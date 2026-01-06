8 pezsdítő téli fesztivál Budapesten, amely feldobja a leghidegebb napokat is

Habár átléptünk egy új évbe és immár a 2026-os naptárat akasztottuk fel a falra, van ami nem változott: Budapest továbbra is töretlenül ontja magából a jobbnál jobb programokat és eseményeket. Ezúttal a főváros kihagyhatatlan téli fesztiváljait gyűjtöttük csokorba, amelyek garantáltan színt visznek a januárba és a februárba egyaránt.

BudaFest 2026 // InterContinental Budapest (2026. január 6-12.)

A BudaFest idén január 6. és 12. között, hat napon át hozza el nekünk a West Coast Swing nemzetközi élvonalát a fővárosba, amelynek az impozáns InterContinental Budapest ad otthont. A középpontban a tánc, a tanulás és a közösségi élmények állnak: 7 party, változatos workshopok és izgalmas versenyek felvillanyozó kavalkádjában élvezhetjük a mozgás élményét és a jó zenéket egy lenyűgöző, elegáns környezetben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál // Fővárosi Nagycirkusz (2026. január 7-12.)

Felejthetetlen izgalmakkal és lenyűgöző bemutatókkal indul az év a Fővárosi Nagycirkuszban is, ugyanis január 7. és 12. között érkezik a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, amely idén 30 éves születésnapját ünnepli! Több, mint 200 világhírű artista jön hazánkba négy különböző kontinensről és öt lebilincselő műsorban kápráztatja el a közönséget emberfeletti teljesítményével és látványos mutatványaival. Erre a hétre Budapest átváltozik a cirkuszvilág fővárosává és garantáltan magával ragad kicsiket és nagyokat egyaránt!

Tovább az esemény weboldalára >>

Concerto Budapest – A Hegedű Ünnepe // több helyszínen (2026. január 9-11.)

2026-ban első alkalommal rendezi meg lehengerlő hegedűfesztiválját a Concerto Budapest, amely a hazai hegedűművészet legnagyobb alakjait vonultatja fel három napon keresztül. Január 9. és 11. között felcsendülnek a legszebb és legikonikusabb művek, amelyeket olyan kiváló művészek előadásaiban hallgathatunk, mint Keller András, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Pusker Júlia, mellettük pedig fiatal tehetségek is bemutatkoznak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Generali Freeze Festival // Városligeti Műjégpálya (2026. január 9-11.)

Január 9. és 11. között megnyitja kapuit a Generali Freeze Festival, amely idén is bámulatos programokkal készül. A téli sportok szerelmeseinek szinte kihagyhatatlan esemény, ráadásul idén először kerül megrendezésre a Rock a Rail Snowboard Európa Kupa. Emellett felejthetetlen sportbemutatók, fergeteges zenék és finom ételek változatos felhozatalával várnak, és természetesen a Városligeti Műjégpályán való korcsolyázást sem szabad kihagyni!

Tovább az esemény weboldalára >>

2. Nemzetközi Boszorkányfesztivál // Dürer Kert (2026. január 11.)

Mindenkinek, akit érdekel a spiritualitás világa, a Dürer Kert Boszorkányfesztiválján a helye! Az esemény előadásain szó esik rítusokról, energiákról, természetes mágiáról és ősi hagyományokról, míg a gyakorlati workshopokon a tarot-kártyákkal ismerkedhetünk meg. A nap végén egy közös rituálé zárja a rendezvényt. Az eseményt egy ingyenesen látogatható varjúsimogató és boszorkánybörze egészíti ki, ahol különleges kristályokat, talizmánokat, mágikus eszközöket és egyedi, kézzel készített kincseket találhatunk.

Tovább az esemény weboldalára >>

XIII. Fórum Fesztivál // Eötvös10 (2026. január 31. – február 1.)

A Fórum színházi közösség egy rendkívül izgalmas kétnapos fesztiválra invitál, ahol a közösség fellépő csoportjainak előadásait tekinthetjük meg január 31. és február 1. között. A fesztivál különlegessége, hogy mindkét nap egy-egy rögtönzött előadásra is sor kerül, amely sok mókás és felszabadító pillanatról gondoskodik.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kínai Újévi Fesztivál 2026 // Chinatown Budapest (2026. február 7-8.)

Február 7. és 8. között pezsdítő ünnepi forgataggal tér vissza a főváros kínai közössége és mindenkit meginvitál a 2026-os kínai holdújévi ünnepségekre, amelynek a Chinatown ad otthont. A ló évének jegyében rengeteg felejthetetlen kikapcsolódási lehetőség vár: három kulturális delegáció érkezik Kínából Budapestre sok új szórakoztató-, gasztro-, és kézműves programmal, emellett két hivatásos séf gondoskodik róla, hogy a látogatók valódi sichuan-i utcai ételeket kóstolhassanak, amelyeket kizárólag a fesztivál ideje alatt lehet megízlelni. A kulturális programáradat azonban nem merül ki ennyiben, tűzköpés, „kungfu” teakiöntés, pecsét-vésés és ingyenesen felpróbálható gyönyörű hanfu öltözékek is várnak!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Galaxy Fesztivál // Ferencvárosi Művelődési Központ (2026. február 15.)

Február 15-én visszatér a Galaxy Fesztivál a Star Wars és más sci-fi világok rajongóinak legnagyobb örömére, ahol a geek kultúra, a közösség, a filmek, sorozatok és videójátékok állnak a középpontban. Az eseményen sci-fi ihletésű előadások, látványos jelmezek, tematikus, intergalaktikus vásártér, gamer zóna, valamint YouTuberek és szinkronszínészek várnak. Minden, ami sci-fi és űrutazás, azt garantáltan megtaláljuk a helyszínen!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ne hagyjátok ki a főváros fantasztikus januári programjait sem: