A szezon leghangulatosabb koncertjeit hozza el az MVM nagy sikerű eseménysorozata

Különleges klasszikus és könnyűzenei élmények várják a zeneművészet szerelmeseit az őszi-téli időszakban is az MVM Classic&Club koncertjein. A nagy sikerű eseménysorozat színes tematikájában egészen decemberig változatos helyszíneken lépnek színpadra a zeneművészet kiemelkedő hazai, illetve nemzetközi tehetségei. (x)



Az MVM Classic&Club koncertsorozat, amely 2024 óta töretlen sikerrel működik, idei őszi-téli évadában is elsőrangú hazai művészeket, izgalmas zenei produkciókat és kiváló nemzetközi fellépőket mutat be a közönségnek. A klasszikus zene és a könnyűzene rajongói ezúttal is változatos műsorok közül válogathatnak, végül egy meghitt karácsonyi koncert zárja majd az évadot.

Az őszi-téli évad soron következő koncertjére november 19-én kerül sor, az Ötpacsirta Szalonban. A rendezvényen Nagy Emma Junior Prima díjas jazzénekes és Egri János Jr. Junior Prima díjas jazz-zongoraművész műsorát hallhatják az érdeklődők.

November 25-én a MOMkult Színháztermében Európa egyik legnépszerűbb fúvószenekara, a Boban Marković Orkestar lép fel. A szerb trombitás és zenekara évtizedek óta a balkáni zene ikonikus képviselője, bárhol járnak, rajongók tízezreit vonzzák. A budapesti koncerthez ezúttal Oláh Kálmán Jr., Junior Prima díjas jazz-szaxofonművész is csatlakozik, tovább gazdagítva a balkáni és európai hagyományokból táplálkozó örömzenét.

Zenei élmények decemberre

December 10-én ismét Junior Prima díjas fiatal tehetségek lépnek fel az Ötpacsirta Szalonban, ahol a közönség Friderikusz Péter gordonkaművész és Horváth Áron cimbalomművész előadását hallgathatja meg.

Az évadot december 15-én a Zenélő karácsony zárja az Eiffel Műhelyházban, ahol Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Kelemen Barnabás Liszt- és Kossuth-díjas hegedűművész és Gubik Petra Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadóművész mellett Gudics Marcell és Kéri Sámuel Junior Prima díjas művészek is közreműködnek, igazi ünnepi hangulatot teremtve az év utolsó MVM Classic&Club koncertjén.

További információt az eseményekről ezen a linken az MVM Classic&Club oldalán találtok, ugyanitt tudtok jegyet is vásárolni a koncertekre.

Varázslatos évszaknak nézünk elébe: