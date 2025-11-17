Különleges koncertsorozattal hangolódhatunk az ünnepekre a MVM Classic & Club programjain

Különleges klasszikus és könnyűzenei élményekkel várják az őszi-téli időszakban is a zeneművészet szerelmeseit az MVM Classic&Club koncertjei. A nagy sikerű eseménysorozat ezúttal is színes tematikát vonultat fel, kiváló művészek előadásában. (x)

Az MVM Classic&Club koncertsorozat, amely 2024 óta töretlen sikerrel működik, idei őszi-téli évadában is elsőrangú hazai művészeket, izgalmas zenei produkciókat és kiváló nemzetközi fellépőket mutat be a közönségnek. A klasszikus zene és a könnyűzene rajongói ezúttal is változatos műsorok közül válogathatnak, végül egy meghitt karácsonyi koncert zárja majd az évadot.

Junior Prima Díjasok koncertje // Ötpacsirta Szalon (2025. november 19.)

A jazz és könnyűzene szerelmeseinek kedvez az MVM Classic&Club ezen koncertje, amelynek keretében két Junior Prima díjas fiatal, Nagy Emma jazzénekes és Egri János Jr. jazz-zongoraművész közös zenélésének lehetünk fültanúi. A zenészek olyan nemzetközi jazzklasszikusok mellett, mint Billie Holiday vagy a popzenei ikon, Michael Jackson magyar népdalfeldolgozásokkal és saját szerzeményekkel is készülnek. Az esten Ács Dominika, szintén Junior Prima díjas fuvolaművész ezúttal műsorvezetőként kalauzolja végig a közönséget. A koncertre a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Boban Marković Orkestar // MOMkult, Színházterem (2025. november 25.)

November 25-én a MOMkult Színháztermében Európa egyik legnépszerűbb fúvószenekara, a Boban Marković Orkestar lép fel. A szerb trombitás és zenekara évtizedek óta a balkáni zene ikonikus képviselője, bárhol járnak, rajongók tízezreit vonzzák. A budapesti koncerthez ezúttal Oláh Kálmán Jr., Junior Prima díjas jazz-szaxofonművész is csatlakozik, tovább gazdagítva a balkáni és európai hagyományokból táplálkozó örömzenét.

Junior Prima Díjasok koncertje // Ötpacsirta Szalon (2025. december 10.)

December 10-én ismét Junior Prima díjas fiatal tehetségek lépnek fel az Ötpacsirta Szalonban, ahol a közönség Friderikusz Péter gordonkaművész és Horváth Áron cimbalomművész előadását hallgathatja meg. Az MVM Classic&Club sorozat aktuális koncertjén Couperintől Fauré-n át egészen Bartók Béla és Dohnányi Ernő műveiig ível a program.

Zenélő karácsony // Eiffel Műhelyház, Bánffy terem (2025. december 15.)

Az évadot december 15-én a Zenélő karácsony zárja az Eiffel Műhelyházban, ahol Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Kelemen Barnabás Liszt- és Kossuth-díjas hegedűművész és Gubik Petra Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadóművész mellett Gudics Marcell és Kéri Sámuel Junior Prima díjas művészek is közreműködnek, igazi ünnepi hangulatot teremtve az év utolsó MVM Classic&Club koncertjén.

