Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes felfedezni decemberben

A tél és a hideg idő közeledte tökéletes alkalmat kínál, hogy felfedezzük a város frissen nyílt éttermeit és gasztrodesztinációit. Ha ránk hallgattok, ti sem hagyjátok ki idén télen a város legínycsiklandóbb újdonságait.

Matteo’s Budapest

A lasagnét nem kell bemutatni: az olasz konyha egyik klasszikusa, amit már az ókori Rómában is előszeretettel fogyasztottak. Mégis, hazánk első lasagnézójára egészen mostanáig kellett várnunk. A firenzei Matteo Missoni Rákóczi téri helyiségében az eredeti olasz recept alapján készülő rakott tésztaétel többféle változata mellett tiramisukat, parmigiana di melanzanét és sült paradicsomlevest is kínálnak, a legtöbb fogást pedig praktikus, fiókos papírdobozokban szervírozzák.

1084 Budapest, Rákóczi tér 7. | Facebook

TEGLA Pizza

Nápoly, Róma, Chicago, New York és Detroit után végre Budapest is a nevét adja egy spéci pizzastílushoz! Tagscherer Márton saját maga által kikísérletezett, kenyérlángos-szerű, szögletes pizzái egyszerre levegősek és laktatóak, a melléjük járó mártogatós szószok pedig még tovább fokozzák az ízélményt. Szurkolunk, hogy az egyedi karakterű Budapest style pizzát egyszer majd a világ is egy lapon említse a fenti irányzatokkal!

1082 Budapest, Corvin köz 4. | Weboldal

Mama Goulash

Comfort foodnak azokat az ételeket hívjuk, amelyek egyszerre táplálják testünket és lelkünket, gyerekkori emlékeket idéznek, és az otthon érzetét keltik bennünk. A Mama Goulash pontosan ebben a fajta gasztronosztalgiában utazik: az étlapon olyan magyaros örökzöldek sorakoznak, mint a rántott hús, a gulyásleves, a lecsó és a paprikás krumpli, hogy a házias ízek, a bőséges adagok és a kedves kiszolgálás együttesen repítsenek vissza minket nagymamánk asztalához.

1074 Budapest, Dob utca 31. | Facebook

SELVA Skybar

Az Infinity Hotel tetejét koronázó SELVA Skybar a luxus új dimenzióját hozta el Budapestre: egy trópusi hangulatú rooftop bár, ahol a dunai panoráma és a város csillogó fényei prémium italokkal, fine dining fogásokkal és világszínvonalú DJ-szettekkel párosulnak. Decemberben egy különleges együttműködés keretében nemcsak egy Aston Martin Vantage Roadster látványában gyönyörködhetünk, hanem 007-inspirálta signature koktél- és desszertsorukat is végigkóstolhatjuk!

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 4. | Facebook

LEON French Tacos

A franciaországi arab street food-árusok által kitalált french tacos egy tortillába töltött sajtos-húsos-sült krumplis szendvicset takar, amit tálalás előtt alapsajtszósszal kennek meg, majd kontaktgrillben ropogósra sütnek. Kajtár Levente Dohány utcai falatozójában mindenki a saját szája íze szerint állíthatja össze rendelését, a tortilla méretétől kezdve a belevaló húson át a szószokig. Ebédre, vacsorára, vagy buli előtt beiktatva is tökéletes választás!

1074 Budapest, Dohány utca 14. | Instagram

MONO Brunch & Restaurant

A belváros szívében található MONO Kitchen elegáns, mégis laza hangulattal, sokszínű brunch-palettával, meghitt vacsorákkal és mesterien kevert koktélokkal csábít az illatok és ízek birodalmába. A konyhát a friss, szezonális alapanyagok használata, a tradíció és a modern gasztronómia összhangja jellemzi, amely a gondosan megkomponált tálalással és a figyelmes vendéglátással együtt egy olyan helyet eredményez, ahova bármikor szívesen visszatérünk.

1052 Budapest, Haris köz 1. | Weboldal

PHU Restaurant and Bar

Ha hamisítatlan vietnámi ízutazásra vágytok, irány a Tűzoltó utca! A frissen nyitott PHU Restaurant and Bar a délkelet-ázsiai konyhaművészet legjavát kínálja terítéken: mangósaláta, nem rán, pad thai, pho leves, curry-k, sült rizs, licsi tea és Saigon sör segítenek benne, hogy Hanoiban érezzük magunkat, az élményt pedig fúziós sushiválogatással, házi limonádéval és ütős koktélokkal turbózhatjuk fel. Minden adott tehát egy felejthetetlen gasztrokalandhoz!

1094 Budapest, Tűzoltó utca 11. | Instagram

Chin Chin Izakaya

Thaiföld, Japán, Korea és Kína legfinomabb fogásaival veszi be a pesti bulinegyedet a Chin Chin Izakaya: álompuha bao burgerek, ínycsiklandó tésztabatyuk, lélekmelengető tom yum levesek, parázsló wokételek és izgalmas sushi kreaciók kerülnek ki a világlátott séf, Viktor Titov konyhájából, aki az ihletet és a recepteket is utazásaiból meríti. Pezsgő hangulat, egyedi enteriőr, különleges italok, és felejthetetlen ízek várnak a Gozsdu-udvar elején!

1075 Budapest, Király utca 13. | Weboldal

