Sas-hegyen

Júliusban a Sas-hegy lejtőin a nappali hőség próbára teszi a túrázót – de ahogy a Nap lejjebb ereszkedik a horizonton, minden megváltozik. Alkonyatkor már kellemes a hőmérséklet, és a hegy szirtjei felett kanyargó, vadvirágokkal szegélyezett ösvény tökéletes egy nyáresti sétához. Júliusban csütörtökönként Budai Sas-hegy Természetvédelmi terület könnyű nyáresti sétára invitál benneteket, ahol gyönyörködhettek a változatos budapesti panorámában.

Kontraszt Akusztik // Táncsics Terasz

A Kontraszt Akusztik előadásában megelevenedik az alternatív és popzene egyvelege, izgalmas zenei elemekkel kombinálva. A dalok szövegei mélyen megérintik az embert és a zseniális hangulat egy felejthetetlen este élményét hozza el nekünk.

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér

A zenerajongóknak minden héten érdemes ellátogatniuk az Országházhoz, hiszen tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek: a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjei mellett még Dél-Amerikába és Japánba is elrepülhetünk a Zenélő Budapest vendégműsorainak köszönhetően. Öveket becsatolni, csütörtökön 17 órakor irány a Kossuth tér!

Pénteki programok Budapesten (2025. július 4.)

Hogyan tudnék élni nélküled? // Auchan Korzó Autósmozi

Július 4-én egy egyedülálló autósmozis estében lehet része azoknak, akik a soroksári Auchan felé veszik az irányt, amelynek parkolója egy estére átalakul autós mozivá. A nem mindennapi élményt egy gigantikus, több mint 9 méter széles és 7 méter magas vászon biztosítja a hamisítatlan nyári hangulatot pedig a méltán népszerű Hogyan tudnék élni nélküled? című film hozza el számotokra.

Fiesta del Sabor // Füge Udvar

Ingyenes táncmulatságra csábít a Füge Udvar, ahol pénteken egy őrületes salsa-bachata partiba csöppenhettek bele. Indítsátok a hétvégét egy különleges helyszínen, engedjétek szabadjára a bennetek rejlő szenvedélyt és mozduljatok együtt a ritmussal. Kell ennél több egy szuper péntek estéhez?

Mamma Mia! Kertmozi after party a Városligetben // Pavilon Kert

Ha július, akkor indul a kertmozi szezon a ligetben! Péntek este egy igazi filmklasszikust vetítenek, amely nem más, mint mindenki nagy kedvence, a Mamma Mia! című film. A filmválasztás tökéletes, ugyanis ezután biztosan mindenkinek megjön a kedve a tánchoz és az énekléshez. A vetítés után 21:00 órától videó disco after party kezdődik, ahol a legnagyobb ABBA slágerekre és egyéb ismert számokra bulizhatjátok át magatokat a hétvégébe.

PIGMENTÁS // Pigmenta Art Print Lab

Igazán egyedi és különleges kiállítással készül a Pigmenta Art Print Lab péntek este. A munkatársaik most kilépnek a monitor mögül, és megmutatják az alkotói oldalukat is. A PIGMENTÁS kiállításon nemcsak nyomdai szakemberként találkozhattok velük, hanem személyes történeteiken és saját műveiken keresztül mutatkoznak be nektek egy vérpezsdítően új perspektívából megragadva a képalkotás művészetét. A tárlat izgalmas betekintést ad abba, kik is ők valójában, amikor nem kasíroznak, vágnak vagy nyomtatnak, hanem alkotnak.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. július 5.)

Brunch & Bass: The Matcha Edition // Flava Café & Brunch

Ínycsiklandó falatokkal és friss matcha-italokkal vár minket a Flava Café & Brunch július 5-én 11 órától – érdemes időben érkezni, hiszen az első 20 vendég ingyen matcha lattét kap a rendeléséhez. A brunch partyn a megszokott kedvencek – az acai bowl vagy épp az amerikai palacsinta – mellett új, ám hamisítatlanul Flava-sítlusú finomságokat kóstolhatunk, amelyeket Varjú Imre executive chef vezetésével álmodott meg a Michelin-ajánlott étterem csapata. Az ínycsiklandó falatok mellé a DJ a legjobb zenéket pörgeti, így minden adott egy tökéletes naphoz, tele nevetéssel, felejthetetlen pillanatokkal és a legfinomabb zöld élményekkel.

Café Frei Sparkling Lounge // Normafa 477

Július 5-én este 19 és 23 óra között nem csak a sportolni vágyóké lesz a terep: a Garmin WTF Night Run hivatalos kísérőbulija is beköltözik a Normafa 477 hütte hangulatos teraszára, hogy egy igazán frissítő és kávéillatú estét csapjon a nyári ég alatt. A Cafe Frei pezsdítő élményt kínál: a résztvevők – futók és nem futók egyaránt – ingyenesen kóstolhatják meg a márka nyári slágerét, a mangós és vaníliás ízű, szénsavas Sparkling Coffee-t. A zenei aláfestésről Nich Behrmann élő DJ-szettjei gondoskodnak. Ajándékkerékkel is játszhatunk a meglepetésekért – csak annyit mondunk: érdemes a tigrist és a majmot keresni!

Vintage Night Market és Ékszervásár a Hengermalomban

Az Indrustrial Lamp csapata július 5-én 16 órától vár benneteket egy különleges hangulatú éjszakai piacra. A retró kincsek mellett ezen a délutánon és estén az ékszerek és bizsuk kapnak főszerepet.

Power jóga és hangfürdő // Középpont jógastúdió

A Vándorjógás szervezésében core-izom erősítő gyakorlatokkal tehettek az egészségetekért, majd az egy órás mozgást követően tibeti hangtálak kellemes rezgéseiben és egyéb hangszerek lágy dallamait hallgatva pihenhettek meg.

Sparty a Széchenyi Gyógyfürdőben

Minden szombaton fergeteges bulival és egyedülálló éjszakai élménnyel vár a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda. Amint lemegy a nap, a fürdő egy minden képzeletet felülmúló szórakozóhellyé változik, ahol az elektronikus zene, a bámulatos tűz- és fényshowk, valamint a kellemes hőmérsékletű termálvizes medencék megteremtik azt a buliélményt, amelyről mindig is álmodtatok. A nyár és a szabadság érzése garantáltan magával ragad.

Jan Elantkowski kurátori tárlatvezetése a Talált terepen című kiállításban // Ludwig Múzeum

Merüljetek bele a kortárs francia művészet izgalmas világába a hétvégén a Ludwig Múzeumban! Július 5-én Jan Elantkowski kurátor vezet végig a „Talált terepen” című kiállításon, ahol a Marcel Duchamp-díj nyerteseinek meghökkentő, elgondolkodtató alkotásai kelnek életre, friss szemlélettel, különleges térben.

Vasárnapi programok Budapesten (2025. július 6.)

Nyáresti koncertek a Szent István parkban

Vasárnaponként 19 órától a kultúráé lesz a főszerep a Szent István Parkban: az ingyenes Nyáresti koncerteken a legkiválóbb művészek lépnek a nagyérdemű elé, hogy könnyed, felemelő vagy akár romantikus dallamokkal töltsék meg a XIII. kerület kedvenc parkját. Szabó T. Annának, Csákányi Eszternek, Hajdú Stevenek, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, valamint Grecsó Krisztiánnak és Beck Zolinak köszönhetően vers és próza zenésen fűszerezi meg a forró nyári hónapokat.

Élőzenés Sunday Brunch // Hello Buda

Ha vasárnap, akkor brunch – most élő zenével a Hello Budában! Ambient és vibráló dallamok emelik a késői reggeli vagy akár a közös ebéd hangulatát kéthetente a budai dombok között. A kellemes zenéről Gazsi Norbert, a finomságokról a Hello Buda gondoskodik. Már csak a barátaid hiányoznak!

Rhymic Steps // Viadukt Bar

Idén nyáron is átélhetjük a szabadságérzést, melyet a lezárt Rakpart ad fővárosiak ezreinek. A Viadukt Bár július 6-án ráadásul izgalmas előadókat is elhoz, hogy késő estig élvezhessünk ritmusos dallamokat – a bár természetesen mindeközben hűsítő italokkal gondoskodik a kikapcsolódásról és a felfrissülésről.

Locsolakoma // Pünkösdfürdő Park

Egyre nagyobb a hőség, ezt pedig nemcsak mi, de a növények is érzik. Éppen ezért hívta életre Budapest önkormányzata – szakmai szervezetekkel karöltve – a Locsolakoma batyus locsolóbulijait. A közösségi programsorozaton a vállalkozó kedvű „önkéntes vízadók” minden vasárnap más fővárosi park növényeiről gondoskodhatnak, majd vizes játékokkal és közös falatozással engedhetik ki a fáradt gőzt. Július 6-án a Pünkösfürdő park növényeinek nyújthatnak segítő kezet a környezetbarátok.

Ingyenes belépés a Vasúttörténeti Parkba

Európa legnagyobb vasúti élménymúzeuma július 6-án, vasárnap ingyenes belépéssel és fordítókorongozással kedveskedik a vonatozás szerelmeseinek. Az egyedülálló helyszínen 70 000 négyzetméteren tekinthetünk meg 100 vasúti járműkuriózumot, kerti vasúton utazhatunk, kipróbálhatjuk, milyen érzés egy vonat vezetőállásán, sőt még múltszázadi mozdonyok belsejébe is bepillanthatunk.

