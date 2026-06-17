30+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. június 17-21.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó múzeumról, piknikről, sétáról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Duna Karnevál // több helyszínen (2026. június 12-19.)

Három évtizede minden évben magával ragadja a közönséget egy egyedülálló, nemzetközi forgatag a fővárosban: a Duna Karnevált idén június 12. és 19. közt rendezik meg Budapest szívében. Az esemény nemcsak hazánk gazdag népzenei és táncos örökségét, de a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain őrzött néptánchagyományokat is bemutatja – a nagyérdemű hat helyszínen élvezheti hivatásos és amatőr táncosok, sőt még külföldi vendégfellépők előadásait is.

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Generali Gyerek Sziget // Hajógyári-sziget (2026. június 19-21.)

A nyári vakáció idén is a Generali Gyerek Sziget ingyenes programjaival indul, hiszen június 19. és 21. között gyerekkoncertek, interaktív előadások, cirkuszi forgatag, zsonglőrök, kézműves programok, állatsimogató és természetközeli élmények várják a családokat. Az idei év ezeken kívül sok újdonságot is tartogat: a gyerkőcök workshopokon, valamint a Természetközeli Relax kabin és a Hamupipőke Magmeditáció segítségével ismerkedhetnek meg jobban élő környezetünkkel, vasárnap estére pedig megszületik a Hajógyári-sziget közösen szőtt meséje is.

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További szuper gyerekprogramok Budapesten:

Völgyfesztivál Nyár // Vác (2026. június 20-21.)

A váci Szent Iván-napok alkalmából hétvégén át tartó koncertsorozattal várnak titeket a nyári Völgyfesztiválon június 20-án és 21-én. A hétvégén többek között fellép a Pokolgép és az Ossian is.

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Szerdai programok a fővárosban (2026. június 17.)

Gozsdu Salsa Matiné // Gozsdu Udvar

Minden szerdán vidám salsa zenével vár a Gozsdu Udvar számtalan szórakozóhelye és terasza. Munka után táncoljatok egyet hattól nyolcig, a talpalávalót DJ Greg biztosítja. Lazulás zenével, tánccal, ruedával, meglepetésekkel a belváros közepén, a szabad ég alatt.

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Indul a bakterház – Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert

Kultfilmek, csillagos ég és ligeti esték. Egész nyáron ingyenes kertmozival várnak benneteket a Városliget szívében.

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Makám Kvartett // Nyitott Műhely

A Makám Kvartett az Ady-dalaival vár benneteket a legendás Nyitott Műhely színpadán.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. június 18.)

Társasjáték délután a Játszóház Projekttel

Minden hónap 3. csütörtökén, így június 18-án is társasjáték délután lesz a Józsefvárosi Múzeum közösségi terében. Bármilyen játéktípus is a kedvencetek, legyen szó táblajátékról, kártyajátékról, stratégiai- vagy logikai játékról, mindegyiket kipróbálhatjátok a Játszóház Projekt játékmesterének segítségével.

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Ingyenes örömzene a Dob utcában

Immár ötödik alkalommal tér vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat, melyet egy hónapon keresztül élhettek át a Dob utcában, a Spinoza Színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél. A koncerteken a hazai zsidó zenei élet kiemelkedő művészei lépnek fel, ezen a csütörtökön Fellegi Balázs, Neumark Zoltán produkcióját hallgathatjátok meg.

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Kiss Llaci szóló // Gödör

Nyári kávéházas Kiss Llaci szólókoncert a Gödör klubban, ahogy mindig, most sem lesz belépő.

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Qualitons zsákbamacska koncert a Textilgyárban

A Qualitons zenekar júniusban egy igazi indusztriál kalandra hív titeket az óbudai Textilgyárba: a koncert alatt végig ti fogjátok eldönteni a számok sorrendjét. A zsákbamacska játékkal egy olyan setlistet hozhattok majd létre, amit jó eséllyel soha nem fogunk megismételni.

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STING 3.0 // MVM Dome

Öveket becsatolni: a tizenhétszeres Grammy-díjas művész ismét hazánkba érkezik! A nagy sikerű, STING 3.0 című turné budapesti állomása során június 18-án, az MVM Dome-ban csendülnek fel a legizgalmasabb Sting-slágerek, és még Dominic Miller, valamint Chris Maas is csatlakozik a legendás énekeshez.

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David Byrne // BudapestArena

David Byrne 17 év után újra Budapesten. Karrierje a Talking Heads alapítójaként indult, de a zenekar feloszlása után szólóelőadóként is legendás pályát futott be, dalai színes lenyomatai kreatív, folyton kavargó elméjének. Ilyen az idén megjelent, Who Is The Sky? című új lemeze is, amely tele van vidám és filmszerű pillanatokkal. David Byrne utoljára 2009-ben játszott Budapesten, így igazán különleges alkalomnak ígérkezik visszatérése június 18-án, a Budapest Arénába.

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Budapesti programok pénteken (2026. június 19.)

Mesék Éjszakája – ingyenes mesedélelőtt // Vác

Ingyenes programra várja az egész családot a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület június 19-én, Vácon. A szabadtéri programon pikniktakarókon ülve meseterapeuták mondanak mesét délelőtt 10 és 11 óra között.

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Szent Iván-éj a Madame Tussauds-ban

Ha még nem volt lehetőségetek eljutni a Madame Tussauds múzeumba, eljött a kihagyhatatlan lehetőség: június 19-én ugyanis közel féláron juthattok hozzá a belépőjegyeitekhez! A rendezvényen egy jeggyel megtekinthetitek kedvenc sztárjaitok viaszmását és a Pop&Roll Art Toilet produkciót, a Szent Iván-éji programsorozaton pedig táncos fellépések, ABBA-slágerekkel tarkított zenés esemény és további szuper meglepetések várnak rátok. A várhatóan hatalmas érdeklődés miatt javasoljuk, hogy minél előbb biztosítsátok be a helyeteket, hiszen csak az előre váltott jegy nyújt garanciát a bejutásra!

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FRENK & ROBI // AlterPlacc, Budakalász

Bérczesi Róbert és Frenk tizenöt éven keresztül zenélt együtt a HIPERKARMÁBAN, több száz nagysikerű koncertet adtak és rengeteg közös élményt gyűjtöttek be ez idő alatt. Mostani műsorukban Frenk- és Hiperkarma-számokat, valamint szívükhöz közel álló feldolgozásokat fognak játszani akusztikus gitárjaik kíséretével.

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Bluestone // Andrew’s Food & Music Bar

A Bluestone zenekar is megérkezik Budapest legújabb zenei klubjába, az Andrew’s-ba. Az idén 12. életévét betöltő formáció egy igazi, vérbő kétórás blues-rock műsorral készül erre az estre.

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Cafe Medrano: Perfect Day // Magyar Zene Háza

A Cafe Medrano egy jellegzetesen budapesti zenekar, amely latinos, jazzes, bluesos zenéjében és szövegeiben is ötvözi a város sokszínűségét. Dalaikban is megelevenednek a fővárosra jellemző jelenetek és hangulatok: az utcán kiabáló szódaárus, a gangon napozó félszemű macska, vagy egy csavargó, aki halászkabinban lakik. A koncert ingyenes.

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Sakáltanya // PikNik Mozi – Óbuda

A PikNik Mozi június 19-én pénteken a harmadik kerületi Csobánka térre látogat, ahol a Sakáltanyát vetítik le nektek. A rendezvény ingyenes.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. június 20.)

Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér

Június 20-án, szombaton a belvárosi Erzsébet tér ismét otthona lesz a Belvárosi Gardróbvásár eseményének. Ha meguntad a ruhatárad és szívesen felfrissítenéd, új stílusra vágysz vagy vagány, egyedi kiegészítőkkel dobnád fel a szettjeid, akkor 11 és 19 óra között Budapest szívében a helyed!

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Felhévíz és Rózsadomb 1000 éves múltja – vezetett séta

Június 20-án 15 órától a Korzózz Velünk! csapatának köszönhetően elmerülhettek a Felhévíz és Rózsadomb 1000 éves múltjában, meséiben és történeteiben. A Margit-híd budai hídfőjének környéke az Árpád-kor hajnalától lakott volt, később, a török hódoltság idején pedig állandó helyőrség, katonai tábor, lőportár és tisztességes fürdők vették birtokba ezt a vidéket. Szulejmán szultánnak és az első muszlim szerzeteseknek köszönhetjük az Ottomán Birodalom Isztambultól legtávolabb eső európai sírkápolnáját, a Gül Baba türbéjét is, melyet ezen a sétán kívül-belül egyaránt lehetőség lesz majd megcsodálni.

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Füstölgő Piknik // Zebegény

Idén ünnepli 9. szülinapját a zebegényi Füstölgő Sarok BBQ, ennek örömére pedig június 20-án különleges piknikre várják vendégeiket a domboldalon. A parázson sütött és grillezett finomságok mellett a Ribizli Édesműhely süteményválogatása emeli a gasztroélményt, a jó hangulatért pedig zene és jéghideg italok felelnek majd.

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Quimby koncert a Hétszer7 Fesztiválon // Pesti alsó rakpart

A Hétszer7 Fesztivál fináléjának keretében június 20-án a Quimby zenéje tölti be a pesti alsó rakpartot. Az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar alternatív zenekar, amely hosszú pályafutása alatt számos sikeres albumot és dalt adott ki, képesek a káoszból költészetet csinálni, és a költészetből egy kicsit káoszt, pont annyit, hogy újra és újra vissza akarj térni ebbe a furcsán ismerős, mégis megfoghatatlan világba. Ezt az izgalmas világot varázsolják az erzsébetvárosi fesztivál záróeseményére. A fesztivál további programjairól információkat az alábbi linken találtok.

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Múzeumok Éjszakája 2026 // több helyszínen

Június 20-án a Múzeumok Éjszakáján ismét megnyílnak a múzeumok kapui, hogy egyetlen éjszakára új megvilágításba helyezzék a múlt és a jelen értékeit. A rendezvényhez országszerte több száz kiállítóhely csatlakozik, így az év legnagyobb és legnépszerűbb kulturális fesztiválja több ezer programot kínál az érdeklődőknek. Az esemény szuper választás lehet nagyobb gyerekekkel, hiszen a sokszínű kínálatban a hagyományos múzeumi élmények mellett koncerteket, tárlatvezetéseket, interaktív eseményeket, családi programokat, színházi előadásokat, valamint filmvetítéseket is találtok.

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Bach Andris acoustic // Otthonka

Bach Andris zenéjét a 90-es évek emo és grunge mozgalmai inspirálták, ezekhez teszi hozzá egyedi világát. Ezúttal az Otthonka színpadára hozza el saját számait akusztikus hangszerelésben.

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Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. június 21.)

Gardrób // ELTE Gömb Aula

Júniusban is duplázik a Gardrób eseménye és június 21-én a rendezvény újfent az ELTE Gömb Aula üvegkupolája alá rendezkedik be a legmenőbb szezonális, nyári ruhadarabokkal, cipőkkel, táskákkal és kiegészítőkkel egyetemben.

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Budapest környékén több helyszínen is szedhettek levendulát:

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Számtalan okot tudunk, amiért érdemes lesz június 21-én a Klauzál téri Vásárcsarnok felé venni az irányt. A Vintage Fashion Market soron következő alkalmán nemcsak felfedezhetitek Budapest egyik legizgalmasabb vintage ruhavásárát, de egyúttal remek darabokkal, kiegészítőkkel is felfrissíthetitek ruhatáratokat.

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Ingyenes koncert a Szent István parkban

A főváros egyik legszebb parkjában idén nyáron is ingyenes koncertekkel várják a muzsikával felpezsdülni vágyókat. A XIII. kerületi Újlipótvárosban található Szent István park öt nyári estén invitál ingyenes koncertekre, ahol vasárnapról vasárnapra neves előadók és zenekarok adják át egymásnak a pódiumot. Június 21-én Csemer Boglárka „Boggie” és Antal Gábor prodikcióját hallgathatjátok meg.

Országos Beatles Találkozó // KOBUCI

A magyar Beatles fesztivál 2015 óta. Egy nap amikor minden a Beatlesről szól a Kobuci Kertben.

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Open mic és grill a Duna-parton // Vigadó tér

Ünnepeljétek együtt az év lehosszabb napját, legrövidebb éjszakáját. Lari és Max lesz az open mic házigazdája a Duna-parton a Vigadó térnél.

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