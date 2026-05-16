Ingyenes programok sokaságával vár hétvégén az évről évre népszerű Múzeumok Majálisa

Május harmadik hétvégéjén, 16-án és 17-én is interaktív bemutatók, tárlatvezetések és családi programok várják az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és épületében.

A Múzeumok Majálisa évről évre megrendezett, idén immár 29. alkalmához érkező eseménye valóságos kulturális találkozóhelyet hoz létre a látogatók és a múzeumi szakma számára. A résztvevő intézmények bemutatják, miként válhat a múzeum valódi találkozási ponttá, ahol a múlt tapasztalatai segítenek eligazodni a jelen kérdéseiben, és ahol közösen gondolkodhatunk a jövőről.

Ugyan a hétvégére szeszélyes időjárást ígérnek, a szervezők így is megannyi programmal várják az érdeklődőket, köztük vezetett sétákkal, kincsvadászattal, kézműves foglalkozásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és zenei előadásokkal. A programok mellett az esemény ideje alatt a múzeum kiállításai ráadásul ingyenesen látogathatók.

A programokról és a regisztrációról, az esetleges programváltozásról bővebb információt a Magyar Nemzeti Múzeum weboldalán találtok.

