11 hangulatos teraszos gasztrohely Budapesten és környékén tavaszi napfürdőzéshez

Legyen szó napindító brunchról, kellemes ebédről vagy a délutáni kávéról, az biztos, hogy tavasszal napsütötte teraszon érdemes azt elfogyasztani. Használjátok ki az egyre melegedő napokat, és fedezzetek fel minél több teraszt – az alábbi gasztrohelyekben biztosan nem fogtok csalódni!

Centrál Grand Cafe & Bar

Nincs is jobb helyszín a tavaszi lazításhoz, mint a Centrál Grand Cafe & Bar, mely kávéházi hangulattal és kellemes terasszal ejt ámulatba a belvárosban. A koktélkínálatban olyan kedvencek szerepelnek, mint az Aperol Spritz, a friss bazsalikomos Gin Basil Smash, vagy a látványos Pink G&T. Ha valami könnyedebbre vágytok, a házi limonádé kiváló választás! Az étlap egyik legnépszerűbb fogása az Eggs Benedict, melyet akár lazaccal, avokádóval vagy steakkel is kérhettek. A kávéház ráadásul vegetáriánus fogásokkal, valamint egész napos brunch-, ebéd- és vacsorakínálattal is várja a vendégeket.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

Evezős Sörkert

Az Evezős Sörkert a Római-part legfrekventáltabb részén, hamisítatlan Duna-parti hangulattal nyűgözi le a kikapcsolódni vágyókat – az ikonikus kertvendéglő már évtizedek óta családok, barátok, kutyások és bringások kedvenc helye tavasszal és nyaranta. A gyerekeket játéksarok várja, hétvégente pedig zenés ebédek teszik még különlegesebbé a napot. Az étlapon megújult fogások és klasszikus kedvencek is szerepelnek: friss sült hekk, hamburger és sörkerthez illő street food kínálat. Az Evezős Sörkert április 2-től újra várja a látogatókat – napsütéssel és vidám teraszhangulattal, a Dunától egy karnyújtásnyira.

1031 Budapest, Római part 34. | Weboldal

Calavera Budapest

Újpest szívében, a Szent István tér közelében található Calavera Budapestnél színes motívumok, rusztikus részletek és egyedi dekorációk idézik meg Mexikó vibráló világát és a fiestát. Mintha csak egy latin-amerikai városba érkeznétek meg egy napfényes délutánon! A terasz különlegessége a fákat körülölelő bárasztalokkal kialakított tér – a zöld növényzet, a mexikói motívumok és a fények lüktető, mégis meghitt atmoszférát teremtenek. A konyha Mexikó ízvilágát modern lendülettel kelti életre, és látványos tálalással fűszerezi: az élményt széles italválaszték és ünnepi hangulat teszi teljessé!

1042 Budapest, Szent István tér 3. | Weboldal

Édes Mackó

Az Édes Mackónál, a Városliget teraszos kürtőskalács-cukrászdájánál megannyi változatban élvezhetitek a Vitéz Kürtős slágertermékeit. Kérhetitek őket hagyományosan, de akár Kürtős Fondü formájában is: ilyenkor a kürtőskalácsokat szeletelve, különböző toppingokkal tálalják, a málnásat például csoki-málnával, míg a pisztáciához vaníliakrémet vagy tejszínhabot javasolnak. Ha pedig Kürtősbon–variációra esik a választásotok, a kürtőskalács tésztáját először megtöltik, mondjuk csoki- vagy pisztáciakrémmel, majd kívülről is ízesítik – így lesz belőle Málnás Csokibon vagy Pisztáciás Pisztabon.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Baalbek Libanoni Étterem

Ha idén tavasszal felejthetetlen ízutazáson vennétek részt a fővárosban, a Baalbek napfényes teraszánál jobb helyet keresve sem találtok. A Belgrád rakpart imádott éttermében a mediterrán hangulat a libanoni konyha illataival találkozik, a teraszon ejtőzve a város nyüzsgése pedig kellemes háttérzajjá szelídül. Színes mezzék, frissen grillezett fogások és hűsítő italok teszik teljessé az élményt – a legendás arab vendégszeretet és a dunai panoráma pedig garantáltan újra és újra a Baalbekbe csábít. Tökéletes választás, legyen szó egy baráti találkozóról vagy egy ráérős tavaszi ebédről.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. | Weboldal

Rókusfalvy Fogadó

Budapesttől alig félórányira egészen más ritmusban telnek a mindennapok. A szőlőkkel borított etyeki dombok között sétálva egy csapásra kiszakadhattok a hétköznapokból – az élmény pedig a Rókusfalvy Fogadó teraszán, egy pohár borral lesz teljes. A hangulatos, zöldellő udvaron jólesik elidőzni egy koktéllal, napfürdőzni a friss levegőn, vagy akár megkóstolni a magyar klasszikusokat, melyeket a fogadó konyhája szezonális alapanyagokkal, modern szemlélettel varázsol az asztalra. Egy kirándulás, délutáni borozás vagy nyugodt ebéd után könnyű megérteni, miért is szeretnek ide annyian visszatérni!

2091 Etyek, Alcsúti út 4. | Weboldal

Jónás Craft Beer & Food

A Bikás park bájos tavának partján egész évben tart a teraszszezon: a Jónás Craft Beer & Food-nál hűvös időben fűtött sátor véd a hidegtől, de ahogy kisüt a nap, kikerülnek az asztalok a zöld környezetbe. A Jónásba mindig érdemes betérni – ha valami frissítőre vágytok, mesterien elkészített kávék, finom sütik és kézműves sörök várnak rátok. Ha pedig ennétek egy jót, hétköznapokon prémium minőségű ebédmenüből választhattok, rendszeresen megújuló à la carte kínálatból szemezgethettek, havonta egyszer pedig egyedi menüt is kóstolhattok. A hab a tortán pedig a hétvégi brunch, csodás madárcsicsergéssel!

1119 Budapest, Bikás park | Facebook

Kalóz Burger

A Kalóz Burger mögött egy egyszerű, de annál fontosabb gondolat áll: igazán jó burgert csak minőségi alapanyagokból és odafigyeléssel lehet készíteni. A konyhában minden burger frissen készül, a marhahús mellé saját készítésű szószok és gondosan összeválogatott feltétek kerülnek, és akár még ropogós steakburgonyát is kérhettek. A kínálatban több olyan burger is szerepel, amely már a kezdetek óta a vendégek favoritja – ilyen például a Kapitány Kedvence vagy a Kalóz Burger, melyek hosszú kísérletezés eredményeként születtek meg. A XVI. kerületi burgerező finomságait teraszon is élvezhetitek!

1162 Budapest, Szlovák út 142. | Weboldal

Stifler Garden

Van egy hely Zugló zöldövezetében, az Aréna szomszédságában, ahol tavasszal a hatalmas teraszé a főszerep: ez a Stifler Garden, mely a városi pezsgéstől mindössze egy karnyújtásnyira található. Ahogy megérkezik a jó idő, könnyed ebédek, hosszúra nyúló vacsorák és finom borok melletti sztorizgatások váltják egymást az étterem pazar teraszán – nem is kérdés, hogy tavasszal tökéletes találkozóhely. Növényekkel körülölelt környezet, laza, mégis exkluzív hangulat és ellenállhatatlan fogások gondoskodnak róla, hogy kellőképp kikapcsolódhassatok – és hogy visszatérjetek majd még néhány körre.

1143 Budapest, Stefánia út 1. | Weboldal

Market 1897 Kitchen & Wine by Borbíróság

Beköszöntött a tavasz, így a Market 1897 Kitchen & Wine by Borbíróság életében elérkezett a pillanat, amikor a jól megszokott, egyedülálló hangulat birtokba vette a teraszt. Náluk a napsütést egy pohár kiváló bor társaságában élvezhetitek, tavaszi étlapjuk és új táblás ajánlatuk pedig továbbra is a megszokott „Market to Table” élményt hozza el. Friss, szezonális alapanyagokból készült finomságaikat a Nagyvásárcsarnok szomszédságában fogyaszthatjátok el – legyen szó könnyed ebédről, délutáni borozásról vagy hosszú, baráti vacsoráról, a Market 1897 by Borbíróság teraszánál jó helyen jártok!

1093 Budapest, Csarnok tér 5. | Weboldal



Ebben a cikkünkben bővebben is olvashattok a Market 1897-ben megtapasztalt gasztroélményről >>

Pointer Pub

Ha kiszakadnátok a hétköznapok pörgéséből, jó hírünk van: a város számos pontján találtok Pointer Pubokat. Legyen szó a Váci utca pezsgő sétálóutcájáról vagy a Kecskeméti utca lazább, belvárosi hangulatáról, mind a négy egység ugyanazt kínálja: hamisítatlan pubhangulatot és egy napsütötte teraszt, ahol végre kikapcsolódhattok. A Guinness mellé ikonikus pubfogásokat rendelhettek – fish & chips és szaftos craft burgerek is várnak bennetek, az angol reggelit pedig bármikor, akár még este is kérhetitek. Bármelyikre is essen a választásotok, az élmény meccsnézéssel lesz teljes.

1052 Budapest, Váci utca 33. | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21. | 1053 Budapest, Kecskeméti utca 15. | 1055 Budapest, Szent István körút 21. | Weboldal

Külvárosi gasztrokalandok várnak itt rátok: