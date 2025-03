Magával ragadó programokkal várja a kultúra szerelmeseit a Bartók Tavasz

Május közepéig világsztárokkal, magával ragadó produkciókkal és kihagyhatatlan együttműködésekkel várja a kultúra szerelmeseit a fesztivál, amely idén újra országossá vált, hiszen Budapest mellett Győrben, Pécsett és Miskolcon is kivételes programokat szerveznek a Bartók Tavasz keretein belül.

Április 4-én ötödik alkalommal, a Münchner Philharmoniker első budapesti koncertjével nyitja meg kapuit a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek. A Bartók-, Mendelssohn- és Schumann-műveket előadó szimfonikus zenekar szólistája Kelemen Barnabás lesz.

A komolyzene rajongóinak még számtalan kiemelkedő pillanatban lesz részük tavasszal: közös dalesttel készül Diana Damrau és Jonas Kaufmann, a Zeneakadémia Nagytermében Bach nagyívű oratóriumát, a Máté-passiót adja elő az Orchestra of the Age of Enlightenment (A Felvilágosodás Korának Zenekara), de érkezik a Kammerorchester Basel is, akikkel napjaink egyik legtehetségesebb magyar hegedűművésze, Pusker Júlia játékát hallhatjuk.

Rúzsa Magdi és Balázs János fellépése két különböző zenei stílus egyesülését ígéri, a Magyar Zene Háza a Grammy-díjas Arooj Aftab egzotikus zenei világától lesz hangos, míg a Wynton Marsalis vezette Jazz at Lincoln Center Orchestra koncertjén napjaink legnagyszerűbb szólistáit és zenekari muzsikusait hallhatjuk a Müpában. Európa egyik legmeghatározóbb jazzszaxofonosa Jan Garbarek, Trilok Gurtu indiai ütőhangszeres művésszel érkezik a Bartók Tavaszra, hogy utánozhatatlan színpadi jelenlétükkel kápráztassák el a közönséget.

A Budapest Ritmo tizedik alkalommal várja koncertekkel és kollaborációkkal, szakmai konferenciával az érdeklődőket, sőt: idén először különálló programként jelentkezik a Budapest Ritmo Filmnapok is. Április 4. és 10. között az Akvárium Tavasz Teraszán nemzetközi és hazai könnyűzenei előadók mutatják be a singer-songwriter műfaj meghitt világát.

A María Pagés Compañia De Scheherezade című előadása mellett Mezőség–Mikrokozmosz címmel láthatnak táncbemutatót a nézők, a Magyar Állami Népi Együttes és a Győri Balett közreműködésével a Tiszta forrás című összművészeti vízió elevenedik meg, Jeszenszky Endre emléke előtt pedig az Hommage à Jeszenszky című gála tiszteleg.

A programból nem hiányozhat a képzőművészet és az irodalom sem. A Magyar Nemzeti Galéria Az élet művészete című kiállításán a plakátműfaj fejlődését mutatja be. A tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál ismét a hazai irodalmi élet legismertebb neveivel várja a könyvek szerelmeseit.

Április 24. és május 18. között Győr, Pécs és Miskolc is különleges koncertekkel és előadásokkal, rendhagyó köztéri eseményekkel csatlakozik a Bartók Tavasz programsorozatához. A világhírű BANDALOOP művészei Budapest után most Miskolc és Pécs ikonikus épületeit hódítják meg. A generális című korszakalkotó némafilm Szűts Apor zenéjével, Farkas Róbert vezényletével, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Pannon Filharmonikusok, valamint a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában elevenedik meg.

A Ritmo PIKNIK mindhárom városban kreatív gyermek- és családi programokkal, illetve világ- és népzenei pop-up koncertekkel várja a látogatókat. A Miskolci Nemzeti Színházban a 150 éve bemutatott Carmen előtt tiszteleg Carmen.maquia című előadásával a Ballet Hispánico. A Győri Balett a pécsi Kodály Központban meséli el GisL misztikus történetét Lajkó Félix sajátos zenéjével megfűszerezve.

A köztéri és közösségi művészet egyik legismertebb egyénisége, Olivier Grossetête, idén tavasszal Budapesten kívül Győrbe is ellátogat, ahol az 1895-ben lebontott Tűztornyot építi meg.

