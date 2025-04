60+ szabadtéri program és tavaszköszöntő ünnep Budapesten 2025 áprilisára

A szeszélyes április megszámlálhatatlan programot kínál a fővárosban. Tavaszköszöntő fesztiválok, virágos programok, szabadtéri koncertek, pezsgő teraszok váltják egymást a főváros legszebb helyszínein. Ha pedig az eső elől húzódnátok be különleges színházi előadások, izgalmas kiállítások és filmes események közül is szemezgethettek havi programajánlónkban.

Essentia Artis // Pesti Vigadó (egész hónapban)

Az Essentia Artis több mint 400 kortárs művész közreműködésével megvalósuló összművészeti seregszemléje keretében számos izgalmas ingyenes program várja az érdeklődőket a Pesti Vigadóban. Áprilisban is látogatható a kiállítás, emellett tárlatvezetések, könyvbemutató és tűzshow színesíti az eseménysorozatot. A kiállítás és programsorozat május 10-én gyermekfoglalkozásokkal, tárlatvezetéssel, a Jávorkai Trió és Boros Misi koncertjével zárul.

49. Banff Hegyifilm Fesztivál // Cinema City Mammut I. (2025. április 2-4.)

A Banff Hegyifilm Fesztivál az elmúlt év legjobb hegyi filmjeit hozza el a Föld minden tájáról a budapesti közönség számára is. Április 2. és 4. között 11 film, 190 percnyi lélegzetelállító látvány, őrült izgalom vár rátok a Cinema City Mammut I. mozitermeiben. Hegymászó expedíciók filmes dokumentációi; adrenalin dús trükkök földön, vízen és levegőben; felfedező kalandok, melyek őrült utazásokra invitálnak benneteket.

Budapest GipsyFest // Gödör Klub (2025. április 3-5.)

A fesztivál egyedülálló módon mutatja be a cigányzene sokszínűségét, ötvözve a tradicionális és modern roma előadók produkcióit. Április 3-5. között két ikonikus budapesti helyszínen, az A38 Hajón és a Gödör Klubban, 20 fellépő zenekar gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

Grecsó&Hrutka zenekar: Miénk a ház – irodalmi koncert // KULT18 (2025. április 4.)

Április 4-én rendhagyó irodalmi koncertre invitál a Grecsó&Hrutka zenekar a Pestszentimrei Közösségi Házba. Zenés felolvasószínház keretében hallgathatunk megrázó, felemelő és könnyed családi történeteket, melyek után dalt kíván a szív. Akárcsak a családi asztalnál, melyet több generáció ül körül.

Cseresznyevirágzás Budán (2025. április 4-5.)

Április 4-én és 5-én több időpontban is tavaszi sétára invitál a Korzózz Velünk! csapata. A programnak otthont adó Budai Arborétumban részesei lehettek a nagy becsben tartott cseresznyevirágzásnak, a zöldellő lombok és a virágokkal újraéledő arborétum színpompás hangulatának. A tarka tulipánok, liliomfák és nárciszok mellett természetesen a titkok és történetek sem maradnak el: a 2,5 órás sétán a felső kert és a központi épület díszterme is feltárul a résztvevők előtt.

Budapest Ritmo Filmnapok // Toldi Mozi (2025. április 4-5.)

Beszélgetések és lemezvásár kíséri a film és zene közös varázsát bemutató Budapest Ritmo Filmnapokat a Toldi Moziban. Pénteken debütál az idei Ritmo film, amiben Kisgyörgy Ilka Bangó János prímással és zenekarával közreműködve segít újra felfedezni a nótákat Mátyássy Áron rendezésében. Szombaton pedig két válogatásblokk várható: ezen a napon a MOME Open videóklipjei és a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál zenei témájú rövidfilmjei mutatkoznak be.

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály (2025. április 4-6.)

Három nap, négy színpad, több mint harminc program – irodalmi évfordulók, új könyvek, rendhagyó programok és művészeti élmények várnak április 4-6. között a Kristály Színtéren! A fesztiválon fellép duóban az Aurevoir. zenekarból Agócs Márton & Fejér Mihály, Sallai Laci és Saya Noé.

Országos Táncháztalálkozó // Papp László Budapest Sportaréna (2025. április 4-6.)

Idén immár 44. alkalommal rendezik meg április 4-6. között az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárt, a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti összművészeti eseményét. Az élő népművészet összművészeti fesztiválja a Táncház Egyesület rendezésében, széleskörű szakmai összefogással valósul meg. A fő helyszín most is a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtér az egymást váltó táncházak forgatagának és népművészeti vásárnak ad otthont, valamint az esti gálaműsoroknak, de az összes további kisebb-nagyobb terem is változatos programok színtere lesz.

Akvárium Tavasz Terasz (2025. április 4-10.)

A tavasz beköszöntével az Akvárium Klub idén is megnyitja teraszát, a hangulatos helyszínen ezúttal nemzetközi és hazai könnyűzenei produkciók találkoznak és mutatják be a singer-songwriter műfaj gazdag és változatos világát. Az eseménysorozat során olyan nemzetközi sztárokat hallgathattok meg élőben, mint Daniel Docherty, Gizmo Varillas és a Tanga Elektra német duó, a hazai fellépők csapatát pedig többek között Járai Márk, Nóvé Soma, a Platon Karataev és Co Lee erősíti.

Bartók Tavasz // több helyszínen (2025. április 4-13.)

Április 4. és 13. között a Bartók Tavasz keretében ezúttal is számtalan műfaj, nagyszerű produkció és színvonalas előadás idézi meg Bartók Béla szellemiségét és kimeríthetetlen kreativitását. A fesztivál a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásait vonultatja fel a kortárs komolyzenétől, a világzenén, jazzen, táncművészeten át a könnyűzenéig. A Müpa szervezésében megvalósuló eseménynek Budapest több helyszíne is otthont ad.

Budafoki Pincejárat (2025. április 5.)

A nagysikerű Budafoki Pincejárat legközelebb április 5-én indul útjára, ezúttal is neves borászatok és pezsgőkészítők részvételével. A több állomásos, gasztronómiai és kulturális élményekkel teletűzdelt rendezvény helyszíneire 6-8 személyes transzferbuszokkal biztosítják az érdeklődők kijutását.

XXIII. kerületi túranap (2025. április 5.)

Az április 5-én megrendezésre kerülő XXIII. kerületi túranapon egy, a túrázók által kevésbé ismert budapesti kerületet szeretnének bemutatni a résztvevőknek. Ezen a napon lehetőségetek lesz helyi nevezetességeket felkeresni, valamint egy kellemes 12 km-es és 23 km-es túrát tenni a környéken.

Rejtély a Vurstliban | Interaktív krimiséta (2025. április 5.)

Április 5-én felderíthetjük a Városliget századfordulós titkát a Millennium Háza Rejtély a vurstliban című interaktív krimisétáján, melyen egy fiatal vasúti mérnök halálának körülményeit kell feltárnunk. A körülbelül másfél órás programon Zajácz D. Zoltán író vezetésével járhatjuk be a bűntény egyes helyszíneit és leplezhetjük le a tettest. A séta délelőtt 11 órakor kezdődik, gyülekező a Gundel Étteremnél. 16 éven felülieknek ajánlott!

Badacsony New Yorkban // New York Palota (2025. április 5.)

Egy napra ismét a budapesti New York Palota Róma termébe költözik minden, ami Badacsony. Az április 5-én megrendezésre kerülő borvidéki seregszemlén nem csak minőségi nedűkkel szemléltetik a tanúhegy különleges adottságait, hiszen helyi turisztikai szolgáltatók, termelők és kézművesek is jelen lesznek.

Fitos Dezső Társulat: Taven Baxtale! // Várkert Bazár (2025. április 5.)

A Fitos Dezső Társulatának előadásának célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket április 5-én, a Várkert Bazárban. Ahogy a mesterségek is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre.

Sakura ünnep a Füvészkertben (2025. április 5-6.)

Az ELTE Füvészkertben megrendezett Sakura ünnep Japán tradicionális ünnepéhez, a japán cseresznyefa-virágzáshoz, az ohanamihoz kapcsolódik. Idén március 29. és április 6. között élvezhetitek a japán nyelvórákat, harcművészeti és fegyverbemutatókat, haikuversenyt, ikebanakiállítást és a workshopokat is.

JELEN/LÉT Fesztivál // Nemzeti Színház (2025. április 6-ig)

Magyarországon egyedülálló módon idén immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a JELEN/LÉT fesztivált március 24. és április 6. között. Ezekben a napokban nem kevesebb, mint 13 hazai nemzetiség mutatja be színházainak legfrissebb alkotásait a Nemzeti Színház színpadán. Az érdeklődők nagyszerű előadásokat tekinthetnek meg többek között a Karaván Színház, a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Színház és a Czinka Társulat előadásában.

Ylla: A modern állatfotózás születése // Mai Manó Ház (2025. április 6-ig)

Ylla (Koffler Kamilla) egy olyan korban szentelte magát az állatportréknak, amikor még senki sem gondolt arra, hogy állatfotózásra szakosodjon. A harmincas évek párizsi művészköreiben mozgó Ylla műtermében készített állatfotókat, illetve állatkerteket keresett fel, ahol a közeli képek kedvéért veszélyes vadak ketrecébe is bemerészkedett. Április 6-ig az ő különleges képeit tekinthetjük meg a Mai Manó Ház falai között.

Egy reggeli Törökországban // Kuglóf Bisztró (2025. április 6.)

Nem mindennapi ízutazásra hív április 6-án a Kuglóf Bisztró. A török reggelin váratlan ízpárosításokkal és változatos fűszerhasználattal prezentálják Anatólia kulináris sokszínűségét. Hogy teljes legyen az élmény, a közösségi étkezés címén egy hatalmas asztalnál költhetitek el a napindító reggelit.

Gardrób // ELTE Gömb Aula (2025. április 6.)

Április 6-án 10-től 14 óráig ismételten megtelik ruhákkal az ELTE Gömb Aulája, hogy különlegesebbnél különlegesebb, már megunt, de tökéletes állapotban lévő ruhadarabok, cipők, ékszerek és divatkiegészítők közül válogathassatok. Itt az idő, hogy felfrissítsétek a tavaszi ruhatáratokat a környezettudatosság jegyében megfizethető és alig használt ruhákkal! A gardróbvásáron a részvétel ingyenes!

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest (2025. április 6., 13., 27.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Time Machine Budapest // Komplex (2025. április 8-tól)

A Time Machine Budapest nem csupán egy kiállítás, hanem egy egyedülálló élmény, ami Budapest múltjának felderítésére hívja a látogatókat. Az 1000 négyzetméteren elterülő immerzív tárlat segítségével az érdeklődők a történelem fontos pillanataiban találhatják magukat: az 1800-as évek arisztokráciájának világától kezdve, a forradalom hevületén át, egészen a 20. századi viharos eseményekig.

Kiállítások áprilisra:

Budapest Ritmo // több helyszínen (2025. április 10-12.)

Április 10. és 12. között kerül megrendezésre az idén kerek évfordulót ünneplő Budapest Ritmo. A minden pillanatában inspiráló programsorozat ezúttal is ritkán hallott hangszerek, kortárs hangzások, ősi hagyományok és izgalmas műfajok sokaságában kalauzolja majd a felfedezőkedvűeket.

Terasz SzezON – kertnyitó hétvége a Terezában (2025. április 11-13.)

Április 11-13. között újra életre kel a Tereza szabadtéri birodalma és ezzel együtt debütál vadiúj nyári étlapjuk is. Felcsavarják a hangulatot, kinyílnak a napernyők, minden adott ahhoz, hogy hűs koktélok kerüljön a kezetekbe! A terasz készen áll, és ti?

Japánkerti nap (2025. április 12.)

A belvárostól kicsit távolabb, Zuglóban egy igazi természeti kincsre lelhettek, aminek története egészen messzire nyúlik vissza. A 20. század elején, az országban elsőként nyitotta meg kapuit a Zuglói Japánkert, amit az 1930-as években még a japán trónörökös is megcsodált. A parkot nemrégiben felújították, így ismét teljes pompájában tekinthető meg az egzotikus zöld oázis. Április 12-én egy igazán különleges programmal várnak benneteket a helyszínen, ne maradjatok le a Japánkerti napról!

Gyermekvasút napja (2025. április 12.)

Április 12-én ismét jön a Gyermekvasút napja, amely egyben a vasút születésnapja is, és a Kárpát-medencei kisvasúti napok nyitórendezvénye. Hogy mire számíthattok? Az évfordulóhoz és aktualitásokhoz köthető színes, egész délelőttös programra, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogat izgalmakat.

Wagner Emil bemutatkozó koncert // Turbina (2025. április 12.)

Wagner Emil 2021-ben kezdett el a saját neve alatt dalokat írni, a kompromisszummentes önkifejezés jegyében. Nemrégiben úgy döntött, hogy barátaival együtt, zenekarral adja elő már jól ismert zeneszámait. Bemutatkozó koncertjük helyszíne a Turbina, április 12-én.

Csak a Mentes Húsvéti Fesztivál // MOM Sport (2025. április 12-13.)

Az év első Csak a Mentes Fesztiválja a Csörsz utcai Mom Sport épületében, több mint 80 kiállítóval várja vásárlóit a húsvétot megelőző hétvégén, április 12-13-án. A kétnapos esemény fő témája az egészségmegőrzés, így a kísérő programok, workshopok és szakmai előadások miatt is érdemes kilátogatni.

FIKSZ VII. Iparművészeti Vásár // PIM (2025. április 12-13.)

Április 12-13. között közel száz iparművész hozza el egyedi, különleges alkotásait a Petőfi Irodalmi Múzeumba, élénk, pezsgő hangulatot teremtve a térben. Legyen szó kerámia-, porcelán-, ékszer-, textil-, bőr-, fa- vagy papírművészetről, itt minden műfaj szerelmese megtalálja a neki tetsző darabot!

Múzeum a város – Sétahétvége // BTM Vármúzeum (2025. április 12–13.)

A BTM Vármúzeum a tavaly útjára indított Múzeum a város című sétahétvégét ismét megrendezi, sőt újabb sétákkal bővült a repertoár. Ugyanis a város bármelyik pontján bármelyik utca vagy épület hordozhat izgalmas témát, történetet, rejtélyt, amelyeket ezen a hétvégén múzeumi sétavezetőkkel, kutatókkal fedezhetnek fel. Ráadásul április 4-ig rendkívüli kedvezménnyel válthatók meg a jegyek a sétákra.

40. Telekom Vivicittá (2025. április 12-13.)

A tavaszi futószezon nyitányaként Magyarország egyik legnépszerűbb sporteseményét, az idén jubiláló 40. Telekom Vivicittát ajánljuk április 12-13-án. A rajt- és cél a Margitszigeten lesz, a változatos távok útvonala pedig Budapest legszebb látnivalói mellett halad el. A szombati nap hagyományosan a családoké és a rövidebb távok (940 métertől 7 km-ig) kedvelőié, de ekkor rajtol a 8, illetve 15 km-es városi túra is. A vasárnap a félmaratonról szól, ami egyéniben, párban és trióban is teljesíthető. A két sportos nap záró futama pedig 10 km-en rajtol.

Oldtimer Show // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. április 12-13.)

A Magyar Vasúttörténeti Park ad otthont a XX. Oldtimer Shownak április 12-13-án. Külföldi kiállítók 500 válogatott oldtimer járművét vehetjük szemügyre, de a veteránjármű-kiállítás mellett interaktív családi programok kavalkádja is várja a látogatókat. Mozdonyforgató, hajtányok, sínautó, lóvasút, kerti vasút, gőzmozdony-kiállítás és harckocsik között barangolhatunk, valamint érvényes belépőjeggyel részt vehetünk a nyereményjátékon is!

Tavaszi Zsongás családi nap // Várkert Bazár (2025. április 13.)

Az április 13-ai Tavaszi Zsongás családi napon egész napos programokkal várnak benneteket a Várkert Bazár aulájában! Az esemény során zenével, bábszínházzal és interaktív játékokkal készülnek a családosan érkező látogatóknak. Részletes programterv a Várkert Bazár honlapján!

Green Market x Klauzál tér (2025. április 13.)

A Green Market az a hely, ahol a legfinomabb termelői élelmiszerek mellett hazai alkotók és designerek minőségi kincsei, DIY és vintage szépségek, csomagolásmentes termékek, környezetbarát és zero waste alternatívák, természetes anyagok és újrahasznosított termékek között válogathattok. Igazi élmény az egész család számára, ami ezúttal április 13-án, a Klauzál téri Vásárcsarnokban kerül megrendezésre 10-15 óráig. A belépés ingyenes!

WAMP Design Vásár // Eiffel Műhelyház (2025. április 13.)

Április 13-án titeket is vár 10 és 18 óra között a nagy sikerű WAMP Design Vásár, ezúttal az Eiffel Műhelyház falai között. Ahogy már megszokhattátok, a vásáron hazai tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság. A WAMP-on mindig szuper a hangulat, tapasztaljátok meg ti is! A rendezvény ingyenes és kutyabarát!

The Hot 8 Brass Band // A38 (2025. április 16.)

Április 16-án Magyarországon is bemutatja legújabb lemezét a The Hot 8 Brass Band. A harmincéves fúvószenekar a hiphop és a funk stílusokkal táncoltat, miközben megidézi szülővárosuk, New Orleans legszebb dzsesszhangzását is. Egy biztos: különleges hangulatú estére számíthatunk az A38 Hajó fedélzetén.

Filmzene koncert a legnagyobb Hollywood-i filmekből (2025. április 16-17.)

Április 16-án és 17-én egy igazán különleges szimfonikus koncert érkezik a budapesti Erkel Színházba, ugyanis minden idők legikonikusabb filmzenéi kelnek életre a színpadon a Filmzene Koncert keretein belül. Hans Zimmer, John Williams, Danny Elfman és a legnagyobb filmzeneírók lélegzetelállító műveit hallhatják az érdeklődők a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában. Az immáron 1 éve futó eseménysorozat töretlen sikerrel hódította meg több ezer ember szívét, hiszen olyan örökzöld zenéket láthatunk és hallhatunk, mint például John Williams: Star Wars – Across the Stars, Hans Zimmer: A Karib-tenger kalózai – Holtak kincse-szvit, vagy Horner és Mortimer Zorro álarca alkotását! A Filmzene Koncert minden korosztálynak garantált szórakozást nyújt, hiszen a meséktől kezdve a sci-fi filmeken át egészen a Schindler listájáig számos filmadaptáció ikonikus dallamát élhetjük újra át vadonatúj köntösben.

Bauhaus Buda (2025. április 17.)

Ha egy vezetett séta keretében járnátok be Pasarét és Törökvész Bauhaus-kincseit, irány a hosszúlépés.járunk? Bauhaus Buda sétája, ahol a modern építészet budai bölcsője tárul fel előttetek. Miközben a terület színes utcáit járjátok, megismerhetitek, milyen küzdelmekkel kísérve született meg a magyar Bauhaus, kik voltak azok a különc figurák, akik ezt a különleges városrészt formálták, és milyen építészeti kincsek, villák, templomok, házak és kertek rejtőzködnek itt, sorra egymás után.

HAIR Koncert és tánc-show // MVM Dome (2025. április 17.)

A kultikus HAIR című film és musical világhírű dallamai először csendülnek fel eredeti nyelven egy egyedülálló, látványos koncertshow keretében az MVM Dome-ban. A közismert számokat hazánk kiváló könnyűzenei és musicalsztárjai adják elő, miközben a filmbeli karaktereket egyszerre több szereposztásban is élvezhetjük. A népszerű dalokat a nemzetközi hírű Duda Éva Társulat külön erre az alkalomra megálmodott koreográfiái és a Fonogram-díjat nyert Subtones zenekar kelti életre a színpadon.

Magyar Állami Nép Együttes: Kivirágzott keresztfája // Müpa Budapest (2025. április 20.)

A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő táncjátéka a különböző felekezetek liturgiájára éppúgy támaszkodik, mint a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire. A magával ragadó előadást április 20-án láthatjuk a Müpában.

Újra robog a Nyuszivonat – Húsvét hétfő Nagytétényben (2025. április 21.)

Április 21-én újra robog a nyuszivonat Nagytétényben! A nap folyamán gumikerekes kisvonattal utazhatunk körbe-körbe, nyuszikalauzokkal, de lesz állatsimogató, kézműves foglalkozások, játszósarok, bábelőadás és tárlatvezetés a Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér falai között. Sőt, a kisebbek mézeskalács-díszítés közben feleleveníthetik a húsvéti hagyományokat. A megannyi programnak köszönhetően biztosan nem fogtok unatkozni, a részvétel pedig ingyenes!

Programok esős időre:

Helló Pészah! // Gólem Központ (2025. április 22.)

Az egyik legfontosabb esemény a zsidóság történetében a megmenekülés az egyiptomi rabszolgaságból. A zsidó húsvétként is emlegetett ünnep alkalmából április 22-én 10 csapás, 10 parancsolat, 10 (kicsi) fogás és a színház botcsinálta rabbija, Borgula András vár mindenkit a Gólem Központban.

A Latabárné fia // Spinoza Színház (2025. április 24.)

120 éve született Latabár Kálmán, a legendás énekes-komikus, egy régi színészdinasztia legnépszerűbb tagja. A zseniális Latyi majd’ fél évszázadon át maradt az örök közönség kedvence, kevesen gondolták-gondoltuk volna róla, hogy az ő élete kevésbé mulatságos. Pedig a 20. század inkább rémálomba, mint operettszínpadra illő történelme árnyékot vetett az ő sorsára és pályájára is. Győrei Zsolt fiktív drámáját Peller Károly egyszerre játékos és drámai alakításában elejétől végéig melegség járja át és eleven humor fűszerezi.

Színházpremierek tavaszra:

Glass of Jazz / Orbay Lilla Quartet // Budapest Jazz Club (2025. április 24.)

Április 24-én újra összehozza a kiváló borok rajongóit és a jazz-zene szerelmeseit a Budapest Jazz Club. A 18 órakor kezdődő programon az Orbay Lilla Quartet szórakoztatja majd a vendégeket, akik ezúttal a színvonalas előadáson felül az ország különböző borrégióinak kiválóságait is élvezhetik.

Budapest Park Nyitóhétvége (2025. április 24-26.)

2025-ben ismét megnyitja kapuit az ország legnépszerűbb szabadtéri szórakozóhelye, a legendás Budapest Park. A Parktól megszokott változatos programokkal, zenei stílusok kavalkádjával, a legforróbb éjszakai bulikkal és rengeteg újdonsággal készülnek a szervezők, 24-én AWS, 25-én HIPERKARMA, 26-án pedig Krúbi várja a bulizni vágyókat. Egy biztos: április utolsó hétvégéjén színes zenei palettával és izgalmas programokkal élhetitek át ismét az igazi Parkos életérzést.

Cserebere a Kesztyűgyárban (2025. április 25.)

Minden hónap utolsó pénteki napján, tehát áprilisban 25-én izgalmas csereberére invitálnak benneteket a VIII. kerületi Kesztyűgyárban. Az esemény során lehetőségetek van fenntartható módon lecserélni a ruhatáratokat, hiszen a koncepció lényege az, hogy elhozhattok magatokkal max. 15 db ruhát, amiért cserébe ugyanennyit elvihettek magatokkal, így a ruhadarabok körforgásban maradnak. A részvétel díjtalan!

Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár // Budai Arborétum (2025. április 25-27.)

Április 25-27-én újra Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár a Budai Arborétumban a Villányi úton! Növények, kertészeti kellékek és szolgáltatások, gasztronómiai finomságok, bonsai- és suisekikiállítás, arborétumi séta, biokert-látogatás, kertészeti előadások és gyerekeknek szóló programok – ezek mind rátok várnak!

I bike Budapest (2025. április 26.)

Ha fontos ügynek tartjátok a biztonságos bringázás körülményeinek megteremtését a fővárosban, tekerjetek az I bike Budapest csapatával! A biciklis felvonulás a Városháza parkból indul, majd az Erzsébet hídon át a Széchenyi tér felé vezet, át a Hősök terén, egészen a Margitszigetig. A menetet Désirée Bonis, a Holland Királyság magyarországi nagykövete fogja megnyitni, mert a legbringásabb ország több mint 15 éve segíti a magyar kerékpáros fejlődést.

Nyílt nap az Angyalföldi Kocsiszínben (2025. április 26.)

Április 26-án köszöntsétek a tavaszt az Angyalföldi Kocsiszín nyílt napján! Ezen az izgalmas és élményekkel teli napon várnak minden villamosrajongót, legyen szó kicsikről vagy nagyokról. Megismerhetitek a járműveket, bepillanthattok a kulisszák mögé, és számos további érdekes programmal készülnek nektek. A részletekért érdemes követni az Angyalföldi Kocsiszín Facebook-oldalát!

Hello Piac az Erzsébet téren (2025. április 26.)

Valóságos vásári forgataggal vár benneteket az Erzsébet téren a Hello Piac április 26-án, 11 órától 18 óráig! A Green Market szervezői nem kevésbé nagyszerű termékekkel készülnek ezen a napon is, annyi különbséggel, hogy a színes kínálat kiegészül természetes alapanyagokból készült kozmetikumokkal, egyedi baba-mama kiegészítőkkel és játékokkal, valamint zero waste és környezetbarát alternatívákkal, így igazán minőségi kincseket vihettek haza magatokkal. A részvétel ingyenes, az esemény pedig kutyabarát.

Szent György-napi sokadalom Óbudán (2025. április 26.)

Idén április 26-án kerül megrendezésre a Szent György-napi Sokadalom és Kézműves Vásár az Óbudai Waldorf Iskola szervezésében. A rendezvényen az ország számos Waldorf művészeti csoportja, intézménye képviselteti magát, hogy muzsikával, tánccal, kézműves kirakodóvásárral és az óriás sárkány legyőzésével köszönthessük a tavaszt.

Juan Gómez „Chicuelo”: Caminos // BMC (2025. április 26.)

Karen Lugo táncát Juan Gómez „Chicuelo” utánozhatatlan pengetése, David Gómez kifinomult dobkezelése és Manel Fortià virtuóz nagybőgőjátéka öleli körül. Flamencoritmusok alapjain kibontakozó történetek bölcsődaloktól egészen Django Reinhardtot megidéző számokig április 26-án, a BMC-ben.

Balkán Allnighter – Söndörgő 30. születésnap // Dürer Kert (2025. április 26.)

Idén lett 30 éves a Söndörgő, a kerek évfordulót pedig egy rendhagyó szülinapi bulival ünneplik, ahol a koncert után még hajnalig megy majd a tánc: Balkán Allnighter – Söndörgő 30. születésnap április 26-án a Dürer Kertben. Jegyek még kaphatók, ne maradjatok le róla!

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2025. április 26-27.)

A tavasz nem telhet el a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál nélkül – ez már a 20. vásár lesz a sorban! Április 26-27-én 60 udvarban több mint 250 árus kínálja portékáit, ez a hétvége a kincsvadászatról és a felfedezésről szól. Játékok, könyvek, retró tárgyak és különleges ritkaságok várják az érdeklődőket, a hangulatról pedig gólyalábasok, utcazenészek és DJ-k gondoskodnak. A Garázsvásár kicsiknek és nagyoknak is tartogat meglepetéseket – érdemes nyitott szemmel járni és minden udvarba benézni!

Budapest Táncfesztivál // Nemzeti Táncszínház (2025. április 26-27.)

Az idén 25 éves Budapest Táncfesztivál április 26-án és 27-én 19 órakor különleges előadással nyitja meg kapuit a Nemzeti Táncszínházban. Az Akram Khan Company első alkalommal mutatja be Magyarországon Chotto Desh című családbarát előadását, amely a Londonban élő, bangladesi származású táncművész-koreográfus útkeresését meséli el Nagy-Britanniától Bangladesig. A klasszikus indiai Kathak és a kortárs tánc, az álomszerű animáció és a varázslatos zene elegye felejthetetlen élményt ígér.

Családi OrgonaExpedíció // Müpa Budapest (2025. április 27.)

Vajon egy szuperszonikus repülőgép pilótafülkéjében, vagy a Müpa szimbólumának számító grandiózus orgona játszóasztalán van több kapcsoló? Fassang László, a Müpa rezidens orgonistája, a párizsi Conservatoire tanára április 27-én erre a kérdésre is megadja a választ. A látványos vetítéssel, népszerű orgonaművekkel és virtuóz improvizációkkal kísért bemutatón a hangszer története és páratlan szerkezete is megelevenedik. Az interaktív program végén senkiben sem marad kétely afelől, hogy miért is nevezik az orgonát a hangszerek királynőjének.

JazzFest Budapest // több helyszínen (2025. április 27. – május 14.)

A JazzFest Budapest idén is a jazz legkiválóbb hazai és nemzetközi előadóit hozza el a főváros különböző helyszíneire, hogy minden zenerajongó számára páratlan élményeket kínáljon. A fesztivál április 27. és május 14. között kerül megrendezésre, és a jazz műfajának sokszínűségét ünnepli.

JAMN – Különkiadás – Válogatás Esterházy Péter és Örkény István írásaiból //KULT13 (2025. április 30.)

Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ ad otthont Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós irodalmi estjének április 30-án, amely Esterházy Péter és Örkény István írásaiból nyújt ízelítőt. Az előadók megidézik a két író gondolkodása közti kapcsolatot, míg az élő zene összefogja az elhangzó szövegeket.

David Garrett // MVM Dome (2025. április 30.)

A lenyűgöző hegedűvirtuóz most megjelent, Millennium Symphony című albumával az elmúlt 25 év legnagyobb slágereit dolgozta fel Ed Sheerantől Taylor Swiftig. Ezzel a látványos crossover produkcióval indul világ körüli turnéra, melynek részeként április 30-án az MVM Dome-ban ad koncertet.

Nemzetközi Jazz Nap // Budapest Jazz Club (2025. április 30.)

Az UNESCO 2011 novemberében döntött arról, hogy minden év április 30-át nemzetközi jazznapként ünnepli annak elismeréseként, hogy a jazz műfaján keresztül a kultúrák közötti párbeszédet és megértést erősítsék, közelebb hozva ezzel egymáshoz az embereket a világ minden tájáról. Itthon az ünnepségsorozat epicentruma évről évre a Budapest Jazz Club, ahol április 30-án ezúttal is ingyenes zenés programokkal várják a közönséget. Este 8 órakor a Szakcsi Jr. Trio feat. Pocsai Kriszta és Soso Lakatos Sándor formáció koncertezik, majd a koncertet követő Jam Sessionre Balázs József triója várja a nagyérdeműt.

Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák // Kobuci (2025. április 30.)

A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra és a rock’n’roll forradalom szeretete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül energikus produkció mosolya és muzsikája bearanyozza majd április 30-át, a Kobuciban.

Hűvös // Turbina (2025. április 30.)

A Hűvös 2020 nyarán alakult Szegeden. 2021-ben már be is kerültek a Kikeltető legjobb 16 előadói közé, és az NKA induló előadók támogatottjai sorába is bejutottak. A zenekar az elmúlt évek során számtalan elismerést bezsebelt, ezúttal pedig a Turbina színpadán zenélnek majd, április 30-án.

Különleges programokból a Balatonnál sem lesz hiány áprilisban: