Új és régi kedvencekkel ünnepel a Duna varázslatos vízparti oázisa

Tizenöt éve született meg Budapest egyik legvarázslatosabb vízparti helye, a Duna Garden, ahol most új korszak kezdődik. Amellett, hogy a hely megújult, visszahozzák a vendégek által oly szeretett régi kedvenceket.

A Duna Garden Bisztró és Hotelben vadonatúj séf hozza vissza a jól ismert, kedvenc, hagyományos fogásokat. A klasszikus ételeket most a Duna-parti terasz nyugalmában élvezhetitek a naplementét csodálva, ahol minden falat a vízparti pillanatok varázsát idézi.

Nem csak étlapjuk, de ital-, és koktéllapjuk is megújult, amelyben egyedi signature koktélokkal is találkozhattok. Mindemellett á la carte brunch-csal is várják mindazokat, akik szeretik lassan indítani a reggeleket.

Esküvői helyszínként náluk a „valami régi, valami új, valami kék” motívum kel életre: a Duna-parti stég romantikája, a szabadtéri ceremónia és az elegáns belső terek minden pillanatot különlegessé tesznek, miközben profi csapatuk minden részletben támogatja a boldog párt.

Rendezvényeik ugyancsak új lendületet kaptak: megújult üzemeltetés, változatlanul kiváló környezet és rugalmas terek, hogy a céges workshopok, tréningek, csapatépítők és családi ünnepek egyaránt tökéletesek legyenek.

Új élmények és régi kedvencek

A butikhotelben a modern, kényelmes szobák és a természet közelsége várja a vendégeket, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódást. A programok terén is megőrzik a régi kedvenceket, amiket újakkal is társítanak: péntek esti randi night, Kunovics Katalin élő zenés jazzelőadásai, és Sunday Family Lunch animátorral, hogy ne csak a felnőttek, de a gyerkőcök is élvezzék a Duna-parti hangulatot.

A Duna Garden nem csupán egy bisztró és hotel: ez a hely a régi kedvencek és az új élmények harmonikus találkozása, ahol a vendégek minden alkalommal felfedezhetnek valami újat, miközben az ismerős ízek és hangulat továbbra is nosztalgikus élményeket nyújtanak.

Nem árulunk el nagy titkot, hogy a sor itt még nem ér véget, a Duna Garden Bisztró és Hotel ugyanis számos meglepetéssel készül 15 éves születésnapja alkalmából. Érdemes lesz tehát a közeljövőben látogatást tenni náluk, ahol a Duna-parti pillanatokat ünnepi hangulatban élhetitek át.

Duna Garden Bisztró és Hotel 1203 Budapest, Vízisport utca 12-18., A épület

