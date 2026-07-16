Ingyenes koncertek színesítik meg Józsefváros hangulatos utcájának estéit idén nyáron

A rendhagyó szabadtéri koncerthelyszínen feltörekvő és ismert előadók gondoskodnak a felszabadult hangulatról.

Fotó: Józsefvárosi Önkormányzat Facebook

Ha a nyári estéket szívesen töltenéd hangulatos belvárosi környezetben, ráadásul ingyenes programot keresel, akkor irány keddenként a Bacsó Béla utca! Idén is életre kel ugyanis a Bacsó Bár, amely a nyár folyamán több alkalommal is megtölti zenével Józsefváros egyik legbarátságosabb utcáját.

A negyedszer megrendezett koncertsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a környéken élőket és az idelátogatókat. A belvárosi utcák is új szerepet kapnak: néhány órára szabadtéri koncerthelyszínné alakulnak. A nyár hátralévő részében kéthetente keddenként, 18 órától még több nagyszerű előadó érkezik Józsefvárosba, a Csiga Café teraszára, tökéletes esti kikapcsolódást kínálva.

Íme a Bacsó Bár 2026-os koncertkínálata:

  • 2026. július 21., 18:00 – Juhász Zoli
  • 2026. augusztus 4., 18:00 – asztrid
  • 2026. augusztus 18., 18:00 – Nagy Ádám Live
  •  2026. szeptember 1., 18:00 – Lovas Juci

A koncertekről és programokról további információt ide kattintva, a Józsefvárosi Önkormányzat Facebook-bejegyzésében találtok.

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