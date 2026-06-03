35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. június 3-7.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, piknikről, sétáról, koncertről vagy moziról. 

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

I. Budai Hídfő Sörfesztivál // Petőfi híd, budai hídfő (2026. június 3-7.)

Remélhetőleg szuper új budapesti gasztrofesztivál elindulásának lehettek szemtanúi, ha ellátogattok a Petőfi híd budai hídfőjéhez június 3. és 7. között. A hazai sörfőzdék mellett természetesen food truckok is várnak titeket a Duna-parton – de hogy pontosan kik érkeznek, az egyelőre legyen meglepetés.

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Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (2026. június 3., 5., 6.)

Egész nyáron ingyenes kertmozival várnak benneteket a Városliget szívében, a Pavilon Kertben. Június 3-tól heti három alkalommal költöznek a filmek a százéves fák alá, ahol szerdánként klasszikusok, péntekenként romantikus kedvencek és szombatonként pedig családi filmek hozzák el a nyár egyik leghangulatosabb budapesti programját. 

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Rosalia Borpiknik // Városliget (2026. június 4-7.)

Június 4. és 7. között ismét roséval, pezsgőkkel, gourmet falatokkal és piknikhangulattal telik meg a Vajdahunyad vár mögötti rét: a Rosalia Borpiknik keretében négy napon át várnak hűs borok, koncertek, street food finomságok, családi és kutyabarát programok Budapest zöld szívében. Puha pléd, napsütés, barátok és könnyed nyári hangulat  Rosalia nem csak egy fesztivál, hanem a nyár legnagyobb kerti partija. Kóstolj, lazíts, piknikezz és találd meg az idei kedvenc rosédat a Ligetben!

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Gasztrokavalkád és végtelen mennyiségű rosé költözik a Városligetbe idén júniusban
Gasztrokavalkád és végtelen mennyiségű rosé költözik a Városligetbe idén júniusban

Júniusban újra vár a Városliget zöld szívében Budapest legnagyobb szezonnyitó kerti partija - végtelen mennyiségű roséval megtoldva.

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Gourmet Fesztivál // Millenáris Park (2026. június 4-7.)

Ismét a Millenáris Park ad otthont az ország egyik legrangosabb gasztronómiai eseményének, az MBH Bank Gourmet Fesztiválnak. A “Made in Vidék” szlogennel futó négynapos kulináris ünnepen Magyarország legjobb séfjei, cukrászai, borászai és bartenderei gyűlnek össze, hogy egy felejthetetlen hosszú hétvége erejéig megmutassák, milyen sokszínű is a hazai gasztronómia. Ínyenc fogások, különleges borok és mesteri koktélok június 4. és 7. között Buda szívében!

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Budafok-Tétény: a Kerület Napja (2026. június 6-7.)

Június 6-án újra pezsgés költözik Budafok utcáira és pincéibe: a Budafoki Piactérnél már délután 16 órától elstartol a Zenei Tehetségkutató döntője, míg az este két igazi nagyágyút is tartogat: az Intim Torna Illegál és a PASO, vagyis a Pannonia Allstars Ska Orchestra is színpadra lép. A koncertek alatt a helyi borászatoknál kóstolhattok bele a Bornegyed legjobb tételeibe, a Haggenmacher Sörcsarnok pedig kézműves sörökkel készül. A családosokat a Piactéren ingyenes gyerekprogramok és kézműves foglalkozások várják, a Barlanglakás Emlékkiállításnál pedig interaktív bábjátékkal szórakoztatják a legkisebbeket. Június 7-én pedig Ocho Macho-koncert dobja fel a kerületi lakosokat és az oda látogatókat. 

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Ingyenes programokkal és különleges kóstolókkal robbantja be a nyarat Budafok
Ingyenes programokkal és különleges kóstolókkal robbantja be a nyarat Budafok

Június első szombatján a Budafoki Pincejárat, a Klauzál Ház és a Kerület Napja idén is a város egyik leghangulatosabb nyárnyitó buliját tartja.

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Kispesti Városünnep (2026. június 6-7.)

Fergeteges, ráadásul ingyenes rendezvénysorozattal rúgja be a nyarat a KMO Művelődési Központ: június 6-án és 7-én tudományos játékparkkal, akadálypályával, meseponttal, vásárral, kitelepülőkkel, remek koncertekkel és persze sok-sok nevetéssel telik meg a Templom tér, Kispest születésnapja alkalmából.

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VárkertFeszt // Várkert Bazár (2026. június 6-7.)

Június 6-án és 7-én változatos programok sorának ad ismét otthont a Várkert Bazár történelmi helyszíne. A gyerekeknek bábelőadással, mesekoncerttel és interaktív műsorral készülnek, míg a felnőtt közönség szórakoztatására élőzenei koncerteket szerveznek. A Várkert Mozi műsorára tűzi emellett a Moszkva tér és a Made In Hungária című filmeket, az Öntőház udvaron pedig Metha naplementés szettjére lépegethettek. A programok többsége ráadásul ingyenes.

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budapesti programok 2026 júnikus
Fotó: Várkapitányság

Szerdai programok a fővárosban (2026. június 3.)

Dobray Sarolta és Bánki György irodalmi-pszichológiai estje // Lóvasút

A nagy sikerű Ha szeretsz, miért nem szeretsz? című sorozat után, amely az Üvegfal c. regényre épült, Dobray Sarolta és Dr. Bánki György párosa most a folytatással, a Léna című regény részleteire épülő előadással érkezik. Ez az este arról a rögös és hosszú útról szól, ami a felismerést követheti: a szabadulás és a gyógyulás útjáról.

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Tárlatvezetés Mácsai Pállal: Power Lines – Mercedes-Benz Art Collection // Merlin Színház 

A Mercedes-Benz Studio Budapest bemutatja új kiállítását, a Power Linest. A kiállítás nyilvános tárlatvezetését Mácsai Pál színművész és a Power lines kiállítás kurátora, Török Krisztián közösen tartják magyar nyelven június 3-án szerdán, 18 órától a MERLiN Színházban. A kiállítás a Mercedes-Benz Art Collection műveit közép- és kelet-európai alkotók munkáival állítja párbeszédbe. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Gozsdu Salsa Matiné // Gozsdu Udvar 

Minden szerdán vidám salsa zenével vár a Gozsdu Udvar számtalan szórakozóhelye és terasza. Munka után táncoljatok egyet hattól nyolcig, a talpalávalót DJ Greg biztosítja. Lazulás zenével, tánccal, ruedával, meglepetésekkel a belváros közepén, a szabad ég alatt.

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Parno Graszt és Ham Ko Ham jótékonysági koncert // Zene Háza

Június 3-án a Bagázs Közhasznú Egyesület javára tart jótékonysági koncertet a Zene Háza. Az estén az autentikus cigányzene két legnépszerűbb hazai képviselője, a Parno Graszt és a Ham Ko Ham zenekarok lépnek fel, hogy a koncert teljes bevételével a roma telepeken élőkért dolgozó egyesület nélkülözhetetlen munkáját támogassák. A Bagázs munkatársai és önkéntesei hosszú távú, komplex programokat dolgoznak ki és valósítanak meg annak érdekében, hogy a roma felnőtteket és gyerekeket felzárkóztassák, akiknek így esélyük lehet céljaik elérésére, és amelyekkel közelebb hozhatják őket a többségi társadalomhoz, érzékenyítve is azt.

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Big Daddy Wilson // KOBUCI

Big Daddy Wilson idén is visszatér Budapestre, hogy a lélek hangján szólaltassa meg a bluest. Korunk egyik legelismertebb nemzetközi bluesikonja különleges életútjával és érzelmekkel teli hangjával garantáltan magával ragad mindenkit.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. június 4.)

Pingpong, piknik és tásasjáték a Szent István parkban

Csak vidd magaddal a kedvenc ételed, italodat, plédet a piknikhez, a pingpong ütődet, vagy egy társast amit szívesen kipróbálnál másokkal és érezd jól magad a Szent István parkban. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Ingyenes utcai örömzene a Dob utcában 

Immár ötödik alkalommal tér vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat, melyet egy hónapon keresztül élhettek át a Dob utcában, a Spinoza Színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél. A koncerteken a hazai zsidó zenei élet kiemelkedő művészei lépnek fel, június 4-én Klein Judit, Fenyő Fruzsina és Váradi Eszter Sára zenél nektek. 

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Ingyenes koncertsorozattal, igazi örömzenével pezsdül fel a pesti zsidó negyed egykori főutcája
Ingyenes koncertsorozattal, igazi örömzenével pezsdül fel a pesti zsidó negyed egykori főutcája

Immár ötödik alkalommal tér vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat.

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Salsa – bachata a Füge Udvarban 

Salsa-bachata parti lesz június 4-én a Füge Udvarban. Este 9-től élvezhetitek a latin zeneválogatásokat, amitől mindenkinek táncra perdül a lába.

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Vártalak – Tárkány-Kovács Bálint szerzői estje a Müpában

Tárkány-Kovács Bálint versei és Tárkány Művek dalai szólalnak meg ezen az estén Vecsei H. Miklós közreműködésével. A versek segítenek megérteni a Tárkány Művek dalait, a dalok pedig a verseket, zene és szöveg egymásba olvad – olykor a színész is énekel, máskor a versek zenei aláfestést kapnak, így lesz az egészből koncertköltészet.

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Kiscsillag // Barlang Kert, Szentendre

A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként definiálta magát, mára Magyarország meghatározó alterrock zenekarának tekinthető. Az idén 20 éves, mindig gitáralapú, de számos eltérő stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, Lovasi emblematikus szövegvilága és a zenekar utolsó éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarakteresebb, legegyedibb hangú, bátran kísérletező, évről évre megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot.

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Budapesti programok pénteken (2026. június 5.)

Limes piknik // Verőce (2026. június 5.)

Június 5-én egy csokornyi izgalmas, családi programmal vár a verőcei Limes piknik. A Limes Múzeum szervezte hangulatos eseményre vigyetek magatokkal pokrócot, és élvezzétek a délutántól késő estig tartó tudományos- és sportprogramokat, koncerteket, kirakodóvásárt és a Zsengélő Café büféjét!

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PikNik Mozi Kőbánya: Paddington Peruban

A Paddington Peruban egy szívmelengető és kalandos családi film, amelyben mindenki kedvenc medvéje visszatér gyökereihez, hogy különleges utazásra induljon Peruba. Az izgalmas kaland során humor, rejtély és rengeteg szerethető pillanat vár a nézőkre a kőbányai Sportligetben egy gigantikus, több mint 9 méter széles és 7 méter magas vászon előtt.

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Műanyagdetox a Humusz Kertmoziban

Milyen kapcsolat lehet a mikroműanyagok, a mindennapi vegyi anyaghasználat és az egészségünk között? Hogyan csökkenthető a műanyagoknak való kitettség a hétköznapokban, és milyen kérdéseket vet fel mindez a gyermekvállalás, a termékenység vagy éppen a környezeti igazságosság szempontjából? zekre a kérdésekre keresi a választ a Műanyagdetox ímű dokumentumfilm, amelyet péntek este vetítenek a Humusz Ház kertjében.

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Jubileumi borvacsora az ARAZ-ban

Június 5-én különleges mérföldkőhöz érkezik Budapest belvárosának népszerű étterme: az ARAZ Étterem ezen az estén a 100. borvacsoráját ünnepli. Az est nem egyetlen borvidék vagy pincészet köré épül: a vendégek egy gondosan összeállított válogatásból kaphatnak ízelítőt, amely az elmúlt évek meghatározó borvacsoráinak hangulatát idézi meg. Az est a Continental Hotel Budapest exkluzív panoráma-tetőteraszán veszi kezdetét, majd a vacsora az ARAZ Étteremben folytatódik, ahol élő zene teszi teljessé az élményt.

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TIMSEL – Nyárnyitó a Dunaparton // Kacsakő, Szentendre 

A TIMSEL először hozza el energikus dob- és fúvóshangzását a Kacsakő Bisztróba, Szentendre egyik leghangulatosabb szabadtéri helyszínére június 5-én. Közvetlen, laza koncertre számíthattok, ahol zenével karöltve ízelítőt kaphattok, milyen, mikor kezdetét veszi a nyár.

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Elefánt // Budapest Park

Útvesztők. Egérutak. Ketrecek. Madarak. Kulcsok és kulcslyukak. Az Elefánt zenekar a Parkban megpróbálja kibogozni a legbonyolultabb érzelmeket és bemutatja a Kalitka című új dalát is.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. június 6.)

Kajakkal a Duna habjain // Zebegény-Vác 

Ha felfedeznétek a vízről a Dunát, és közben csodálnátok a napsütést, a partot, a természet szépségeit, csatlakozzatok június 6-án a Zebegényből induló kajak-kenu túrára. Útközben frissítőpontok, fürdés, frizbi, és tollas is színesíti az eseményt.

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GyereKi a természetbe – léleklények nyomában krétával // Rákóczi tér Vásárcsarnok 

Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket és családját egy különleges, szabadtéri élményre június 6-án, ahol a fantázia és a természet találkozik. Ezen a napon a Rákóczi tér Vásárcsarnok körüli járdái hatalmas vászonná alakulnak, ahol közösen életre kelthetitek a képzelet világát. Rajzoljatok különleges, kitalált lényeket, mesebeli figurákat, és közben fedezzétek fel a kerületben élő növényeket és állatokat is.

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Pál utcai fiúk napja az ELTE Füvészkertben

Különleges irodalmi kalandban lehet részetek június első szombatján az ELTE Füvészkertben, ahol A Pál utcai fiúk történetének itt játszódó jeleneteit élhetitek át egy izgalmas tematikus séta keretein belül, de arra is fény derül, milyen volt a Füvészkert Molnár Ferenc idejében. A szervezők a családokat saját tempóban, egyénileg teljesíthető feladatsorral várják, így közösen fedezhetitek fel a Füvészkert regényhez kapcsolódó titkait, melynek végén természetesen a jól megérdemelt jutalom sem maradhat el. A programot belépőjeggyel látogathatjátok.

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hétvégi programok Budapest
Fotó: Demeter Károly

Terézváros napja // több helyszínen

Programok kavalkádja lepi el a főváros szívét június 6-án, a nyár első szombatján. A reggeltől estig tartó koncertek és játékok egyszerre szólnak kicsiknek és nagyoknak, a közelről és távolról érkezőknek egyaránt.

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Ingyenes programkavalkád költözik a főváros szívébe június első hétvégéjén
Ingyenes programkavalkád költözik a főváros szívébe június első hétvégéjén

Ingyenes programok garmadájával ünnepel Terézváros június első hétvégéjén a legkisebbek és szüleik legnagyobb örömére.

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Helytörténeti séta Albertfalván

A hónap első szombatján, június 6-án helytörténeti séta kalauzolja az érdeklődőket Albertfalva történetének és titkainak szövevényes útvesztőiben. A 15 órakor kezdődő program az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény elől indul és az Albertfalvi Mustra című esemény színes forgatagának helyszínén ér véget 17 órakor. A séta résztvevői megismerhetik a városrész történetét, a valaha itt élő, híres asztalosmestereket, de nem marad majd felfedezetlen a Szent Mihály-templom és az egykor itt működő üzemek története sem, így szó esik majd többek között Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyáráról is.

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Dallal a nyárba // Dunabogdány

Idén ismét megrendezésre kerül a Dallal a nyárba június 6-án Dunabogdányon. Vidám, élményekkel teli napra invitálnak a családdal együtt, ahol a zenéé, a játéké és a közös kikapcsolódásé a főszerep. Állomásos játékok, ugrálóvár és finom falatok kísérik a nyárindító zenebonát.

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Teakertek, teaszobák – séta a Tea útján a Hopp-kertben

Az Andrássy út forgatagától egy karnyújtásnyira, a Hopp Ferenc Múzeum kertjében június 6-án a tea kerül a főszerepbe. A vezetett séta Hopp Ferenc hajdani „lugasától” avagy teakunyhójától indulva kalauzolja végig a látogatókat a teakertek hagyományán át az épület emeletén megbúvó autentikus japán teaszertartás szobáig. A séta természetesen teakóstoló nélkül nem lehetne teljes, a programra megváltott jeggyel pedig a múzeum kiállítása is megtekinthető.

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Cigányzene Éjszakája // több helyszínen 

Június 6-án a cigány kultúra sokszínűsége mutatkozik meg a Lőrinc pap téren, a Krúdy Gyula utcában és a Mikszáth Kálmán téren este hattól, világhírű prímások által vezetett cigányzenekarokkal. Az idei évi esemény különlegessége, hogy a zenekarokkal fellép az X-Faktorból is jól ismert kiváló énekes, Varga Imi, hogy a hagyományos kávéházi cigányzenét nótákkal is fűszerezzék.

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Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. június 7.)

Barlangi látogatónap // Esztergom

Barangoljatok a Sátorkőpusztai-kristálybarlangban! Június 7-én megismerhetitek az Esztergomtól nem messze fekvő barlang kutatástörténetét, miközben egy vezetett túrán bejárjátok a barlangot és megcsodáljátok különleges képződményeit.

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Liszt-piknik a Zeneakadémia előtt

Az eseményen kicsit kifordítják a Zeneakadémiát: színpadot építenek a térre, reggeltől estig szól a zene. Fellép több művész, akiket az őszi koncertek során hallgathat a közönség, köztük Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének-, fúvós-, ütő- és jazz tanszékének hallgatói.

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Egy új hely felfedezésre mindig izgalmas hétvégi program: 

Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes felkeresni júniusban
Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes felkeresni júniusban

A budapesti gasztro szcéna idén júniusban is számtalan újdonságot tartogat a tarsolyában. Mutatjuk a legjobbakat!

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Családi Nap @ TILOS Maraton // Dürer Kert 

Csodás hangulatra lehet számítani a Tilos Maraton vasárnapi, június 7-i családi napján, ahol kora délutántól estig izgalmas programokkal és koncertekkel várnak a Dürer Kertben! Kézműveskedés, arcfestés, agyagozás, interaktív játékok és ismeretterjesztő előadások hívják a család apraja-nagyját és persze jó hangulatért felelős koncertek és DJ-szettek sem maradhatnak el.

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A TILOS Maraton további napjai >> 

Hair // Bem Mozi

Milos Forman kultikus musicalje a 1979-ből a Bem Mozi műsorán.

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Empire of the Sun // Budapest Park

Ha valaki tudja, hogyan kell más dimenzióba repíteni a közönséget, az az Empire of the Sun. Az ausztrál elektronikus zenei szcéna ikonikus duója június 7-én a Budapest Park színpadán szólaltatja meg legújabb lemezük, az Ask That God dalait, eufórikus hangulatot és emlékezetes show-t ígérve.

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