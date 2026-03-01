Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes felfedezni márciusban

Mielőtt még igazán berobbanna a tavasz, és kezdetét venné a teraszszezon, fedezzétek fel az alábbi nyolc, frissen megnyílt gasztrohelyet: listánkon ezúttal is csak a legizgalmasabb újdonságok szerepelnek!

Beugró Corner

A Bethlen tér vadonatúj gasztrokuckójába mindig megéri beugrani: akár egy házi bucis burgerre, egy tál levesre, vagy akár csak egy meleg kávéra vágytok, itt biztosan megtaláljátok a számításotokat. A Beugró Cornerben még a hétköznap is rendhagyóvá válik, a minőség egészen új értelmet nyert, az ajtó pedig még a kiskedvencek előtt is tárva-nyitva áll – nem csodálkoznánk, ha rövidesen a környékbeliek törzshelyévé válna. Madártejük és túrós palacsintájuk már most népes rajongótáborra tett szert!

1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. | Facebook

nor/ma Bartók

A Bartókra költözött egy szelet Skandinávia, hiszen február végén itt nyitotta meg új egységét a nor/ma. A pultban – mint ahogy azt már a Kecskeméti utcában, a Széllkapu Parkban, a Telekom Székháznál és a Hamzsabégi úton is megszokhattátok – északi stílusú péksütemények, kovászos kenyércsodák és különleges desszertek sorakoznak, az őrlőben pedig minőségi specialty kávé illatozik. Persze, újdonságot is találtok a kínálatban – próbáljátok ki minél hamarabb!

1111 Budapest, Bartók Béla út 32. | Facebook

Bloom by Cinnamon

A hideg hónapok alatt teljes átalakuláson esett át a Csalogány utca ikonikus brunchozója – a tavasz érkeztével pedig újra megnyitotta kapuit, és még annál is színesebb, lendületesebb és energikusabb lett, mint azt gondoltuk volna! A Cinnamon 8 év után immár Bloom név alatt, vadonatúj külsővel és finomságokkal várja régi és új törzsvendégeit: a jó hangulat és a kifogástalan kávéélmény persze, a régi maradt.

1027 Budapest, Csalogány utca 21. | Facebook

Apikám s’Pizzatura

Sprezzatura, vagyis hamisítatlan olasz lazaság és egyszerűség a divatban: a s’Pizzatura pedig mindezt a konyhába is elhozza. A Városmajor utcában otthonra lelt, családi pizzamanufaktúrában nincs helye a túlgondolásnak – pont ettől tökéletes náluk minden egyes falat pizza, lasagne és itáliai ihletésű desszertcsoda. Barátságos hangulat, Nápoly ízei, frissen, háziasan – mielőtt érkeztek, telefonáljatok oda, hiszen kapacitásuk véges, az érdeklődés pedig nagy!

1122 Budapest, Városmajor utca 34. | Facebook

Poppy Budapest

Ha édességről van szó, a svédek nem viccelnek: szombatonként családok ezrei gyűlnek össze, hogy együtt válogassák össze heti cukorkaadagjukat. Az édes szertartásnak még külön neve is van – ez a lördagsgodis, melyet mostantól bárki magáénak tudhat a Poppyban. A színpompás cukorbirodalomban pick&mix koncepció mentén zajlik az édességvadászat – Sofia és Hampus északról hozta el azt a 90 svéd cukorkát, mely minden édesszájút a Rumbach utcába csalogat.

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B | Instagram

Páholy Café

Akár színházba igyekeztek, akár csak egy gyors kávészünetet iktatnátok be, a Páholy Cafénál első sorból élvezhetitek a remek gasztroélményeket. A Szent István körúton, a Vígszínház közelében megbújó specialty kávézóban a Herz New York kávéja, kézműves sütemények és ínycsiklandó szendvicsek kapták a főszerepet – de a fúziós bisztrófogásokról sem feledkezhetünk meg. Kóstoljátok végig szép sorjában a repertoárt!

1137 Budapest, Szent István körút 12. | Weboldal

Éclat Budapest

A város legújabb gasztrocsillaga nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy átírja mindazt, amit eddig a reggelizés műfajáról gondoltatok. Az Éclat már korán reggel megnyitja kapuit, hogy stílusos miliőben, 10:30-ig élvezhessetek gondosan megkomponált fogásokat. A klasszikus, kontinentális finomságok, a friss péksütemények, a prémium kávék és a válogatott sajtok mellett házi különlegességekből sincs hiány – mindezt pedig fix áron, korlátlan mennyiségben fogyaszthatjátok.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 4. | Weboldal

Silly Bar

Néhány fiatal álmodott egy nagyot: úgy gondolták, itt az idő, hogy jó hangulat és még annál is jobb koktélkínálat vegye birtokba a Teréz körutat. Megnyitották hát a Silly-t, hogy igényes italokkal, alkoholmentes különlegességekkel koccinthassatok a barátaitokkal – lazán elegáns környezetben, úgy, hogy még a pénztárcátok se bánja. Az eredmény? Egy új kedvenc Terézvárosban!

1067 Budapest, Teréz körút 37. | Facebook

Kávékalandok várnak rátok az agglomerációban: