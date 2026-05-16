10 csodás látnivaló és kalandos kirándulóhely Kőszegen, az Alpokalja ékszerdobozában

Kőszegen mindenki megtalálja majd a szívének kedves programot, hiszen a városról egyszerre jut eszünkbe a páratlan történelmi örökséget felvonultató, középkori hangulatot árasztó belváros és a környéken található megannyi kalandos kirándulóhely.

Kihagyhatatlan látnivalók Kőszegen

Fő tér

Kőszeg gyönyörű, 1991-ben nemzeti örökséggé nyilvánított belvárosának egyik ékköve a Fő tér, melynek történelmi hangulatát a színes, középkori stílusú házak és a nyári melegben is hűs vizet árasztó szökőkutak adják. A tér egyben számos hangulatos kávézónak és étteremnek ad otthont, amelyeknek teraszára kiülve páratlan nyugalomban és hamisítatlan dolce vita-életérzésben lehet részetek, miközben a sétálóutcák forgatagát figyelitek. Nem csoda, hogy a helyszín a város társasági életének egyik legfontosabb pontja.

Jézus Szíve plébániatemplom

A Fő tér lélegzetelállító ékköve a nemrég átfogó felújításon átesett Jézus Szíve plébániatemplom, ami tűhegyes csúcsaival magasodik a tér és a város fölé. A római katolikus templom építése 1892-ben kezdődött, míg felszentelésére két évvel később, 1894-ben került sor. A neogótikus stílusú épület jellegzetessége az 57 méteres torony, amelynek lábánál állva szinte beleszédülünk a magasságba. A templom belülről legalább ennyire gyönyörű látványt nyújt: a faragott faoltárok között sétálgatva felfedezhettek egészen a 15. századból származó kegytárgyakat is.

9730 Kőszeg, Győry János utca 1. | Weboldal

Jurisics tér

A belváros másik központja a Jurisics tér, ahol szintén megannyi látványosságra lehettek figyelmesek a középkori eredetű, ám már barokk stílusban épült házak között. Itt található többek között az ország egyetlen duplaárkádos épülete, a reneszánsz stílusú Sgraffitós-ház, a 14. század óta működő Városháza, az Arany Egyszarvú Patikamúzeum, valamint a Szent Jakab- és a később hozzáépített Szent Imre-templom. Bár a Hősök kapuja jelenleg éppen felújításon esik át, remélhetőleg hamarosan ismét teljes pompájában csodálhatjátok meg a toronyból és a Tábornokházból álló épületegyüttest, melyben egy várostörténeti kiállítás is helyt kap majd.

Postamúzeum

A Jurisics vár és tér között félúton, a kanyargó Rajnis utcában kapott helyet a Postamúzeum többszáz éves, műemléki védettség alatt álló, gyönyörű épülete, ahol a minimális összeghez kötött belépőjegy megvásárlása után alaposan megismerkedhettek Kőszeg postatörténetével. A múzeum szerdától vasárnapig tárja ki szélesre kapuit a látogatók előtt, azonban nyitvatartása ezen belül is szinte naponta változik, így látogatásotok előtt mindenképpen nézzetek rá a weboldalra, nehogy a végén ne tudjátok megtekinteni ezt a látványosságot!

9730 Kőszeg, Rajnis utca 3. | Weboldal

Jurisics vár

A város egyik leghíresebb látnivalója a Jurisics vár, melynek legrégebbi részei a 13. században épültek, mai nevét viszont a török rohamnak ellenálló híres várvédő, Jurisics Miklós után kapta. Az épület turisták sokaságát vonzza a térségbe, nem véletlenül, hiszen a késő gótikus, kora reneszánsz stílusban épült műemlékegyüttes a hazai várépítészet egyik legkiemelkedőbb darabja. Az erődítmény falain belül, a Vármúzeumban ráadásul érdekfeszítő állandó kiállításon elevenednek meg a kőszegi vár egykori mindennapjai, ahol még a város történetéről is megtudhattok érdekességeket.

9730 Kőszeg, Rajnis utca 9. | Weboldal

Meseszép, kalandos kirándulóhelyek Kőszeg környékén

Írott-kő

Természetesen kirándulóhelyes felsorolásunkat nem kezdhetjük mással, mint a túrázók első számú választásával, az Írott-kővel. Az Országos Kéktúra ezen szakaszát egy jól kitáblázott, mindössze 2,5 kilométeres tanösvényen tehetjük meg, melyet magyar oldalról a Hörmann-forrásnál lévő parkolóból indulva, a kék jelzés mentén érhettek el. A Kőszegi-hegység és egyben a Dunántúl legmagasabb, 882 méteres pontját egy csinos, háromemeletes kilátó koronázza meg, melyen Magyarország és Ausztria közösen osztozkodik, tetejéről pedig messze ellátni az Alpok csúcsaitól kezdve a Fertő-tavon át egészen a balatoni tanúhegyekig.

Óház-kilátó

Kőszeg belvárosától indulva bő 4 kilométeres túraútvonalon juthattok fel a 609 méter magas Óház-tetőre. Bár a kirándulás hossza elsőre nem tűnhet nehéznek, a túra során igen-igen meredek részeken is át kell lendülnötök, így kiadós mozgásban lesz részetek. A csúcson a maradék erőtöket összeszedve még egy 15 méteres kilátóba is felkapaszkodhattok. Higgyétek el, megéri: a toronyból kinézve káprázatosan szép panoráma fog elétek tárulni, ahonnan tiszta időben még az Alpok csúcsait is észrevehetitek a láthatáron.

Hétforrás

A hét vezérnek emléket állító Hétforrás felfedezése nagyszerű program lehet, ha könnyedebb sétára vágytok a természetben, hiszen a parkolóból indulva 2-3 kilométer megtétele után már meg is érkeztek a forráshoz. Célotokhoz két erdei útvonal visz: az egyik végig aszfalttal borított, míg a másik földúton vezet titeket. Az biztos, hogy egyik terepen sem kell különösebb emelkedőre számítanotok, így szuper kirándulós helyszín lehet kisgyerekekkel is, akiket bizonyára el fog bűvölni Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm története. A forrás kristálytiszta vizéből inni is lehet, érdemes tehát megtölteni a kulacsaitokat!

Ördög-árok

A baljós nevű Ördög-árok is varázslatos kirándulást tartogat magában, aminek tetején még a török időket idéző Szulejmán kilátóról is megcsodálhatjátok az előttetek elterülő Kőszeget és a környező hegyeket. A több méter mély, vadregényes szurdokban néha pár méterre szűkül a mozgástér, ami különleges hangulatot áraszt magából. Útközben a tanösvényen kihelyezett tájékoztató táblák segítségével számos érdekes információt tudhattok meg a környék geológiai sajátosságairól, így még nagyobb élmény lesz az árok felfedezése.

Kálvária templom és domb

A Szulejmán kilátóról akár folytathatjátok az utatokat a Kálvária-domb felé, de visszafogottabb kiránduláshoz önállóan is remek választás lehet a Kőszegtől nem messze lévő emelkedő felfedezése, melynek tetején egy ámulatba ejtő templom fogad titeket. A templom története egészen régre, az 1700-as évek első felére vezethető vissza, ekkor tették le az épület alapjait a jezsuiták kezdeményezésére. Az épületet sajnos csak kívülről tudjátok megcsodálni, azonban az elétek táruló panoráma és az odáig vezető, mesés erdei út kárpótolni fog titeket a hiányosságért.

