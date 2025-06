Újabb nívós programokkal folytatódik a nagy sikerű MVM Classic&Club koncertsorozat

Kiváló klasszikus és könnyűzenei koncertekkel várja nyáron és ősszel is az igényes zenei programokra vágyó közönséget az MVM Classic&Club programsorozata. Júniusban a filmzene szerelmeseit varázsolják el az MVM Club műsorában felcsendülő filmslágerek, novemberben pedig egy önfeledt muzsikálást ígérő koncertet hallgathatnak meg az érdeklődők a balkáni és európai zenei hagyományok ötvözésével. (x)

Filmslágerek á la Hot Jazz Band // MOMkult (2025. június 19.)

Az MVM Club következő koncertje Filmslágerek à la Hot Jazz Band címmel június 19-én a MOMkult szabadtéri színpadán ugyancsak izgalmas zenei találkozásokkal várja az igényes könnyűzenét szerető közönséget.

A jazzrajongóknak a Kossuth-díjas zenekar neve önmagában is garantálja az emlékezetes koncertélményt, ami ezúttal filmzenei tematikával, valamint Wolf Kati énekesnő és Pély Barna Máté Péter- és Artisjus-díjas énekes közreműködésével lesz még különlegesebb.

Az est házigazdája Seidl Dénes Junior Prima díjas trombitaművész, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője lesz.

Boban Marković Orkestar // MOMkult (2025. november 25.)

Novemberben is izgalmas zenei élmény érkezik, ekkor a Balkán zenéire hangol a Boban Marković Orkestar, Budapesten, amely Boban Marković egyik legkedvesebb városa is!

A trombitás és zenekara Közép-Európa megkerülhetetlen előadói: rajongók tízezrei hallgatják őket, bárhol is játsszanak Európában, stílusokat ötvöző, szabad örömzenélésük megunhatatlan. Budapesti koncertjük is önfeledt muzsikálást ígér, a balkáni és európai zenei hagyományok ötvözésével. Kedvenc országuknak továbbra is Magyarországot tartják: itt adták eddigi legszebb és legizgalmasabb koncertjeiket.

A szerb zenész már mintegy négy évtizede hazája legjobb trombitásának számít, a Songlines zenei magazin szerint volt már a világ legjobbja is. Az MVM Classic&Club koncertek kiemelt célja a zeneművészet Junior Prima díjas fiataljait bemutatni, így ezen a koncerten Oláh Kálmán Jr. jazz-szaxofon művész is csatlakozik néhány dal erejéig Boban Marković zenekarához.

