35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. június 3-7.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, piknikről, sétáról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

I. Budai Hídfő Sörfesztivál // Petőfi híd, budai hídfő (2026. június 3-7.)

Remélhetőleg szuper új budapesti gasztrofesztivál elindulásának lehettek szemtanúi, ha ellátogattok a Petőfi híd budai hídfőjéhez június 3. és 7. között. A hazai sörfőzdék mellett természetesen food truckok is várnak titeket a Duna-parton – de hogy pontosan kik érkeznek, az egyelőre legyen meglepetés.

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Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (2026. június 3., 5., 6.)

Egész nyáron ingyenes kertmozival várnak benneteket a Városliget szívében, a Pavilon Kertben. Június 3-tól heti három alkalommal költöznek a filmek a százéves fák alá, ahol szerdánként klasszikusok, péntekenként romantikus kedvencek és szombatonként pedig családi filmek hozzák el a nyár egyik leghangulatosabb budapesti programját.

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Rosalia Borpiknik // Városliget (2026. június 4-7.)

Június 4. és 7. között ismét roséval, pezsgőkkel, gourmet falatokkal és piknikhangulattal telik meg a Vajdahunyad vár mögötti rét: a Rosalia Borpiknik keretében négy napon át várnak a hűs borok, koncertek, street food finomságok, családi és kutyabarát programok Budapest zöld szívében. Puha pléd, napsütés, barátok és könnyed nyári hangulat – a Rosalia nem csak egy fesztivál, hanem a nyár legnagyobb kerti partija. Kóstolj, lazíts, piknikezz és találd meg az idei kedvenc rosédat a Ligetben!

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Gourmet Fesztivál // Millenáris Park (2026. június 4-7.)

Ismét a Millenáris Park ad otthont az ország egyik legrangosabb gasztronómiai eseményének, az MBH Bank Gourmet Fesztiválnak. A “Made in Vidék” szlogennel futó négynapos kulináris ünnepen Magyarország legjobb séfjei, cukrászai, borászai és bartenderei gyűlnek össze, hogy egy felejthetetlen hosszú hétvége erejéig megmutassák, milyen sokszínű is a hazai gasztronómia. Ínyenc fogások, különleges borok és mesteri koktélok június 4. és 7. között Buda szívében!

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Budafok-Tétény: a Kerület Napja (2026. június 6-7.)

Június 6-án újra pezsgés költözik Budafok utcáira és pincéibe: a Budafoki Piactérnél már délután 16 órától elstartol a Zenei Tehetségkutató döntője, míg az este két igazi nagyágyút is tartogat: az Intim Torna Illegál és a PASO, vagyis a Pannonia Allstars Ska Orchestra is színpadra lép. A koncertek alatt a helyi borászatoknál kóstolhattok bele a Bornegyed legjobb tételeibe, a Haggenmacher Sörcsarnok pedig kézműves sörökkel készül. A családosokat a Piactéren ingyenes gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják, a Barlanglakás Emlékkiállításnál pedig interaktív bábjátékkal szórakoztatják a legkisebbeket. Június 7-én pedig Ocho Macho-koncert dobja fel a kerületi lakosokat és az oda látogatókat.

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Kispesti Városünnep (2026. június 6-7.)

Fergeteges, ráadásul ingyenes rendezvénysorozattal rúgja be a nyarat a KMO Művelődési Központ: június 6-án és 7-én tudományos játékparkkal, akadálypályával, meseponttal, vásárral, kitelepülőkkel, remek koncertekkel és persze sok-sok nevetéssel telik meg a Templom tér, Kispest születésnapja alkalmából.

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VárkertFeszt // Várkert Bazár (2026. június 6-7.)

Június 6-án és 7-én változatos programok sorának ad ismét otthont a Várkert Bazár történelmi helyszíne. A gyerekeknek bábelőadással, mesekoncerttel és interaktív műsorral készülnek, míg a felnőtt közönség szórakoztatására élőzenei koncerteket szerveznek. A Várkert Mozi műsorára tűzi emellett a Moszkva tér és a Made In Hungária című filmeket, az Öntőház udvaron pedig Metha naplementés szettjére lépegethettek. A programok többsége ráadásul ingyenes.

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Szerdai programok a fővárosban (2026. június 3.)

Dobray Sarolta és Bánki György irodalmi-pszichológiai estje // Lóvasút

A nagy sikerű Ha szeretsz, miért nem szeretsz? című sorozat után, amely az Üvegfal c. regényre épült, Dobray Sarolta és Dr. Bánki György párosa most a folytatással, a Léna című regény részleteire épülő előadással érkezik. Ez az este arról a rögös és hosszú útról szól, ami a felismerést követheti: a szabadulás és a gyógyulás útjáról.

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Tárlatvezetés Mácsai Pállal: Power Lines – Mercedes-Benz Art Collection // Merlin Színház

A Mercedes-Benz Studio Budapest bemutatja új kiállítását, a Power Linest. A kiállítás nyilvános tárlatvezetését Mácsai Pál színművész és a Power lines kiállítás kurátora, Török Krisztián közösen tartják magyar nyelven június 3-án szerdán, 18 órától a MERLiN Színházban. A kiállítás a Mercedes-Benz Art Collection műveit közép- és kelet-európai alkotók munkáival állítja párbeszédbe. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Gozsdu Salsa Matiné // Gozsdu Udvar

Minden szerdán vidám salsa zenével vár a Gozsdu Udvar számtalan szórakozóhelye és terasza. Munka után táncoljatok egyet hattól nyolcig, a talpalávalót DJ Greg biztosítja. Lazulás zenével, tánccal, ruedával, meglepetésekkel a belváros közepén, a szabad ég alatt.

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Parno Graszt és Ham Ko Ham jótékonysági koncert // Zene Háza

Június 3-án a Bagázs Közhasznú Egyesület javára tart jótékonysági koncertet a Zene Háza. Az estén az autentikus cigányzene két legnépszerűbb hazai képviselője, a Parno Graszt és a Ham Ko Ham zenekarok lépnek fel, hogy a koncert teljes bevételével a roma telepeken élőkért dolgozó egyesület nélkülözhetetlen munkáját támogassák. A Bagázs munkatársai és önkéntesei hosszú távú, komplex programokat dolgoznak ki és valósítanak meg annak érdekében, hogy a roma felnőtteket és gyerekeket felzárkóztassák, akiknek így esélyük lehet céljaik elérésére, és amelyekkel közelebb hozhatják őket a többségi társadalomhoz, érzékenyítve is azt.

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Big Daddy Wilson // KOBUCI

Big Daddy Wilson idén is visszatér Budapestre, hogy a lélek hangján szólaltassa meg a bluest. Korunk egyik legelismertebb nemzetközi bluesikonja különleges életútjával és érzelmekkel teli hangjával garantáltan magával ragad mindenkit.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. június 4.)

Pingpong, piknik és tásasjáték a Szent István parkban

Csak vidd magaddal a kedvenc ételed, italodat, plédet a piknikhez, a pingpong ütődet, vagy egy társast amit szívesen kipróbálnál másokkal és érezd jól magad a Szent István parkban. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Ingyenes utcai örömzene a Dob utcában

Immár ötödik alkalommal tér vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat, melyet egy hónapon keresztül élhettek át a Dob utcában, a Spinoza Színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél. A koncerteken a hazai zsidó zenei élet kiemelkedő művészei lépnek fel, június 4-én Klein Judit, Fenyő Fruzsina és Váradi Eszter Sára zenél nektek.

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Salsa – bachata a Füge Udvarban

Salsa-bachata parti lesz június 4-én a Füge Udvarban. Este 9-től élvezhetitek a latin zeneválogatásokat, amitől mindenkinek táncra perdül a lába.

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Vártalak – Tárkány-Kovács Bálint szerzői estje a Müpában

Tárkány-Kovács Bálint versei és Tárkány Művek dalai szólalnak meg ezen az estén Vecsei H. Miklós közreműködésével. A versek segítenek megérteni a Tárkány Művek dalait, a dalok pedig a verseket, zene és szöveg egymásba olvad – olykor a színész is énekel, máskor a versek zenei aláfestést kapnak, így lesz az egészből koncertköltészet.

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Kiscsillag // Barlang Kert, Szentendre

A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként definiálta magát, mára Magyarország meghatározó alterrock zenekarának tekinthető. Az idén 20 éves, mindig gitáralapú, de számos eltérő stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, Lovasi emblematikus szövegvilága és a zenekar utolsó éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarakteresebb, legegyedibb hangú, bátran kísérletező, évről évre megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot.

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Budapesti programok pénteken (2026. június 5.)

Limes piknik // Verőce (2026. június 5.)

Június 5-én egy csokornyi izgalmas, családi programmal vár a verőcei Limes piknik. A Limes Múzeum szervezte hangulatos eseményre vigyetek magatokkal pokrócot, és élvezzétek a délutántól késő estig tartó tudományos- és sportprogramokat, koncerteket, kirakodóvásárt és a Zsengélő Café büféjét!

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PikNik Mozi Kőbánya: Paddington Peruban

A Paddington Peruban egy szívmelengető és kalandos családi film, amelyben mindenki kedvenc medvéje visszatér gyökereihez, hogy különleges utazásra induljon Peruba. Az izgalmas kaland során humor, rejtély és rengeteg szerethető pillanat vár a nézőkre a kőbányai Sportligetben egy gigantikus, több mint 9 méter széles és 7 méter magas vászon előtt.

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Műanyagdetox a Humusz Kertmoziban

Milyen kapcsolat lehet a mikroműanyagok, a mindennapi vegyi anyaghasználat és az egészségünk között? Hogyan csökkenthető a műanyagoknak való kitettség a hétköznapokban, és milyen kérdéseket vet fel mindez a gyermekvállalás, a termékenység vagy éppen a környezeti igazságosság szempontjából? zekre a kérdésekre keresi a választ a Műanyagdetox ímű dokumentumfilm, amelyet péntek este vetítenek a Humusz Ház kertjében.

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Jubileumi borvacsora az ARAZ-ban

Június 5-én különleges mérföldkőhöz érkezik Budapest belvárosának népszerű étterme: az ARAZ Étterem ezen az estén a 100. borvacsoráját ünnepli. Az est nem egyetlen borvidék vagy pincészet köré épül: a vendégek egy gondosan összeállított válogatásból kaphatnak ízelítőt, amely az elmúlt évek meghatározó borvacsoráinak hangulatát idézi meg. Az est a Continental Hotel Budapest exkluzív panoráma-tetőteraszán veszi kezdetét, majd a vacsora az ARAZ Étteremben folytatódik, ahol élő zene teszi teljessé az élményt.

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TIMSEL – Nyárnyitó a Dunaparton // Kacsakő, Szentendre

A TIMSEL először hozza el energikus dob- és fúvóshangzását a Kacsakő Bisztróba, Szentendre egyik leghangulatosabb szabadtéri helyszínére június 5-én. Közvetlen, laza koncertre számíthattok, ahol zenével karöltve ízelítőt kaphattok, milyen, mikor kezdetét veszi a nyár.

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Elefánt // Budapest Park

Útvesztők. Egérutak. Ketrecek. Madarak. Kulcsok és kulcslyukak. Az Elefánt zenekar a Parkban megpróbálja kibogozni a legbonyolultabb érzelmeket és bemutatja a Kalitka című új dalát is.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. június 6.)

Kajakkal a Duna habjain // Zebegény-Vác

Ha felfedeznétek a vízről a Dunát, és közben csodálnátok a napsütést, a partot, a természet szépségeit, csatlakozzatok június 6-án a Zebegényből induló kajak-kenu túrára. Útközben frissítőpontok, fürdés, frizbi, és tollas is színesíti az eseményt.

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GyereKi a természetbe – léleklények nyomában krétával // Rákóczi tér Vásárcsarnok

Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket és családját egy különleges, szabadtéri élményre június 6-án, ahol a fantázia és a természet találkozik. Ezen a napon a Rákóczi tér Vásárcsarnok körüli járdái hatalmas vászonná alakulnak, ahol közösen életre kelthetitek a képzelet világát. Rajzoljatok különleges, kitalált lényeket, mesebeli figurákat, és közben fedezzétek fel a kerületben élő növényeket és állatokat is.

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Pál utcai fiúk napja az ELTE Füvészkertben

Különleges irodalmi kalandban lehet részetek június első szombatján az ELTE Füvészkertben, ahol A Pál utcai fiúk történetének itt játszódó jeleneteit élhetitek át egy izgalmas tematikus séta keretein belül, de arra is fény derül, milyen volt a Füvészkert Molnár Ferenc idejében. A szervezők a családokat saját tempóban, egyénileg teljesíthető feladatsorral várják, így közösen fedezhetitek fel a Füvészkert regényhez kapcsolódó titkait, melynek végén természetesen a jól megérdemelt jutalom sem maradhat el. A programot belépőjeggyel látogathatjátok.

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Terézváros napja // több helyszínen

Programok kavalkádja lepi el a főváros szívét június 6-án, a nyár első szombatján. A reggeltől estig tartó koncertek és játékok egyszerre szólnak kicsiknek és nagyoknak, a közelről és távolról érkezőknek egyaránt.

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Helytörténeti séta Albertfalván

A hónap első szombatján, június 6-án helytörténeti séta kalauzolja az érdeklődőket Albertfalva történetének és titkainak szövevényes útvesztőiben. A 15 órakor kezdődő program az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény elől indul és az Albertfalvi Mustra című esemény színes forgatagának helyszínén ér véget 17 órakor. A séta résztvevői megismerhetik a városrész történetét, a valaha itt élő, híres asztalosmestereket, de nem marad majd felfedezetlen a Szent Mihály-templom és az egykor itt működő üzemek története sem, így szó esik majd többek között Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyáráról is.

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Dallal a nyárba // Dunabogdány

Idén ismét megrendezésre kerül a Dallal a nyárba június 6-án Dunabogdányon. Vidám, élményekkel teli napra invitálnak a családdal együtt, ahol a zenéé, a játéké és a közös kikapcsolódásé a főszerep. Állomásos játékok, ugrálóvár és finom falatok kísérik a nyárindító zenebonát.

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Teakertek, teaszobák – séta a Tea útján a Hopp-kertben

Az Andrássy út forgatagától egy karnyújtásnyira, a Hopp Ferenc Múzeum kertjében június 6-án a tea kerül a főszerepbe. A vezetett séta Hopp Ferenc hajdani „lugasától” avagy teakunyhójától indulva kalauzolja végig a látogatókat a teakertek hagyományán át az épület emeletén megbúvó autentikus japán teaszertartás szobáig. A séta természetesen teakóstoló nélkül nem lehetne teljes, a programra megváltott jeggyel pedig a múzeum kiállítása is megtekinthető.

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Cigányzene Éjszakája // több helyszínen

Június 6-án a cigány kultúra sokszínűsége mutatkozik meg a Lőrinc pap téren, a Krúdy Gyula utcában és a Mikszáth Kálmán téren este hattól, világhírű prímások által vezetett cigányzenekarokkal. Az idei évi esemény különlegessége, hogy a zenekarokkal fellép az X-Faktorból is jól ismert kiváló énekes, Varga Imi, hogy a hagyományos kávéházi cigányzenét nótákkal is fűszerezzék.

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Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. június 7.)

Barlangi látogatónap // Esztergom

Barangoljatok a Sátorkőpusztai-kristálybarlangban! Június 7-én megismerhetitek az Esztergomtól nem messze fekvő barlang kutatástörténetét, miközben egy vezetett túrán bejárjátok a barlangot és megcsodáljátok különleges képződményeit.

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Liszt-piknik a Zeneakadémia előtt

Az eseményen kicsit kifordítják a Zeneakadémiát: színpadot építenek a térre, reggeltől estig szól a zene. Fellép több művész, akiket az őszi koncertek során hallgathat a közönség, köztük Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének-, fúvós-, ütő- és jazz tanszékének hallgatói.

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Egy új hely felfedezésre mindig izgalmas hétvégi program:

Családi Nap @ TILOS Maraton // Dürer Kert

Csodás hangulatra lehet számítani a Tilos Maraton vasárnapi, június 7-i családi napján, ahol kora délutántól estig izgalmas programokkal és koncertekkel várnak a Dürer Kertben! Kézműveskedés, arcfestés, agyagozás, interaktív játékok és ismeretterjesztő előadások hívják a család apraja-nagyját és persze jó hangulatért felelős koncertek és DJ-szettek sem maradhatnak el.

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A TILOS Maraton további napjai >>

Hair // Bem Mozi

Milos Forman kultikus musicalje a 1979-ből a Bem Mozi műsorán.

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Empire of the Sun // Budapest Park

Ha valaki tudja, hogyan kell más dimenzióba repíteni a közönséget, az az Empire of the Sun. Az ausztrál elektronikus zenei szcéna ikonikus duója június 7-én a Budapest Park színpadán szólaltatja meg legújabb lemezük, az Ask That God dalait, eufórikus hangulatot és emlékezetes show-t ígérve.

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