7 lélegzetállító hely Budapesten, ahol az élőzene kerül esténként reflektorfénybe

Van valami az élőzenében, amitől olyan varázslattal képes feltölteni a lelkeket, mint semmi más. A decemberhez közeledve pedig jobban vágyunk az ilyen pillanatokra, mint valaha – az alábbi helyeken fantasztikus miliő közepette adhatjuk át magunkat az élőzenével fűszerezett kikapcsolódásnak.

Orfeum

Igazi ínyencségek kaptak helyet a 15. születésnapját ünneplő mulató repertoárjában: az Orfeum népszerű vacsoraszínházi előadásain kívül idén ősszel még csillogó-villogó show- és revüműsorokkal is várja a nagyérdeműt! Az ország egyetlen állandó műsoros mulatójában esténként a kultúra és a gasztronómia tökéletes harmóniája gondoskodik a szórakozásról – na meg olyan művészek, mint Balsai Móni, Mahó Andrea, Veres Mónika Nika, Horváth Mónika, Kocsis Tibor, Borbély Richárd Takács Nikolas, Éliás Gyula, Lantos Gábor és a King’s Men valamint Weiszt Viktor, akik egytől-egyig megfordulnak még idén az Orfeum színpadán.

És ami a legjobb: olvasóink a FUNZINE10 kupon használatával 10% kedvezménnyel válthatnak jegyet minden novemberi estre az Orfeum oldalán.

1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49. | Weboldal

Opus Jazz Club

Az Opus Jazz Clubban a hazai és az európai jazzszíntér legkiválóbb előadói fordulnak meg szerdától szombatig, a tehetségek mellett pedig fantasztikus gasztrokínálat emeli az est fényét. A pompás helyszínt nem hiába sorolják Európa legjobb jazzklubjai közé: legyen szó a legnagyobb jazz-rajongókról vagy vájtfülű újoncokról, az Opus Jazz Club páratlan atmoszférája mindenkit rabul ejt.

1093 Budapest, Mátyás utca 8. | Weboldal

Jedermann

A Ráday utca pezsgő kávéházában esténként az élőzenés kikapcsolódásé a főszerep, na meg persze a gasztronómiai kalandozásé. A hetente változó étlap újdonságai mellett esténként a legkülönlegesebb muzikális csemegék ejtik ámulatba a nagyérdeműt – érdemes minél előbb jegyet váltani, a férőhelyek száma korlátozott!

1092 Budapest, Ráday utca 58. | Facebook

Café Zsivágó

Virágmintás tapéta, antik képkeretek és vintage romantika… A Café Zsivágó falaiból csak úgy árad a nosztalgia! A bájos kávézóban minden adott a kuckózós időutazáshoz, a Paulay Ede utca ékszerdoboza valóságos menedéket nyújt a város zaja és a hűvös elől. Ám ez még nem minden: a Café Zsivagóban rendszeresen csempésznek élőzenés programokkal varázslatot az estébe.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 55. | Weboldal

Lucille Blues Bar & Kitchen

A Lucille jóval több, mint egy egyszerű bluesbár: napközben a legfinomabb falatok vannak terítéken, esténként pedig csodás dallamok mellett koccannak a poharak. A belvárosi gasztroszcéna legújabb üdvöskéje hétvégente szuper buliktól pezsdül fel – a vasárnapi bottomless brunch pedig már igazán csak a hab a tortán.

1065 Budapest, Lázár utca 16. | Weboldal

Budapest Jazz Club

A jazz budapesti fellegvárának otthonos hangulata, finom fogásai és nemzetközi jazzművészeket felvonultató programkínálata garantáltan elkápráztatja a műfaj szerelmeseit. A Budapest Jazz Club magyar és internacionális konyhák által inspirált étlapja jól illik az élőzenéhez, így ízek és dallamok tökéletes harmóniájának lehetünk szem- és fültanúi esténként a Hollán Ernő utcában.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 7. | Weboldal

Mazel Tov

Budapest imádott „városi dzsungele” mediterrán hangulattal, színpompás ételekkel és kulturális gyöngyszemekkel csábít mindenkit az Akácfa utcába. A Mazel Tov kulináris utazásán egyenesen Izraelig repülünk, a kalandhoz pedig élőzene is társul – tökéletes helyszín egy felejthetetlen vacsorához, mely során minden érzékszervünkkel átélhetjük az ízek, az illatok és a zene páratlan összhangját.

1073 Budapest, Akácfa utca 47. | Weboldal

