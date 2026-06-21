40+ ingyenes program a Balaton partján 2026 júliusában

Pezseg a nyár, beütött a kánikula, és menthetetlenül vágyunk a Balaton vizének hűsítő habjaira. Színesítsétek a strandszezont koncertekkel, kiállításokkal és gasztroeseményekkel, hogy pénztárcabarát legyen a nyaralás a magyar tengernél.

Weiler Péter: Végtelen nyugalom – kiállítás // Veszprém

Weiler Péter új médiummal, tűzzománc alkotásokkal folytatja balatoni témájú sorozatát.

Az új kollekció első alkalommal a veszprémi KUNSZT!-ban mutatkozik be a közönség előtt.

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Vitorlázás, kajak, SUP jóga // Balatonfüred (minden szerdán, csütörtökön és pénteken)

Zenés Nyári Esték & JAZZ a tónál // Hévíz (2026. június 25-27.)

Jazz, swing, rockabilly, pop és operett — minden este más hangulat, egy közös ponttal: élő zene a nyári ég alatt, a tó közelében. A Late Night Jazz Szabó Liával csütörtökön, Laczák Boglárka és Domoszlai Sándor pénteken, a Pharaoh Project pedig szombaton ad koncertet Hévíz Kölcsey utcai rendezvényterén.

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Tulipán Esték // Balatonalmádi (2025. június 25, július 2. 9. 16.)

Tulipán Esték nyári fesztivál Balatonalmádi egyik fontos, ám háttérbe szorult helyszínét, a Tulipán Udvart és környékét szeretné új életre kelteni. Négy egymást követő nyári csütörtök estén június végén és július első felében koncertek, esti piac, vásári komédia, helytörténeti séták és közösségi élmények várják a látogatókat

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Kabóciádé // Veszprém (2026. június 26-28.)

Jazz Fest // Keszthely (2026. június 27–28.)

A festői környezetben megrendezett Jazz Fest két napon át, június utolsó hétvégéjén hozza el a hazai jazz és swing legizgalmasabb előadóit, ráadásul ingyenesen! Többek közül fellép a Kéknyúl, a Loop Doctors Trió feat. Gesztesi Alexandra és Szőke Nikoletta is. A zenei élményeket finom falatokkal egészítik ki a kitelepülő food truckok.

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Mercedes-Benz Studio // Balatonfüred (2026. július 1-26., szerdától vasárnapig)

A Mercedes-Benz Studio Balatonfüreden július 1-jétől a Vitorlás térre hozza el a márka 140 éves innovációját, ahol a látogatók exkluzív tesztvezetéseken, a legújabb modellek bemutatóin és hangulatos, naplementés akusztikus esteken keresztül élhetik át a prémium életstílust.

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Klassz a pARTon! Fesztivál // több helyszínen (2026. július 2. – augusztus 3.)

Rév-Hang Fesztivál // Révfülöp (2026. július 2-4.)

Július 2. és 4. között „A zene mindenkié” jelszóval, három egymást követő este ingyenes szabadtéri komolyzenei és swing koncertekkel – köztük a Swing á la Django és a Győri Filharmonikus Zenekar fellépésével – várja a kultúra kedvelőit a Révfülöpi Szabadtéri Színpadon.

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Gospel Napok // Balatonfüred (2026. július 2-4.)

Immár 37. alkalommal telik meg lélekemelő dallamokkal a balatonfüredi Kisfaludy Szabadtéri Színpad a Gospel Napok rendezvénysorozatán július 2. és 4. között. A háromnapos, teljesen díjtalanul látogatható fesztiválon olyan kiváló fellépők garantálják a felejthetetlen hangulatot, mint Kökény Attila, Oláh Gergő, a Füredi Dixieland Band, valamint az etno-gospelt játszó Új Forrás zenekar.

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Retro Party // Siófok (2026. július 3.)

A siófoki Angi Hekker Büfében július 3-án DJ Papszi zenéjére bulizhattok 22 órától egészen hajnali 1 óráig.

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KeszthelyFest (2026. július 3-5.)

Három este újra dallamokkal és ízekkel telik meg Keszthely főtere és sétálóutcája. A keszthelyi nyár nem csak a vízparton felejthetetlen: a KeszthelyFest idén is változatos zenei fellépőkkel, izgalmas családi programokkal, gasztroélményekkel és igazi városi fesztiválhangulattal vár.

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Bazalt Napok // Badacsonytördemic (2026. július 3-5.)

A Badacsony lábánál július első hétvégéjén idén is életre kel Badacsonytördemic. A Bazalt Napok három napra megtölti a falut zenével, irodalommal, gasztronómiával és művészettel.

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Feel The Rhythm Rockabilly Fesztivál // Balatonalmádi (2026. július 4.)

A Balatonalmádi Rockabilly Fesztivál keretében megvalósuló ingyenes szabadtéri koncerten július 4-én, szombaton 18:00 órától a Wesselényi strand előtti téren a Nyughatatlan zenekar pörgeti fel a hangulatot hamisítatlan, nagy energiájú rock ‘n’ roll és jive dallamokkal.

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Veteránjármű Kiállítás // Balatonfenyves (2026. július 4.)

Az Oldtimer Club szervezésében megvalósuló balatonfenyvesi Veteránjármű Kiállítás és Találkozó július 4-én látványos városi felvonulással és egész napos kiállítással várja a klasszikus autók és motorok szerelmeseit a Balatonfenyves Yacht Klub kikötőjében.

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XVII. Keszegfesztivál // Gyenesdiás (2026. július 4-5.)

A gyenesdiási Piac és Rendezvénytér július első hétvégéjén megtelik élettel, ízekkel és zenével! A XVII. Keszegfesztivál minden korosztály számára izgalmas programokat kínál: koncertek, gasztronómiai élmények, családi programok és hagyományőrző események várják a látogatókat a Balaton partján.

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XII. Sörfesztivál Alsóörsön (2026. július 8-12.)

12. alkalommal, közel 30 sörfőzde több mint 100 féle sörével hívnak kóstolásra és koccintásra az alsóörsi Sirály Parkban július 8. és 12. között. Magyar, cseh, belga, angol és német sörökre, sörivó versenyekre, sörkóstolókra, street foodra és klasszikus fesztiválkajákra lehet számítani.

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Bornapok // Gyenesdiás (2026. június 9-12.)

A Gyenesdiási Bornapok július 9. és 12. között badacsonyi és zalai borházak kiváló tételeivel, ínycsiklandó falatokkal, kézműves vásárral és színes kulturális fellépőkkel – köztük a Bordó Sárkány zenekarral és tüzes show-val – várja a gasztronómia és a balatoni nyár szerelmeseit a gyenesdiási Kárpáti korzón.

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Jazz Fiesta // Balatongyörök (2026. július 9., 30.)

A balatongyöröki Jazz Fiesta júliusban két alkalommal neves sztárvendégek és tehetséges fiatal jazz-zenekarok szabadtéri koncertjeivel tölti meg zenével a balatoni estéket.

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LégyOtt a Tóparton // Tapolca (2026. július 10., 17., 24., 31., augusztus 7., 14.)

Idén nyáron a kiemelt júliusi-augusztusi péntek estéken 19:00 órától ismét élő zenével telik meg a tapolcai Malom-tó környéke a LégyOtt a Tóparton koncertsorozat jóvoltából. A hangulatos vízi környezetbena helyi vendéglátóhelyek teraszairól, akár egy kellemes vacsora vagy borozás közben élvezhetitek a különböző műfajú akusztikus és szórakoztató zenei produkciókat.

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XXIII. Siófoki New Orleans Jazz Fesztivál (2026. július 10-12.)

A háromnapos ingyenes rendezvénynek július 10. és 12. között Siófok város szíve, a Fő tér ad otthont, ahol a tradicionális jazz, a dixieland és a swing műfajok legkiválóbb hazai és nemzetközi képviselői lépnek színpadra.

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Szemes Napok // Balatonszemes (2026. július 10-12.)

A Szemes Napok fesztivált Balatonszemesen július 10. és 12. között rendezik meg a Zenepavilonban és környékén. A rendezvényen sokszínű zenei felhozatal, valamint kézműves vásár várja a látogatókat a déli parton.

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I. Magyarországi Nemzetközi Klezmer Fesztivál // Balatonfüred (2026. július 10-12.)

Július 10. és 12. között ingyenes, háromnapos klezmer fesztivál érkezik a Balaton-partra, az I. Magyarországi Nemzetközi Klezmer Fesztivál a Kisfaludy színpadon nyújt kulturális élményt. A rendezvényen a hazai fellépők mellett cseh, szlovák és izraeli fellépők gondoskodnak a hangulatról Balatonfüreden, kiegészülve hagyományos zsidó gasztronómiai kínálattal.

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Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál // Veszprém (2026. július 10-19.)

Július 10. és 19. között a Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál varázsol utánozhatatlan, elegáns gasztro-kulturális hangulatot Veszprém festői Óváros terére. A teljesen ingyenes rendezvényen a hazai jazz, blues és soul élvonalbeli előadói mellett a Balaton-felvidék legkiválóbb frissítő nedűit is megízlelhetik a látogatók.

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Makkos Ildikó Arta Impulzus című kiállítása // Balatonfüred (2026. július 10. – augusztus 6.)

Makkos Ildikó Arta Impulzus című kiállítása július 10-én nyílik meg a balatonfüredi Villa Gyetvai központjában. A tárlat augusztus 6-ig látogatható és olyan alkotásokat mutat be, amelyek a látható világon túlmutató benyomásokból, belső sugallatokból és szimbólumokból építkeznek.

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Dörgicsei falunap (2026. július 11.)

A dörgicsei falunap július 11-én, szombaton ingyenes családi programokkal, termelői piaccal, főzőversennyel, házibor-mustrával, valamint gólyalábas meseelőadással és élőzenés produkciókkal várja a kikapcsolódni vágyókat a Fő utcán.

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Nyári Pincejárás II. // Tagyonhegy (2026. július 11.)

Július 11-én a balatoni panorámával büszkélkedő Tagyon-hegy dűlő ad otthont a Nyári Pincejárás II. eseménynek. A Horváth Borház és a helyi pincészetek vendégszeretetét élvezve kiváló borok, ínycsiklandó falatok, hangulatos dallamok és táncház kíséretében kapcsolódhattok ki.

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Tali Balatonakali! (2026. július 11.)

A Balatonakali Daewoo–Chevrolet autótalálkozó július 11-én, szombaton 9:00 órától közös gurulással, autócsodákkal és kötetlen beszélgetésekkel várja a márka szerelmeseit és családjaikat.

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Fonyódi Könyvfesztivál (2026. július 11-12.)

Július második hétvégéjén rendezik meg a lenyűgöző panorámájú Fonyódi Szaplonczay sétányon a Fonyódi Könyvfesztivált. Kiemelt programok között szerepel Háy János és Juhász Anna pódiumbeszélgetése és a Találkozás Lackfi Jánossal.

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Partkert koncertjei // Tihany (2026. július 11., 18., 25.)

A tihanyi Partkert szabadtéri vendéglátóhely ingyenes kulturális programsorozattal várja a vendégeket. Július 11. és augusztus 28. között a fellépő zenekarok a jazz, a rock és a blues dallamaival töltik meg a balatoni estéket. Júliusban a Moodified, a Relics Party Band és Nagy Noémi jazz trió áll színpadra.

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Kuna Vali és a HungaroSwing koncertje // Tab (2026. július 14.), Balatongyörök (2026. július 16.)

Kuna Vali és a HungaroSwing koncert július 14-én Tabon, kedden 18 órakor és Július 16-án Balatongyörökön, csütörtökön 20 órakor fülbemászó swing- és jazzdallamokkal, valamint különleges hangulattal várja a zenerajongókat.

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A Cimbora együttes koncertje // Balatonszárszó (2026. július 15.)

A Cimbora Együttes zenés–irodalmi formáció, rendhagyó koncertszerű műsoraikon a gyerekeket is bevonják az előadásba, énekelhetnek, ritmushangszerekkel kísérhetik a zenét.

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XI. Keszthelyi Sörfesztivál (2026. július 15-19.)

A keszthelyi 2026-os sörszezon csúcspontja az immár 11. alkalommal megrendezett Sörfesztivál a Festeticsek gyönyörű városában. Legyen bármelyik fajta sör a kedvenced, mindegyik típusból kóstolhatsz a móló melletti sétányon július 15. és 19. között, a kellemes árnyékot nyújtó fák ölelésében.

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Györöki BorKorzó // Balatongyörök (2026. július 16-19.)

Július 16-19. között a balatongyöröki móló sétányán borfesztivál, finom ételek, fülbemászó dallamok, gyerekprogramok és még sok meglepetés várja a látogatókat. A balatoni panoráma nemcsak háttérkép, a poharak sosem maradnak üresen: sétáljatok végig a móló melletti sétányon, ahol a környék legjobb borászatai hozzák el a hűvös olaszrizlingeket, a gyümölcsös rosékat és a legmerészebb vörösborokat.

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Kárpátia koncert // Balatonlelle (2026. július 17.)

A Kárpátia zenekar július 17-én koncertjén a Balatonlellei Szabadtéri Színpadon csendülnek fel a legnépszerűbb nemzeti rockslágerek, egy felejthetetlen nyári este keretében.

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Kávészünet koncert // Balatonszárszó (2026. július 17.), Balatonakali (2026. július 24.)

A Kávészünet zenekar a magyar költészet klasszikus és kortárs remekműveit dolgozza fel modern, pop-rock stílusban, nagy hangsúlyt fektetve az irodalom népszerűsítésére. Július 17-én a Szárszói Szövegelő többnapos irodalmi és kulturális rendezvénysorozaton, majd 24-én Balatonakaliban a Szabadtéri Színpadon lépnek fel.

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Vakációs gyermekkoncertek // Siófok (2026. július 20.,27.)

A siófoki Vakációs gyermekkoncertek 2026 nyarán is ingyenes családi programokkal várják a legkisebbeket a Hajóállomáson. A rendezvények a nyár folyamán júliusi és augusztusi hétfőn délutánként zajlanak. Az interaktív koncertek előtt kézműves foglalkozások és ügyességi játékok színesítik a rendezvényt.

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Vonyarci Boros Forgatag // (2026. július 22-26.)

Vonyarcon a borkészítésnek több mint ezer éves hagyománya van. A rendezvénytéren felállított „Boros falunkban” július 22. és 26. között színes, kulturális programokat várhatóak minden korosztály számára, ahol a zamatos borkülönlegességek és ízletes falatok mellett éjszakába nyúló utcabál várja a vendégeket.

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XXXIII. Queen Fesztivál // Balatonszemes (2026. július 22-26.)

Július 22. és 26. között a balatonszemesi Zenepavilon ad otthont a XXXIII. Queen Fesztiválnak, amely idén különleges mérföldkőhöz érkezik a legendás rockzenekar rajongói számára. A fergeteges tribute koncertekkel és színes közösségi programokkal teli rendezvény csúcspontjaként július 25-én, szombaton ünnepélyes keretek között avatják fel Freddie Mercury állandó köztéri mellszobrát a Balaton-parton.

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Operett estek a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral // Siófok (2026. július 22., 29.)

A Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és meghívott szólistái július 22. és augusztus 12. között négy koncertet játszik az operettek szerelmeseinek. Hétről hétre szerda esténként hallgathatjátok meg a klasszikusokat, júniusban a Te rongyos életet és a Príma – Donnákat.

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Veszprémi Utcazene Fesztivál (2026. július 23-25.)

Idén július 23. és 25. között a Veszprémi Utcazene Fesztivál jóvoltából ismét egyetlen hatalmas, lüktető szabadtéri színpaddá alakul át a Királynék városának történelmi belvárosa. A háromnapos, ingyenes rendezvényen hazai és nemzetközi utcazenészek változatos dallamai töltik meg a tereket délutántól késő éjszakáig.

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Nyáresti koncertek // Siófok (2026. július 25.)

A siófoki Hajóállomáson a Nyáresti koncertek 2026. július 25-én veszi kezdetét. A zenei estek keretében a koncertek 20:00 órakor kezdődnek, és a rendezvények ingyenesen látogathatók. A programsorozatot Frech’ Zoltán és Zenekara nyitja meg Elvis Presley kalandos élete című előadásával.

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Made in Hungária // Balatonlelle (2026. július 25.)

A Magyarock Dalszínház nagysikerű rock ‘n’ roll musicalje, a Fenyő Miklós életét és a Hungária együttes slágereit felvonultató Made in Hungária, 2026. július 25-én, szombaton 20:00 órakor látható a Balatonlellei Szabadtéri Színpadon.

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Kiránduljatok egyet a festői Balaton-felvidéken: