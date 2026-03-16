Kertvárosi gasztrokalandok: 10 kihagyhatatlan hely, amit érdemes felkeresni a XVI. kerületben

Bár a XVI. kerület aligha mondható Budapest közepének, egy ráérős hétvégén bizony megéri ellátogatni a főváros kertvárosi hangulatot árasztó részébe. Tíz olyan éttermet és cukrászdát ajánlunk a figyelmetekbe, ahol a fantasztikus ízeket és a tavaszi napsugarakat hangulatos teraszokon ülve élvezhetitek.

Csáklit Kávéház

A kertvárosi gasztrokalandok egyik kihagyhatatlan állomása a Nonn János utcában megbújó Csáklit Kávéház, ahol a laza brunch és a minőségi kávé kéz a kézben jár. A vendégeket specialty kávék, házi sütemények és szezonálisan megújuló reggelik várják a könnyed fogásoktól kezdve egészen a tartalmas bisztróételekig. A barátságos, otthonos tér tökéletes hely egy nyugodt reggelihez, egy gyors ebédhez vagy egy délutáni kávészünethez. Ha a XVI. kerületben jártok, érdemes betérni ide egy friss süteményre – könnyen lehet, hogy törzshely lesz belőle!

1161 Budapest, Nonn János utca 3. | Facebook

Kalóz Burger

A Kalóz Burger mögött egyszerű, de annál fontosabb gondolat áll: igazán jó burgert csak friss, minőségi alapanyagokból és odafigyeléssel lehet készíteni. Ennek megfelelően a Kalóznál különösen nagy hangsúlyt kapnak a szaftos, szószban gazdag marhaburgerek, amelyek mellé jól passzol a ropogós steakburgonya vagy az édesburgonya. Ha ránk hallgattok, próbáljátok ki a Kapitány Kedvencét vagy a Kalóz Burgert, melyek nem véletlenül számítanak a visszatérő vendégek leggyakoribb választásának. A jóidőt élvezzétek a hangulatos teraszról, ahol hamisítatlan kertvárosi, zöld környezetben lazíthattok.

1162 Budapest, Szlovák út 142. | Facebook

Cafe Calmo

A Cafe Calmo a XVI. kerület kertvárosi környezetéhez illeszkedő, családias hangulatú speciality kávézó, ahol a kávékat többnyire hazai pörkölők felhozatalából készítik. Céljuk, hogy minden csészében a kávé valódi karaktere érvényesülhessen, és vendégeik a kávé természetes ízjegyeit tisztán tapasztalhassák meg – éppen ezért nem találtok például a pulton cukrot. Reggelire croissant és bagel, valamint sütemények is várják az érkezőket. A Cafe Calmo a kertváros ritmusával együtt élő találkozási pont: egy nyugodt tér, ahol beszélgetések indulnak, kapcsolatok születnek, és ahol jó megállni egy rövid pihenőre.

1161 Budapest, Rákosi út 100-98. | Facebook

Corner’s Pub

A Corner’s Pub 2000-ben nyitotta meg először kapuit a vendégek előtt. Ennyi idő alatt sok minden változott, egy dolog azonban biztosan nem: akármikor tértek be, itt biztosan családias, vendégközpontú hangulat fogad. Az étlap folyamatos megújulása, a 48 tételből álló borkínálat és a pubban megrendezett élő zenés koncertek, illetve stand up-estek garantálják, hogy ezt az éttermet egyszerűen lehetetlen legyen megunni. Ha a street food vagy az ázsiai ízek felé kalandoznátok, látogassátok meg a Corner’s Gyros & Burger bárt és a Corner’s Asiat is – egyikben sem fogtok csalódni!

1161 Budapest, Rákosi út 114. | Weboldal

CZIN Bistro – Bár – Kávéház

A CZIN Bistro bevallottan kertvárosi lokálpatriótákból álló csapata nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy Cinkotára hozza a minőségi gasztronómiát. Ennek megfelelően az étlapon többek között az angus bélszínt és a vörös tonhalat is kiszúrhatjátok a vegán fogások és a páratlan borok mellett. Az étterem egyfajta közösségi pontként is működik: gyakran elcsíphettek egyedi gasztronómiai eseményeket, koktél- és borkóstolókat, valamint zenés programokat. Ha tehát a látogatásotokkor nemcsak az ételekbe, hanem a rendezvények hangulatába is belekóstolnátok, kövessétek figyelemmel a bisztró oldalait!

1164 Budapest, Szabadföld út 79. | Weboldal | Facebook

Ropogós Bistro & Garden

Valóságos ízforradalomra invitál a Ropogós Bistro, ahol Fekete Norbert séfnek és helyettesének, Nyuzo Vivinek köszönhetően a magyar klasszikusok és a nemzetközi fogások is érdekes csavarral érkeznek a tányérra. Az elegáns, de lezser bisztróban olyan különlegességeket próbálhattok ki, mint az őzcomb tatár vagy a lazac Wellington, de a vegetáriánusok sem lesznek csalódottak: nekik külön menüsorral készültek, ahol az előételtől kezdve a levesen át a főételekig mindent megtalálhatnak. Érdemes a hely borválasztékát is megtekinteni, hiszen kifejezetten izgalmas tételek közül választhattok kísérőt.

1161 Budapest, Rákosi út 9. | Weboldal

Fazekas Cukrászda

A Fazekas Cukrászda esetében nem hangzatos túlzás azt állítani, hogy világbajnok a fagylaltjuk: Fazekas Ádám fagylaltkészítő ugyanis első helyezést ért el a Gelato Festival World Ranking versenyén. Míg sok fagyizó vár a melegebb időre, a Fazekasban már február utolsó napjától kérhettek gombócokat – ha mégis inkább sütizni szeretnétek, csak válogassatok a hely mennyei tortaszeletei és monodesszertjei közül. A kínálatban ráadásul a mentesen étkezők is találnak maguknak édességet: cukor-, tej- és gluténmentes különlegességek egyaránt sorakoznak a pultban.

1162 Budapest, Csömöri út 209. | Weboldal

Kis Tirol Fogadó

A Kis Tirol Fogadó neve valószínűleg már ismerősen cseng azoknak, akik élnek-halnak az osztrák konyháért: a rákosszentmihályi étterembe betérve a bajor káposztával kísért ropogós csülöktől kezdve a gőzgombócig bezárólag kóstolhatjátok végig az Alpok ízeit. A hely berendezésétől azonnal egy hangulatos hüttében érezhetitek magatokat: a falak kívül-belül fával borítottak, a kockás függönyök és a faragott bútorok pedig rögtön Ausztria egyik vendégházába repítenek. A nyugodt, kertvárosi hangulatra a hatalmas veranda is rásegít, amit körülvesz a helyhez tartozó, gyönyörűen rendben tartott kert.

1161 Budapest, Batthyány utca 74. | Weboldal

Veranda Delikát

A Veranda Delikát pékségként és kávézóként lopta be magát a szívünkbe, azonban mára már reggelikkel is vár titeket, mi pedig nem lehetünk elég hálásak ezért: a rohanós hétköznapokon akár fél hétkor is kezdhetitek itt a napot. A hely küldetése, hogy ételeiket a lehető legegészségesebb, adalékanyag-mentes hozzávalókból állítsák össze hazai termelőkkel együttműködve. A belső tereken a provence-i és toszkán stílus éppúgy hangsúlyos, mint a nagyi konyháját és spájzát idéző jegyek – ennek ellenére ha az időjárás engedi, üljetek ki a hangulatos teraszra, ahonnan nyugodtan élvezhetitek a zöldellő kertet.

1165 Budapest, Újszász utca 43. | Weboldal

Évi Rétes bolt

Igazi retró cukrászélményben lehet részetek, ha meglátogatjátok Évi Rétes boltját, ahol házilag nyújtott rétesek és aprósütemények várnak titeket minden nap. A mindig kedves tulajdonos mellett a finomságok árai is igazi felüdülésnek számítanak a belvárosi újhullámos desszertek után: a rétesek ár-érték arányával ti is elégedettek lesztek. Talán az sem véletlen, hogy a Csömöri úti buszok szinte pont a bolt előtt állnak meg: csak szálljatok le a János utcánál és ugorjatok be a nagymama finomságait idéző desszertekért!

1161 Budapest, Csömöri út 148. | Facebook

