Ingyenes koncertek aranyozzák be a nyárestéket a főváros egyik legszebb parkjában

Mivel mással lehetne stílusosabban lezárni és indítani egy melegnek ígérkező nyári hetet, mint egy kellemes hangulatú, ingyenes koncerttel?

A főváros egyik legszebb parkjában idén nyáron is ingyenes koncertekkel várják a muzsikával felpezsdülni vágyókat. A XIII. kerületi Újlipótvárosban található Szent István park öt nyári estén invitál ingyenes koncertekre, ahol vasárnapról vasárnapra neves előadók és zenekarok adják át egymásnak a pódiumot.

Akik felpezsdítik a nyárestéket a Szent István parkban 2026-ban:

június 21.: Csemer Boglárka „Boggie” és Antal Gábor – Amour Parisien

július 5.: Kamarás Iván és Csorba Lóránt (Lóci játszik) – Fájndájning

július 19.: Kollár-Klemencz László és Hámori Gabi – „arcodat ha láthassam, ha leszáll az este”

augusztus 2.: Liszt Ferenc Kamarazenekar – Frissítő dallamok a nyári estében

augusztus 16.: Sajgál Erika és Kovács István – Szeretni bolondulásig

Az alkalomról alkalomra változatos műfajú dallamok 19 órai kezdettel csendülnek fel a XIII. kerületi parkban. Tökéletes programlehetőség mindenki számára, aki szeretné, hogy a zene a vasárnap estéket bearanyozva kultúrát csempésszen a mindennapokba.

Az eseménysorozatról bővebb információt ide kattintva a szervező, Kult13 weboldalán találtok.

Ha hétköznap is vágytok ingyenes muzsikára: