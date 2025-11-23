5 nagyszerű hely Budapesten, ahol krémes forró csokoládéval melengethetjük a lelkünket

A tél már itt toporzékol a küszöbünkön és akár akarjuk, akár nem, hamarosan átlépi azt a bűvös határt, ahonnan már nincs visszaút. Ha a borongósabb, hidegebb időt magával hozza, akkor uccu neki, enyhítsük bánatunkat egy mennyeien krémes forró csokoládéval!

Erdei Fagyizó & Kávézó

Bár a legtöbben a mennyeien krémes fagylaltjaikról ismerjük az Erdeit, a hely Vizafogónál télen sem zár be – sőt! -, megújul a hidegebb időszakokra. Ennek köszönhetően meghitt, hüttehangulatot árasztó téliesített terasszal várja a felmelegedni vágyókat. Az eredményt pedig nem bízza a véletlenre, saját készítésű forró csokival melengeti minden betérő szívét-lelkét a kávézó. Csalódás pedig aligha érhet minket itt, hisz a kávézóban 4-féle alap, 8 különböző fűszercsepp és többféle szórások között válogatva állíthatjuk össze a számunkra tökéletes meleg italt.

1138 Budapest, Párkány utca 39. (Vizafogó Ökopark) | Facebook

Rengeteg RomKafé – avagy Míves 3.0

A Rengeteg RomKafé Miskolcról indult, és már több mint 10 éve, hogy Budapest szívébe is belopta magát elragadó bájával. A Rengetegbe belépve egy mesebeli, otthonos világba csöppenhetünk, ahol több száz kisebb-nagyobb plüssmackó társaságában élvezhetjük a sűrű forró csokoládék minden egyes kortyát. A csokiimádók mennyországának is nevezhetnénk a kávézót, hisz nevéhez hűen összesen 1600-féle belga, spanyol és francia pasztillából készült krémes csoda közül választhatunk ottjártunkkor.

1062 Budapest, Szinyei Merse utca 22. | Facebook

Strudel Garden Café & Bakery

Az Operától csupán egy karnyújtásnyira, a főváros egyik legszebb sétálóutcájában lelhetünk rá a Strudel Gardenre, ahol szintén nem bízták a véletlenre a sűrű, forró csokoládék minőségét. Léleksimogató italaik mindegyike csak és kizárólag a Harrer csokoládéműhely csoki granulátumaiból készülnek, aminek köszönhetően lágy, krémes és gazdag ízvilágú téli nedűt kortyolhatunk a kávézóban. A kreativitás varázspora pedig őket sem hagyta el, így az alap ízesítéseken túl karamellizált fehércsoki, mangó-maracuja és fűszeres sütőtökös fehércsoki esszenciáját is megízlelhetjük itt.

1065 Budapest, Hajós utca 24. | Weboldal | Facebook

Ahoy! Waffle, Chocolate & Lemonade Bar

Mennyei cukorsokkos pillanatainkért bátran felel az Ahoy!, ahol óriás palacsinták és gofrik gazdag feltétjeiben elmerülve nyugtázhatjuk, hogy bizony mi most a mennyországba repültünk. Ám egy ponton érdemes észbe kapnunk, és helyet spórolnunk a forró csokoládéknak is, amelyekhez a belga csokoládét helyben olvasztják és ahol, akárcsak az ételek esetében a forró csokinál is saját ízlésünkre formálhatjuk a kért italt.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 11. | Weboldal | Facebook

MyChoccy Csokoládémanufaktúra

A MyChoccy mediterrán hangulatával és elragadó bájával csalogat be minket a Ráday utcai forgatagból az üzletébe, ahol helyben alkotott forró csokoládéval marasztalnak minket egy felejthetetlenül édes élményre. Ámde a repertoárnak itt még nincs vége, ugyanis kézzel készített bonbonok, trüffelek elbűvölő hada sorakozik a pultban, de a kézműves csokoládés édességek és a különböző aprósütemények is csak arra várnak, hogy ízlelőbimbóinkat lehengereljék. Minőségi kulináris utazásunk garanciája pedig a már 30 évnyi szakmai tapasztalattal rendelkező családi vállalkozás, ahol családi receptúrák alapján, belga kézműves hagyományokat követve, ám az újdonságok felé is nyitva alkotják meg a csokoládés csodákat.

1092 Budapest, Ráday utca 40. | Weboldal | Facebook

Hangulatos igluk is várnak ránk a fővárosban: