7 szédítő kirándulóhely Budapest környékén az év első napjaira

Amilyen az újév első napja, olyan lesz az egész év is, tartja a mondás. Ha ennek megfelelően aktív programmal indítanátok 2026-ot, de nem szeretnétek messzire barangolni Budapettől, olvassatok tovább: mesés felfedeznivalók várnak a fővárostól bő egyórányi autóútra is.

Cseresznye-hegy, Szentendre

Bár Szentendrét általában macskaköves utcáival és festői szépségű belvárosával azonosítjuk, a közelben remek túraútvonalakat is találhattok. Ilyen például a város külterületén található a Cseresznye-hegy környéke is. Ha autóval jöttök, érdemes a Dömöri-kapunál megállni, ahol rögtön egy csodás vízezésre bukkanhattok. A hegy északi oldalában felfedezhetitek a Vasas-szakadék nyolc méter magas, mohával benőtt, lélegzetelállító andezitoszlopait is. A túrát akár a Kő-hegy irányába is folytathatjátok, ahol 366 méterről tekinthettek le a városra. Ezek a célpontok ráadásul gyerekekkel együtt is könnyen teljesíthetőek, hiszen csupán kisebb szintkülönbségekre számíthattok.

Nagy Disznó-hegy, Visegrád

Újévkor a disznó szerencsét hoz – látogassatok hát el ehhez a mulatságos nevű, vadregényes hegyhez! A 431 metéres hegy és kistestvére – kitaláltátok, a 414 méteres Kis Disznó-hegyről van szó – csekély magasságuk ellenére is csak bevállalósabbaknak ajánlott. A csúcshoz ugyanis nem túraútvonalon keresztül, hanem erdészeti utakon tudtok eljutni – néha pedig még a kreativitásotokat is elő kell venni ahhoz, hogy boldoguljatok. Legjobban akkor jártok, ha a Királykunyhótól induló, Prédikálószékre vezető úton indultok el, de Dömös felől is meg tudjátok közelíteni a helyet. Ettől még megéri felkapaszkodni a Nagy Disznóra: a hegytetőről páratlan panoráma nyílik a Dunakanyarra.

Rám-szakadék, Visegrád

Télen is egyedülálló látványt nyújt a Visegrádi-hegy másik nevezetessége, a Rám-szakadék: ha szerencsétek van, még a befagyott vízesésben is gyönyörködhettek. A túra teljesítése is maradandó élmény lesz, hiszen létrák és korlátok segítségével mászhatjátok meg az ösvényt. Éppen ezért érdemes az időjárásra is figyelnetek: esőzés után a létrák fokai bizony könnyen csúcsóssá válhatnak, napsütötte téli napokra azonban csodálatos úti cél lehet a szakadék. A túra teljesítése után pihenjetek meg a hangulatos fogadóépületben, ahol még egy utolsó erőfeszítéssel a kilátóra is felmászhattok.

Vadálló-kövek, Dömös

A Rám-szakadék után vegyétek délkeletre az irányt: nagyjából fél órás séta után szédítő kilátásra tehettek szert a vulkanikus eredetű Vadálló-köveknél. A túra mindenképpen a nehezebbek közé tartozik: a meredekebb szakaszokat göcsörtös, kiálló gyökerek, kövek és morzsalékos talaj teszik izgalmasabbá, ami télen különösen csúszóssá válhat. A zord körülmények azért ne szegjék kedvetek: megfelelő felszereléssel teljesíthető kihívással néztek szembe, ráadásul a szirtekre felérve a meseszép Dunakanyar nyugati része tárul elétek. Visszafelé érdemes a Prédikálószék kilátó felé elindulni, ahol szintén fantasztikus panoráma vár.

Kedvenc kirándulóhelyeink a Dunakanyar környékén >>

Nagy-Kevély, Pilisborosjenő

534 méterével a Nagy-Kevély a legmagasabb csúcs, amit Budapesttől legközelebb találhattok. A tetejéhez érve semmihez sem fogható szemszögből tekinthettek le a fővárosra és a Pilisre: Budapest zaja ide már nem jut el, innen nézve nyugodtnak tűnik a város. A túra alkalmával érdemes megnézni a könnyed sétával megközelíthető Teve-sziklát is, ami kis kreativitással tényleg az állat alakját veszi fel. Innen már csupán negyed órányi gyaloglásra találhattok még egy igazi rejtett gyöngyszemet: az Egri csillagok 1968-as filmváltozatához felépített vár díszletének maradványait.

Vörös-kő, Leányfalu

Az 521 méter magas Vörös-kő pontosan Leányfalu és Tahitótfalu között helyezkedik el: előbbi helyről a piros, utóbbiból a sárga jelzést követve érhettek fel a csúcsra. Bár a célig számos kanyar és jópár nehezebb szakasz vezet, megéri összeszedni minden erőtöket: a tetőre megérkezve ugyanis káprázatos kilátásban lehet részetek. Csodáljátok meg az előttetek elterülő Szentendrei-szigetet, a Duna kanyarulatait és Vác környékét, majd vegyétek észre a Cserhát vonulatait is. Figyeljétek meg alaposan a Vörös-kő tetejénél lévő emlékművet is – a talpazaton egy aranyos rókarajzot is felfedezhettek!

Öreg-kő, Bajót

A Gerecse keleti oldalára felmászva, a zöld háromszög jelzést követve az Öreg-kő tetején találjátok magatokat. A 375 méter magas szirtes gerincről leírhatatlan látvány tárul elétek a Duna és a Pilis felé – sőt, ha kis szerencsétek és tiszta kilátásotok van, még az esztergomi bazilikáig is ellátni. Innen vegyétek a Jankovich-barlang felé az irányt, amelynek nyolc méter magas bejáratát egy csodálatos, fentről érkező fénycsóva világítja meg egy kürtőn keresztül. A barlang tetejéről ráadásul fantasztikus panorámában lehet részetek. Ez a túra a könnyebben teljesíthető, rövidebb kirándulások közé tartozik, bár egyes részeken meredek részeken kell felkapaszkodnotok – túracipő kötelező!

Ha túrázás helyett inkább városnézésre adnátok a fejetek: