5 csodálatos program és helyszín Budapesten a Bauhaus szerelmeseinek

A Bauhaus a közvélekedéssel ellentétben nem egy stílus, sokkal inkább egy jelenség vagy mozgalom, ami a 20. század jelentős részét irányította és szabad utat engedett a modernista stílus kibontakozásának. A mozgalom jól felismerhető jellegzetességei számos budapesti épületen visszaköszönnek, amikből most készítettünk nektek egy válogatást.

Napraforgó utcai kísérleti lakótelep

Budapest egyik legközismertebb Bauhaus-kincse a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep, melynek ötletét egy Budapesten tartott nemzetközi építészkongresszus adta, ahol a Fővárosi Közmunkák Tanácsa egy szakmailag érdekes és kihívásokkal teli ötlettel állt elő: felvetették a kérdést, hogy lehetséges-e száz négyszögletes telekre különálló kertes villaépületet építeni. Az építési folyamat szigorú kikötések mellett zajlott, mint például maximum 25 százalékos lehetett a telkek beépítettsége, a házaknak kettő-négyszobásnak kellett lenniük, és mindenképpen háromméteres távolságban helyezkedhettek el a telekhatártól. Továbbá, kikötés volt az áttört, alacsony lábazatú, egységes kerítés is.

Az elkészült lakótelep köré pedig egy kellemes, nyugodt, családi övezetet képzeltek el. A házakat a kor neves építészei, a Bauhaus-mozgalom nemzetközi szinten is elismert alkotói tervezték, akik szándékosan nem konzultáltak egymással a házak kinézetét illetően, ennek köszönhető a villák változatos és sokféle stílusa. Többek között Kozma Lajos, Hajós Alfréd, Molnár Farkas, Breuer Marcell és Fischer József is lehetőséget kapott egy-egy villa megtervezésére.

A kísérleti lakótelep Pasaréten, a Napraforgó utca 1-22. között található.

Lupa-sziget

Ha azt mondjuk, “Lupa”, az emberek többségének a bányatóból ötcsillagos trópusi paradicsommá avanzsált Lupa Beach ugrik be, pedig sokkal érdekesebb látnivalókat rejteget a tórendszer helyett a Dunán található Lupa-sziget. A Szentendrei-sziget és Budakalász közé beékelődő csöpp kis földdarab a szerb család sarjaként született Luppa Péter politikusról kapta nevét.

A ma is kizárólag vízi úton megközelíthető, vadregényes sziget felparcellázására az 1930-as évek elején került sor, méghozzá annak a Helvétia Építő és Ingatlan Rt.-nek a gondozásában, amely a sokkal ismertebb Napraforgó utcai kísérleti lakótelepet is életre hívta. A társaság mintaházat is építtetett, valamint minden újdonsült telektulajdonossal aláíratott egy, az együttélésről szóló szabályzatot: 1941-ig 33 lapostetős, lábakon álló, vasbetonvázas épületet adtak át, egyedülálló modernista mikrokozmoszt alkotva távol a világ zajától.

Pasarét Bisztró

A Pasarét Bisztró már több mint 10 éve várja a budai buszfordulónál vendégeit, ahol a mennyei finomságok mellett a bisztrónak helyet adó ikonikus Bauhaus épület is magával ragad majd. Legyen szó reggeliről, ebédről vagy vacsoráról, a gyakran változó, mindig új finomságokat felsorakoztató menüben garantáltan nem fogtok csalódni. A magyar és nemzetközi fogásokat egyaránt kínáló étterem jelenlegi menüjén olyan különlegességek kaptak helyet, mint a perzselt tonhal, a fokhagymás tigrisrák és a dubai csokoládé tányérdesszert.

1026 Budapest, Pasaréti út 100. | Weboldal

Bauhaus Buda vezetett séta

Ha egy vezetett séta keretében járnátok be Pasarét és Törökvész Bauhaus-kincseit, irány a hosszúlépés.járunk? Bauhaus Buda sétája, ahol a modern építészet budai bölcsője tárul fel előttetek. Miközben a terület színes utcáit járjátok, megismerhetitek, milyen küzdelmekkel kísérve született meg a magyar Bauhaus, kik voltak azok a különc figurák, akik ezt a különleges városrészt formálták, és hogy milyen építészeti kincsek, villák, templomok, házak és kertek rejtőzködnek itt, sorra egymás után.

Következő séták: március 22., április 5.

Bővebb információ >>

Walter Rózsi-villa

Walter Rózsi egykori otthona nemcsak Budapest, hanem Magyarország modern építészetének kiemelkedő emléke, hiszen a villa páratlan példája a korszak stílusának, számos Bauhaus-elemmel gazdagítva. Az 1936-ban, kevesebb mint hat hónap alatt felépült villa Fischer József építész kiemelkedő alkotása, aki több hasonló modern villát tervezett ebben a korszakban. Az épület egyik különlegessége a kettős arculat: az utcai front visszafogott, egyszerű, míg az udvari homlokzat nyitottabb és barátságosabb, nagy ablakokkal, amelyek a kertre néznek. A ház valódi ékessége a kerti lépcső, amely közvetlen kapcsolatot teremtett az emeleti terasz és a kert között. Bár ezt a lépcsőt 1949 után eltávolították, a felújítás során visszaépítették, így a villa kerti homlokzata újra teljes pompájában tündökölhet.

1071 Budapest, Bajza utca 10. | Weboldal

