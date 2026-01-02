40 felejthetetlen program Budapesten egy lendületes évkezdéshez

A január általában vezeti a listát a kevésbé kedvelt hónapok között: a karácsonyi fények lekapcsolása után úgy tűnik, a télből csak a sötétség, a kopasz fák és a rossz idő maradt hátra, amiben nem szívesen töltünk még 31, maratoni hosszúságú napot. Mutatunk hát 40 szuper fővárosi programot, amivel ezt a szürke hónapot is meg lehet szeretni!

Bazinga az Inga – Tűzoltó Teátrum stand-up estje // Inga (2026. január 4.)

Ha érdekel, kik alakítják a stand-up jövőjét, feltétlen látogassatok el az Ingába január első vasárnapján! A Dumaszínház közreműködésében megrendezett esten két feltörekvő stand-upos mellett Litkai Gergely is fellép. A fellépőkben közös, hogy a társadalmi diskurzus részeként kortárs közéleti kommentátorok is. Az Inga hitvallása, hogy olyan közösséget építsenek, amely értékeli az őszinte, kíméletlen, de szellemes szavakat – előadásaikon nemcsak nevetni, de sírni is lehet majd. Az esemény 16 éven felülieknek ajánlott, hossza kb. 80 perc szünet nélkül.

Felpezsdítő kiállítások Jobbnál-jobb kiállítások köszöntik az új évet: többek között megelevenedik a hetvenes-nyolcvanas évek Budapestje, de még Nemes Jeles László Árva című legújabb filmjének kulisszái mögé is bepillanthattok. A kínálatot fotókiállítások teszik még sokszínűbbé. PlayDome // Biodóm (egész hónapban) Fantasztikus játszóházzá alakul át a Biodóm épülete az új évben: a PlayDome szuper akadálypályákkal, óriáscsúszdákkal és légvárakkal várja egy játékos sportolásra a kisebbeket. Az ugrálás után interaktív játékelemek, LEGO építőzóna és társasjátékok szórakoztatják a látogatókat. További információ >>

Januári élmények a színházban

Adjátok meg az évkezdés módját, és csempésszetek különleges kulturális élményeket a téli szürkeségbe! Az biztos, hogy a fővárosi színházak repertoárjában 2026-ban sem fogtok csalódni, hiszen a januári műsorfüzetek ígéretesebbnél ígéretesebb estéket rejtenek: szívmelengető vígjátékok és családi drámák várnak, sőt még egy színháztörténeti monodrámának is szemtanúi lehettek.

Mi ezekre az előadásokra figyelünk januárban >>

Fügefa – Bera Viktor és kora finisszása // ISON (2026. január 6.)

Sokan elmondhatják magukról, hogy jártak már kiállításmegnyitón – azt már kevesebben, hogy le is zártak egyet. Az ISON-ban erre is lesz lehetőségetek január elején: Bera Viktor Fügefa című kiállítását tekinthetitek meg a zárónapon, ami után közösen elpakolhatjátok az alkotásokat. Közben pedig akár egy jó forralt borral a kezetekben is beszélgethettek a művésszel a kiállított képekről.

Tovább az eseményre >>

Társasjátékest és Varróklub // Bolygó (2026. január 8.)

Ha szeretnéd megtudni, hogyan teheted hosszabbá kilyukadt zoknijaid és elszakadt pólóid életét, esetleg hogyan varrd fel a túl hosszú farmerod szárát, a Margit körúton található Bolygóban van a helyed! A regisztrációhoz kötött eseményen szakmai támogatás mellett kezdők és haladók is elsajátíthatják a varrógép fortélyait. Az estet egy jókedvű közös társasjátékozás zárja.

Tovább az eseményre >>

Vaksötét koncert Paulinával // Lurdy Mozi (2026. január 8.)

Vannak dalok, amelyek a szívünkhöz szólnak. De milyen élmény, ha mindezt teljesen vaksötétben, díszlet, show nélkül hallgatjuk? Ezen a különleges koncerten az aranytorkú Paulina varázsol titeket egy olyan térbe, ahol a zene még közelebb kerül hozzátok. A sötétben minden rezdülés másként hat, az ismerős hangok új árnyalatot kapnak. A jegyvásárlással a Bodor Tibor Kulturális Egyesület munkáját támogathatjátok, akik hangoskönyveket készítenek látássérült embereknek.

Tovább az eseményre >>

Évköszöntő Jupiter észlelés // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2026. január 9.)

A Jupiter színes felhősávjai és négy Galilei-holdja is megelevenedik a Svábhegyi Csillagvizsgáló első új évi programjában. Az interaktív beltéri csillagászati eseményen a legújabb kutatások eredményei is terítékre kerülnek, majd távcsővégre kapjátok az Ikrek csillagkép híres planetáris ködét, az Eszkimó-ködöt.

További részletek >>

Arcane zenei koncert // Kongresszusi Központ (2026. január 9.)

Az Arcane című sorozat nemcsak lenyűgöző animációs stílusa miatt maradandó alkotás, hanem hidegrázós zenéi miatt is. Ezt az élményt élhetitek át január 9-én a Grande Orchestra szimfonikus előadásában – talán nem is meglepő, hogy az eseményre bizony az utolsó jegyekért folyik a küzdelem, így minél gyorsabban biztosítsátok be a helyeteket!

Tovább a weboldalra >>

Bridgerton Symphonic // Kongresszusi Központ (2026. január 9.)

Ha a steampunk-őrület helyett inkább a romantikus, kosztümös filmek eleganciájában merülnétek el, látogassatok el az első budapesti Bridgerton-témájú szimfonikus koncertre, ahol a népszerű sorozatban szereplő modern slágereket hallgathatjátok meg szimfonikus feldolgozásban.

További részletek >>

David Bowie emlékest // Inga (2026. január 10.)

Már tíz éve nincsen közöttünk a könnyűzene egyik megkerülhetetlen zsenije, David Bowie. Egy alkotó, aki nem csupán dalokat írt, hanem teljes világokat teremtett, és újra meg újra képes volt átváltozni. Megismeritek mindazokat az alteregókat, amelyekben Bowie egyszerre volt popikon, művész, provokátor és tükör. Ezen a különös, egyszerre szomorú és felemelő jubileumon összegyűlünk emlékezni, Bowie dalait hallgatni és együtt jelen lenni egy életmű körül, amely a szabadságot, az átváltozást és az önazonosságot jelentette. A belépés ingyenes.

Tovább az eseményre >>

Egy életem: Kemény Zsófi életrajzi stand-up-estje // Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház (2026. január 10., 30.)

Kemény Zsófi író, slammer két alkalommal is a Jurányi színpadára áll, hogy egy formabontó stand-up-est keretei között elmesélje az életét a gyerekkortól a házasságáig. Arról is szó lesz, milyen volt legkisebb írópalántaként felnőni egy neves családban, illetve mitől válik 30 felett láthatatlanná egy nő. A keserédes humoráról ismert előadó első stand-up estjén garantált a sírva nevetés!

Tovább az eseményre >>

2. Nemzetközi Boszorkányfesztivál // Dürer Kert (2026. január 11.)

Ha érdekel titeket a spiritualitás világa, látogassatok el a Dürer Kert Boszorkányfesztiváljára! Az esemény előadásain szó esik rítusokról, energiákról, természetes mágiáról és ősi hagyományokról, míg a gyakorlati workshopokon a tarot-kártyákkal ismerkedhettek meg. A nap végén egy közös rituálé zárja a rendezvényt. Az eseményt egy ingyenesen látogatható varjúsimogató és boszorkánybörze egészíti ki, ahol különleges kristályokat, talizmánokat, mágikus eszközöket és egyedi, kézzel készített kincseket találhattok.

További részletek >>

Édith Piaf tribute show // Riz Levente Sportcsarnok (2026. január 11.)

A legendás „La Môme” születésének 110. évfordulója alkalmából készült Piaf! The Show minden idők legsikeresebb, Édith Piaf emlékére készült francia nyelvű produkciója 2026 januárjában végre Budapestre is ellátogat. Az énekesnő, dalszerző és színésznő nevéhez olyan ikonikus slágerek fűződnek, mint a La Vie en rose, a Non, je ne regrette rien, a Hymne à l’amour, vagy a Mon légionnaire. Az est során Nathelie Lermitte előadását élvezhetitek, akinek kislemezeit nem kevesebb, mint 400 000 példányban értékesítették világszerte.

További részletek >>

Bűnös város // Pestbudai séták (2026. január 11., 31.)

Mintha egy Kondor Vilmos-regénybe csöppentetek volna: az illegális kártyakluboknak és éjszakai mulatóknak otthont adó Nagymező utca története tele van lebilincselő érdekességekkel. A Pestbudai séták programján megismerkedtek a dekadens világ bűnözőivel és alvilági kapcsolataival, miközben a két világháború közötti Budapest mindennapjai is elétek tárulnak. A téma miatt ez a séta felnőtteknek ajánlott, de ne aggódjatok akkor sem, ha inkább a családdal csinálnátok programot: a Kolodko-szobrokat szemügyre vevő, vagy éppen a Doromboló Budapest című cicás séta biztosan a gyerekeket is érdekelni fogja. További információ >>

Januári LemezPiac // ELTE Gömb Aula (2026. január 11.)

Lemezgyűjtögetők, figyelem! Az év első lemezbörzéjéhez csak január 11-ig kell várni, ráadásul nem is akármilyen helyen veszhettek el a ritkaságok között: az ELTE Gömb Aulája két szinten, több mint száz eladóval vár. A számtalan vinyl, CD és DVD mellett zenei újságokat és könyveket is beszerezhettek, ahogy kedvenc előadótok inspirálta pólókra, kitűzőkre és egyéb emléktárgyakra is rábukkanhattok. Csak nehogy kevés legyen az esemény hat órás időtartama! Tovább az eseményre >> Nyitott könyv – Közösségi színházi alkotófolyamat // PIM (2026. január 13. – március 17.) Ha szívesen vizsgálnátok saját élményeiteket irodalmi szövegeken keresztül, szerettek beszélni könyvekről, esetleg sarkalatos véleményetek van arról, milyennek kellene lennie ma az irodalomnak, akkor a Petőfi Irodalmi Múzeum workshopján a helyetek! A tíz alkalom során újra felidézhettek kedvenc vagy éppen gyűlölt irodalmi alkotásokat, és megvizsgálhatjátok, hogyan hat az olvasás mindennapi életetekre. A közösségi színház keretein belül lehetőségetek lesz a szereplésre és a játékra; felfedezitek a PIM gyűjteményét és kiállításait, sőt saját kiállítást is építetek. További részletek >>

Pasta workshop a Giuliában (2026. január 13., 20., 27.)

Szenzációs olasz életérzésben lehet részetek, ha részt vesztek a Giulia tésztakészítő workshopján. Az esemény elején egy rövid, bevezető előadást hallgathattok meg az olasz régiók tésztahagyományairól, majd kezdetét veszi a gyúrás, töltés és nyújtás. A foglalkozáson kétféle pastát fogtok közösen elkészíteni, melyeket természetesen haza is vihettek. A férőhelyek limitáltak, ezért nem árt sietni a foglalással!

Tovább a regisztrációhoz >>

Friss Kakas Animációs Filmnapok // Toldi mozi (2026. január 17.)

Immár negyedik alkalommal rendezi meg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció szakja a Friss Hús filmfesztivál csapatával közösen a Friss Kakas Animációs Filmnapokat a Toldi Moziban. A programsorozaton megnézhetitek a 2025-ben végzett hallgatók diplomafilmjeit, ha pedig a részletek érdekelnek, számos szakmai programon, portfólió-tanácsadáson és Grafix vásáron tudtok részt venni.

További részletek >>

Budapest – Kalandváros // Deák17 Galéria (2026. január 17-ig)

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria legújabb, izgalmas kiállítása a kortárs magyar gyermekkönyv-illusztráció szemszögéből idézi meg a 75. születésnapját ünneplő Nagy-Budapestet. A legkiválóbb hazai illusztrátorok munkáin keresztül a főváros különféle arcai tárulnak fel, a műemléki belvárostól a lakótelepekig, oda is betekintést nyújtva, ahol a valódi terek varázslatossá alakulnak. A képzőművészek munkáit az azonos témában meghirdetett rajzpályázat legjobb alkotásai egészítik ki, ezzel is egy igazán sokszínű tárlatot mutatva a látogatóknak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Interaktív épületséta a Magyar Zene Házában ( 2026. január 17., 21.)

Különleges, eddig nem tapasztalható módon ismerhetitek meg a Magyar Zene Házát januárban: Tápai Dóra zenetanár egy interaktív épületséta keretein belül fog körbevezetni titeket a Zene Háza belső terein, miközben nemcsak a hely különleges építészetéről, de az itt elhangzott zenékről is szó esik. A séta elsősorban felnőtteknek ajánlott, hossza nagyjából 60 perc. A turnusok létszáma korlátozott, ám ne csüggedjetek, ha esetleg lemaradtok: februárban új időpontokkal várnak titeket.

Tovább az eseményre >>

Ablak a világomra – Betonszobrászati workshop // Ludwig Múzeum (2026. január 18.)

Alkottatok már betonból? Most a Ludwig Múzeumban ti is elkészíthetitek saját betonszobrotokat! A Veres Balázs szobrászművész vezette workshopon rengeteg ismeret és technikai tudás fog elhangozni a betonról és arról, hogyan kell azt használni a szobrászat alapanyagaként. A workshop két alkalomból áll, melyet a bevezető rész után a közös alkotás élménye követ. A létszám igen-igen korlátozott, így nem árt időben bebetonozni a helyeteket – szó szerint. A program 14 éves kor felett ajánlott.

További részletek >>

Taláros Túra // Hűvösvölgy (2026. január 18.)

Szerencsére minden hónapra jut egy Harry Potter-tematikájú esemény: januárban egy varázslatos kiránduláson vehettek részt a Magyar Mennydörgők jóvoltából. A hűvösvölgyi végállomásról induló túrán talárban, varázspálcával felszerelve vághattok neki a „Tiltott Rengetegnek”, melynek során először a Makovecz Imre kilátóból néztek szét, majd Mohás sziklákat követően a Kaán Károly kilátóból is körbenéztek. A kirándulás során nagyjából 200 méteres szintkülönbséget másztok meg, így a program varázsló-és boszorkánygyerekekkel is bevállalható.

Tovább az eseményre >>

Nemes Nagy Ágnes: Két semmi közt – könyvbemutató // Írók Boltja (2026. január 20.)

Nemes Nagy Ágnes A lyukas életmű című hátrahagyott jegyzetében arról ír, milyen fájóan hiányosnak, „lyukasnak” látja életművét, mennyi mindent nem volt módja megírni. Életműsorozatának új kötete árnyalja ezt a képet: száznál is több, önálló köteteiben nem közölt, illetve hagyatékában megtalált, kiadatlan írása egészíti ki a költő örökségét. A hátrahagyott írások között olyanokat is találhattok, melyeket részben kultúrpolitikai, részben személyes okokból nem közölt. A kötetről az életműsorozat szerkesztője, Ferencz Győző beszélget a szerkesztővel, Kemény Arankával.

Tovább az eseményre >>

FreeTalks // Freeszfe (2026. január 21.)

A FreeTalks keretein belül arra a kérdésre keressük a választ, hogy tulajdonképpen mit jelent a szabad magyar kultúra 2026-ban. A leginkább a TedTalk-felszólalások hangulatához hasonlítható rendezvényen neves művészek, alkotók és gondolkodók 10 perces beszédekben osztják meg gondolataikat a témában. A fellépők között többek között Fábián Tamás, Kovács Bálint, Kristóf Luca és Urbanovics Krisztina is felsorakozik.

Tovább az esemény weboldalára >>

A magyar kultúra napja – NKA Hangfoglaló Minifeszt // Turbina (2026. január 22.)

Január 22-én a Turbina három terme egyszerre telik meg friss magyar zenével a magyar kultúra napja alkalmából. Az NKA Hangfoglaló Program új előadói élőben mutatkoznak be, változatos műfajokkal és egymást követő koncertekkel egész este. Ingyenes, pörgős program mindazoknak, akik kíváncsiak a hazai zenei színtér következő generációjára.

Tovább az eseményre >>

Cseh Tamás emlékest // Napfényes Étterem és Rendezvényterem (2026. január 22.)

Talán nem meglepő, hogy Cseh Tamás a magyar kultúra napján látta meg a napvilágot: a legendás zenész ezen a napon lenne 83 éves. Az Álmodók együttes, azaz Fliszár Mária és Németh Viktor ének-gitár duója ezen az esten a művész dalaiból álló műsort ad elő, ahol a jól ismert dallamok új árnyalatokkal telnek meg. A koncertnek helyt adó Napfényes Étteremben a belépővel kedvezménnyel falatozhattok.

További részletek >>

Matcha szett készítő kerámia workshop // Your Art Kerámia Stúdió (2026. január 23.)

Ha ti is rajongotok az utóbbi idők trendi zöld italáért, a matcháért, készítsétek el saját készleteteket otthonra! A workshopon egy bögrét, egy alátétet és egy tálkát tudtok elkészíteni saját ízlésetek szerint, szakmai vezetés mellett. Az eseményre 12 évnél nagyobb gyerekeket is magatokkal vihettek.

További részletek >>

Forgács Rudolf: Cigány, de rendes // Trafó House (2026. január 24.)

Mindenki hallott, sőt talán még mondott is olyat valakiről, hogy »cigány, de rendes!«. Ez a három, elismerésnek szánt szó meglepően sokat rejt magában személyes és társadalmi szinten egyaránt. Milyen hatása van ennek a három szónak? Mi kell ahhoz, hogy túllépjünk az előítéleteinken, és vajon túl tudunk-e lépni rajtuk teljesen? Forgács Rudolf félig roma, félig székely fiatal humorista és Said Dániel félig magyar, félig szíriai humorista előadásán a közönség is megérezheti a vicc és a káros előítélet határait.

Tovább az eseményhez >>

Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert (2026. január 24.)

Fergeteges zsibvásári kavalkádban lehet részetek, ha ellátogattok a Szimpla Kertbe a hónap végéhez közeledve, ahol a kincskeresés mellett természetesen nem maradhat el az alkudozás és a cserélgetés élménye sem. A helyszínen bárki eladhatja megunt dolgait, amihez asztalt is biztosítanak minimális összegért cserébe. Ezen kívül a belépés ingyenes.

Tovább az eseményre >>

Vecsei H. Miklós és a QJÚB – Radnóti-est // Klauzál Gábor Művelődési Központ (2026. január 25.)

80 évvel ezelőtt hunyt el az egyik legnagyobb magyar költő, Radnóti Miklós. Özvegye, Gyarmati Fanni 14 éves korától 102 éves koráig hűséges volt férjéhez és közös életművükhöz. Kettejük története, leveleik és a Radnóti-versek kirajzolják előttünk, hogy a legnehezebb időkben is észre lehet venni, hogy „tajtékos égen ring a hold”. A közel másfél órás előadáson a QJÚB csapata a tőlük megszokott formavilággal – Palkovits Edina archív anyagokkal is vetített díszletében – közel két év kutatómunka után hozza el legújabb előadását.

További részletek >>

Súlyos anyag. Nők – Viseletek – Élettörténetek // Néprajzi Múzeum (2026. január 25-ig)

Milyen történeteket hordoznak öltözékeink? Képesek-e a múlt titkait feltárni, az egyének, családok, népcsoportok sorsát megjeleníteni? A Néprajzi Múzeum vendégkiállítása az ulmi Dunai Svábok Központi Múzeumából érkezik, hogy csodaszép viseleteken keresztül tárja fel a Duna menti német lányok és asszonyok életének örömteli és traumatikus eseményeit. A kiállítás két kérdésre keresi a választ: hogyan alakították a nők ruháikat, és hogyan alakította őket a ruha? A tárlat az ünnepi viseletek és egykori tulajdonosaik személyes történetének segítségével egyrészt a női lét fontos állomásait mutatja be a gyermekkortól a házasságon keresztül az idős korig, másrészt elénk tárul a németek 20. századi történelme, köztük a második világháborút követő tragikus események: a malenkij robot és a kitelepítés.

További részletek >>

#olvasniszabad x Felefánt x Lil Frakk // Müpa (2026. január 27.)

A szövegről általában két dolog juthat eszünkbe: az irodalmi szövegek és a dalszövegek. A kettő között azonban nem érdemes éles határt húzni, hiszen a dalszövegek több esetben versként is értelmezhetőek. Lil Frakkot erről az inspiratív művészeti metszéspontról is kérdezni fogja Szendrői Csaba műsorvezető, aki később saját álláspontját is megosztja. Ezt követi a Felefánt koncertje, ahol ti is megtapasztalhatjátok a zene és a szöveg találkozását. Ráhangolódásként az #olvasniszabad – Hozz magaddal olvasnivalót! című programon is részt tudtok venni 19.00 órától.

Tovább az esemény weboldalára >>

Csak jöttem szólni, hogy megyek // Dugattyús (2026. január 27., 28.)

A Gryllus Dorka által rendezett, zenés dühmonológként aposztrofált előadás főhőse fontos kérdéseket vet fel származásról, identitásról, elindulásról és visszatérésről, irigységről, életálmokról és a kíméleten valóságról – na meg arról, hogy a bosszú kielégítő válasz lehet-e mindezekre. A Jurányi Ház és a Füge Produkció támogatásával létrejött 70 perces produkció elsősorban felnőtteknek ajánlott.

Tovább az esemény weboldalára >>

Michael – The HIStory kiállítás (egész hónapban)

Lépjetek be a poptörténelem legfényesebb fejezetébe, és éljétek át újra Michael Jackson varázsát, hiszen a pop királyának öröksége Budapestre érkezett! A belváros szívében több mint 100 eredeti relikvia, életnagyságú szobrok, interaktív koncertélmény és virtuális túra várja a látogatókat, emellett pedig a legendás videóklipek kulisszatitkaiba is belekukkanthattok. A világ legtöbb Guinness-rekorddal rendelkező popsztárjáról készült kiállítást februárig tudjátok megnézni.

Tovább az esemény weboldalára >>

A Döntés // MOM Kulturális Központ (2026. január 29.)

Csányi Sándor és Tenki Réka először állnak együtt egy színpadra, hogy előadják Dr. Edith Éva Eger A döntés című világsikerű művéből készült előadást. A magával ragadó történetben egy 93 éves nő meséli el az életét, ami éppúgy tele van borzalmakkal, mint szeretettel és örömmel. A történet a magbocsátás és a továbblépés fontosságára is felhívja a figyelmet.

További részletek >>

Bolondok hajója – Mogács Dániel és Pokorny Lia improvizációs estje //Honvéd Kulturális Központ (2026. január 30.)

Mogács Dániel elindította a Bolondok hajóját, és felkérte kollégáit, hogy evezzenek ki vele a veszélyes vizekre, ahol a közönség az úr. A humoristához ezen az esten Pokorny Lia társul, akinek fantasztikus improvizációs képességeit már jól ismerjük a Beugróból. A két színész megannyi karakter bőrébe bújva a nézők irányításával, kitalált történetekkel, rögtönzött helyzetekkel nevettetnek meg — így minden előadás más élményt nyújt.

Tovább az eseményhez >>

More than Human // Light Art Museum (egész hónapban)

Már csak a tél végéig látogatható a LAM legújabb, sorban negyedik kiállítása, így ha még nem volt alkalmatok megcsodálni, feltétlen látogassatok el ide minél előbb! A More than Human a poszthumanizmus témakörét dolgozza fel közel 40 nemzetközi, sokszor kifejezetten a múzeum tereibe készült művön keresztül. Az elgondolkodtató kiállításon arra is kereshetitek a választ, hogy játszhat-e az ember istent, illetve hogyan nézne ki a Föld ember nélkül.

További részletek >>

Budapest Park KoriPark (egész hónapban)

Január végéig még kipróbálhatjátok a Budapest Park 2200 négyzetméteres koripályáját. A téli szezon természetesen a zenéről is szól majd – a Budapest KoriPark számtalan bulival, DJ-szettel és családi programmal várja a látogatókat. A szezon során tematikus jégdiszkóval, menő b2b szettekkel, House Piknikkel, valamint karácsonyi filmzenés csúszással és a Pöttömkert téli kistestvérével, a PöttömParty-val is találkozhattok.

További részletek >>

Frida Kahlo – Művészeti filmvetítés // Várkert Bazár (2026. január 31.)

A hónap utolsó napján különleges, Frida Kahlo életét feldolgozó művészeti filmvetítésen vehettek részt a Várkert Bazárban. A Kahlo levelei alapján készült, meghatározó dokumentumfilm rekonstruálja a művész legmélyebb érzelmeit, és megfejteti a festészetében rejlő szimbolikát. Az interjúk és kommentárok alapján egy életet habzsoló, élénk palettájú művész rajzolódik ki, akinek életét viharok dúlták fel. Ez a kivételes film páratlan hozzáférést biztosít műveihez, és rávilágít végtelen élet-, politika-, férfi- és nőszomjára.

Tovább a weboldalra >>

Ha inkább kimennétek a szabadba: