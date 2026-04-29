Váratlan helyszínre költözik idén a Bánkitó Fesztivál

A 35. születésnapját ünneplő Művészetek Völgye Fesztivál különleges meglepetéssel készült a fesztiválok szerelmeseinek: idén is lesz Bánkitó Fesztivál, ám a megszokottól eltérő helyszínen.

Bár tavaly véget ért, idén nyáron megújulva, a Művészetek Völgye részeként mégis megrendezésre kerül a Bánkitó Fesztivál. A magyar kulturális élet ikonikus rendezvénye így Kapolcson, július 24. és augusztus 2. között várja rajongóit – az új fejezet pedig igazán különlegesnek ígérkezik.

Az együttműködés révén megvalósulhat mindaz, amire oly sokan vágynak: idén is lehetőséget kapnak az alternatív, feltörekvő szubkultúrák rajongott előadói, hogy megmutassák magukat a Bánkitó szellemiségének jegyében. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének programjában önálló helyszínként jelenik meg a Gástya-Árok – a Bánkitó pedig ezt veszi majd birtokba.

A koncertek mellett közéleti, kulturális beszélgetésekre is számíthatnak a fesztiválra látogatók, melyek fontos társadalmi kérdéseket feszegetnek és egytől-egyig megidézik a Bánkitó identitását, semmihez sem hasonlítható hangulatát.

A Művészetek Völgye szervezői bíznak benne, hogy az együttműködés méltó módon őrzi meg a Bánkitó Fesztivál értékeit, és ezzel egy időben új perspektívát is nyit a jövőbeni újraindítás reményében. A részletes programlistát nemsokára közzéteszik – a legfrissebb információk a Művészet Völgye weboldalán lesznek elérhetők.

