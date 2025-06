7 vezetett séta a Balatonnál, ami felejthetetlen kalandokra invitál júliusban

Ha izgalmakat és emlékezetes pillanatokat csempésznétek a balatoni nyaralásba, két csobbanás között felfedeznétek a magyar tengert övező titkokat, hét vezetett sétát ajánlunk a figyelmetekbe, ahol egészen biztos, hogy nem fogtok unatkozni.

Biblioterápia a Festeticsekkel | Keszthely

Egy filmbe illő balatoni naplementét követően különleges esti programra invitál a hosszúlépés.járunk? csapata. Július 4-én és 17-én este, miután a Festetics-kastély bezárta kapuit, indulhattok izgalmas felfedezőútra vezetett séta keretében. A program keretében egy titkos ajtón át beléphettek a Festeticsek könyvtárába, régi könyvek illatát szívhatjátok magatokba, miközben felfedezhetitek a múlt egy ránk maradt, érintetlen kincsét. A könyvtár ugyanis különös történelmi fordulatoknak köszönhetően sértetlenül vészelte át a 20. század viszontagságait.

A séta időpontjai: 2025. július 4., 17. | Tovább az eseményre >>

Óvóhely bejárás és kalandozás a vár körül | Veszprém

Július 5-én ismét megszervezi népszerű sétáját a Visit Veszprém csapata, ahol a városnéző túrát óvóhelybejárással tehetitek emlékezetessé. A 120 perces vezetett séta keretében közelebbről is megismerkedhettek a város történetével, ránk maradt kulturális örökségével, továbbá a Veszprémi Várral és annak titkaival. A vár körbejárása után a résztvevőkre egy valódi időutazás vár, mégpedig a Benedek-hegyi második világháborús óvóhelyen. Gyülekező az Óváros téren.

A séta időpontja: 2025. július 5. | Tovább az eseményre >>

Villamustra | Balatonalmádi

Július 8-án és 29-én hangulatos nyáresti sétára és egyben villamustrára invitál Balatonalmádi és egyben a Túrajó csapata. A vezetett séta keretében fatornácos villák bűvkörében tölthettek el egy kis időt, de minden apró titkot megtudhattok egyúttal a település menő nyaralóiról is. Az időutazás során beleshettek természetesen a város múltjába is, hogyan lett szőlő- és gyümölcskertekből, présházakból nyaralóváros, de számos nagyszerű családtörténet is felfedi majd titkait az izgalmasnak ígérkező program keretében.

A séta időpontjai: 2025. július 8., 29. | Tovább az eseményre >>

Csúcs volt Inotán

A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira, az Inotán található hőermű július 12-én és 13-án exkluzív séta keretében tárja szélesre kapuit a látogatók előtt. A Túrajó csapatának köszönhetően különleges élménnyel fűszerezhetitek meg a balatoni nyaralást, ugyanis az iparváros bejárása nem akármilyen élményeket tartogat. A séta keretében az ikonikus filmes helyszín, a kazánház bejárására is lehetőség nyílik, de nem marad majd felfedezetlen a Béka Művelődési Ház, a hűtőtornyok és a vezérlőterem sem.

A séta időpontjai: 2025. július 12., 13. | Tovább az eseményre >>

Salföldi kolostortúra

Július 19-én túravezető kalauzolásával ismerhetitek meg közelebbről a salföldi pálos kolostorrom titkait. A Tourinform Badacsony szervezésében megvalósuló esti sétán megtudhatjátok, kik is voltak a pálosok, mivel foglalkoztak és hogy milyen szerepet játszottak a magyar történelemben. A 6 km-es, kb. 3,5 órás könnyű túrán az Ábrahámhegyi vasútállomástól a Burnót-patakot is érintve juthattok el a kolostorromhoz.

A séta időpontja: 2025. július 19. | Tovább az eseményre >>

Fürdőtörténeti séta | Hévíz

Július 29-én könnyű, vezetett séta keretében ismerhetitek meg jobban Hévíz méltán népszerű városát. A városnéző séta keretében természetesen a lebilincselő legendák és történetek sem maradnak majd el: megismerhetitek, hogyan lett a hévízsárként emlegetett mocsaras vidékből nemzetközi hírű fürdőhely. A séta során kiderül, vajon miért is hívták tükörfürdőnek az első fürdőt, milyen Tófürdőjegy árak voltak és hogy volt-e a fürdésnek meghatározott rendje?

A séta időpontja: 2025. július 29. | Tovább az eseményre >>

Naplementés gyógynövényismereti séta | Tihany

Júliusban és augusztusban is minden pénteken lesz lehetőség a tihanyi Belső-tó partján a lemenő nap fényében megismerni a gyógynövényeket. A 1,5 órás, körülbelül 2 km-es sétán a gyógynövények felismerésétől a felhasználásukig szerezhettek hiánypótló tudást, amit később akár otthoni környezetben is kamatoztathattok. A Tihanyi-félsziget földrajzi, és gyógynövény világát tekintve is rendkívül sokszínű, a sétán számíthattok kakukkfűre, levendulára, ligeti zsályára, lándzsás útifűre és ökörfarkkóróra is. Gyülekezés a Kotyogós kávéterasz pakolójában.

A séta időpontja: minden pénteken | Tovább az eseményre >>

A séta után lenyűgöző látnivalók és programok várnak rátok Tihanyban: