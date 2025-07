10 fesztelen nyári fesztivál Budapesten, ami színt visz a forró nyári hónapokba

Nyáron mutatkozik meg igazán, miért annyira szerethető és sokszínű város Budapest: a programnaptár roskadozik a szórakozási lehetőségektől. Lássuk, milyen szabadtéri rendezvényekbe futhatunk bele júliusban és augusztusban!

HallerFeszt // Ferencváros (2025. július 1., 8., 15.)

Idén sem marad ki Ferencváros nyári programnaptárából a népszerű HallerFeszt. A közösségi minifesztivál helyszíne a kerület szívében található Haller Park, ahová a rendezvénysorozat keretében három alkalommal, július 1-jén, 8-án és 15-én is érdemes lesz kilátogatni. Izgalmas koncertekkel (Chicos Futuros, Tindia, Catatumbo, Gentry Sultan), táncházzal, open mic hip-hop versennyel, színes kísérőprogramokkal (jóga, élő könyvtár) és sok-sok gyerekprogrammal várnak minden érdeklődőt. A részletes programot megtaláljátok az esemény Facebook-oldalán.

Romazuri // Kristály Színtér (2025. július 4-6.)

Július 4. és 6. között rendezik meg a Margitsziget első cigány művészeti fesztiválját, a Romazurit. Ezen a hétvégén a legnagyobb roma tehetségek kerülnek reflektorfénybe, legyen szó a zene, a tánc, a színház, a képzőművészet, a divat, a költészet vagy a gasztronómia elismert képviselőiről. Sok más mellett koncertet ad a Snétberger Ferenc és tanítványai nevű formáció, kiállítják roma festők alkotásait, és látványfőzésre vár az ország első cigány éttermének tulajdonosa, Ásós Géza. A rendezvény háziasszonya a Príma-díjas Danis Lídia színésznő lesz.

Katlan Festival // Arzenál (2025. július 11-13.)

Rendhagyó módon új helyszínen, a budapesti Arzenálban vendégeskedik az év egyik legkiemelkedőbb underground elektronikus zenei eseménye, a Katlan Festival. Az eredeti otthonául szolgáló, Tárnoki Kőfejtőbe jövőre visszatérő fesztivál július 11. és 13. között különleges látványvilággal, illetve az elmúlt évek talán legizgalmasabb fellépőgárdájával ígér felejthetetlen élményt. Ehhez járul hozzá az átmeneti lokáció, ahol egykor fegyvergyár üzemelt. A háromnapos bulimaratonon biztosan ott lesz: Afem Syko, Cassie Raptor Dyen, Kobosil, Trym és sokan mások.

Pesterzsébeti Komédiás Fesztivál // Csili Udvar (2025. július 12-13.)

Július 12-én és 13-án látványos, könnyed és szórakoztató programok csábítanak a Csili Udvarban megrendezendő Pesterzsébeti Komédiás Fesztiválra, ami azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet az utcaszínház különböző műfajaira. A fellépő társulatok között profi és amatőr közösségek, például bűvészek, gólyalábasok, pantomimesek, artisták és tűzzsonglőrök mutatkoznak be. A gyermekműsorok sorát gazdagítja a Lóca együttes koncertje, a Helytelenek Társulat bábszínházi műsora, és az Egyszervolt Mesezenekar, míg a felnőtteket színházi előadások várják.

Karitatíva. MiniFeszt // Turbina Kulturális Központ (2025. július 17.)

A tavalyi teltházas este után július 17-én második alkalommal kerül megrendezésre a Karitatíva. MiniFeszt a Turbina Kulturális Központban. Ahogyan a neve alapján már sejthető, az esemény elemi része a jótékonykodás, így idén a gazdátlan állatok sorsát szívügyének tartó Fogadjörökbe Alapítványt támogathatja, aki jegyet vált. Cserébe akusztikus koncertekkel, kreatív workshopokkal, kézműves vásárral és kiállításokkal kedveskednek a résztvevőknek. A rendezvényen egymásnak adja a mikrofont a Doggos, az Arcosok Klubja, Lovas Juci és a Frász, és további kiváló előadók.

Monolit Festival // Dürer Kert (2025. augusztus 1.)

Nem akárhogy indul az augusztus a Dürer Kertben. A Monolit Festival keretében a hónap első két napján különleges energiák szabadulnak fel: progresszív metal, metalcore, hardcore, noise, industrial, és experimentális műfajok valamelyikében utazó, kortárs zenekarok érkeznek Budapestre. A népszerű szórakozóhelyen lép színpadra például a norvég Shining, az amerikai The Browning és honfitársaik, a Between the Buried and Me, a magyar Rivers Ablaze, illetve a szintén hazai Orion Dawn és Heedless Elegance. A napijegyeket keressétek a tixa.hu weboldalán.

Kashmir Fesztivál // Népszínház utca (2025. augusztus 9-10.)

A Népszínház utca immár 5. alkalommal ad otthont háromnapos gasztrokulturális eseményének, a Kashmir Fesztiválnak, mely során a környék multikulturális karakterét bemutató, különleges zenés-táncos produkciók és mennyei ízkavalkád kalauzol egzotikus vidékekre anélkül, hogy repülőjegyet váltanátok. Augusztus 9-én és 10-én ingyenesen látogatható koncertek, indiai és pakisztáni táncbemutatók, ezenkívül családbarát programok várnak. Azért, hogy az élmény teljes legyen, autentikus street-food finomságokkal idézik meg távoli országok hangulatát.

A repülőtér éjszakája // Aeropark Repülőmúzeum (2025. augusztus 16.)

Idén májusban ünnepelte 75. születésnapját legnagyobb repülőterünk, amely ugyan 2011 óta Liszt Ferenc zeneszerző nevét viseli, sokak számára valószínűleg örökre Ferihegy marad. Augusztus 16-án bárki részesévé válhat e több évtizedet felölelő időszak megünneplésének, ha az Aeroparkba látogat. Az érdeklődők betekinthetnek a légi közlekedés izgalmas világának kulisszái mögé: különleges reptéri járművek, kivilágított pilótafülkék, hajtóműindítások, pilóták előadásai, éjszakai reptérlátogatás és repülős talk show garantál felejthetetlen pillanatokat.

Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál // Szigetszentmiklós (2025. augusztus 16-20.)

Ugyan nem a fővárosban, de mondhatni kőhajításnyira innen, Szigetszentmiklóson kerül megrendezésre augusztus 16-tól 20-ig az ötnapos Summerfest. A világ minden tájáról érkező néptáncosok látványos előadásokkal ünneplik a kulturális sokszínűséget, ám a programok listája itt még nem ér véget. A Táncpanoráma autentikus táncprodukcióin túl lesz közös filmnézés a Sarok kertmoziban, továbbá fellép a Parno Graszt és A GRUND, sőt, kiállítást is rendeznek Halasi Csipke címmel. A gyerekek sem unatkozhatnak, mert a szervezők játékos programokkal készülnek.

Kiscelli Feszt // Kiscelli Kulturális és Oktatási Központ (2025. augusztus 30.)

Augusztus 30-án világkörüli zenei utazásra hív a Kiscelli Feszt. A Kiscelli Kulturális és Oktatási Központ rendezvényén hangszerbemutatókkal, workshopokkal, családi programokkal és hihetetlenül sokszínű zenei felhozatallal várják a látogatókat, amelyben a drum&bass, a mainstream, és az indiai zene jól megfér egymás mellett. A kísérőprogramok sorában gyermekeknek szóló előadások, arcfestés, fűszervásár és könyvkiállítás járulnak hozzá a természetközeli környezetben megvalósuló fesztivál hangulatához, és a közösségi élményhez.

