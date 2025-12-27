5 egynapos úti cél Budapest környékén, ha feltöltő téli élményekre vágytok

A hidegebb idő sem szabhat határt a feltöltő kirándulásoknak és élményekkel teli városnézésnek. Nem érdemes tehát kihagyni a főváros környékének felfedezését, hiszen a tömegközlekedéssel is könnyen elérhető egynapos úti célok páratlan élményekkel kecsegtetnek a téli hónapokban is.

Esztergom

Esztergom egyike azoknak az egynapos úti céloknak, amelyet legalább egyszer mindenkinek látnia kell. A Nyugati pályaudvarból induló vonatokkal egyszerűen megközelíthető település felkeresésre váró látványosságainak egyike a Várhegyen magasodó Esztergomi Bazilika. A mellette található Esztergomi Vármúzeum azonban legalább ennyire érdemes a felkeresésre. A domboldalon leereszkedve végigjárhatjuk a Víziváros romantikus macskaköves utcáit, bejárhatjuk a télen is hangulatos Kis-Duna sétányt, ahol többek között a miniszobrairól híres Kolodko Mihály Pumukliját is felkutathatjuk. A város remek kávézóiba és éttermeibe is érdemes eltölteni egy kis időt, mielőtt a páratlan panorámájáról híres Vaskapu felé vennénk az irányt.

Fotó: Visit Esztergom

Vác

A Duna egyik legszebb kanyarulatánál fekvő város, Vác ideális úti cél egynapos kiránduláshoz akár télen is. A lenyűgöző barokk főteret Vác látványosságai és műemlékei ölelik körbe: itt találhatjuk a Fehérek templomát, a Nagypréposti Palotát, benne a Váci Egyházmegyei Gyűjteménnyel. Kirándulásunk során érdemes még felfedezni az egykori vár helyén épült Szent Kereszt-templomot és a 18. században emelt késői barokk stílusú Nagyboldogasszony-székesegyházat is. Az Ady Endre sétányon rálelhetünk Vác egyik gasztronómiai kincsére, a Lujza & Korianderre, ahol friss, szezonális alapanyagokból készülő reggelik és hetente változó ebédajánlatok várnak.

Fotó: Visit Vác

Tata

A fővárosból tömegközlekedéssel is könnyen elérhető, vizek városaként is hívott Tata szíve az Öreg-tó, melyet egy közel 7 kilométer hosszú sétaútvonal ölel körbe. Kihagyhatatlan látnivaló a tó partján álló tatai vár és a tőle nem messze található Esterházy-kastély. Ha az épített kincsek mellett mesés természeti látnivalókra is kíváncsiak vagytok, érdemes a Tatai Fényes Tanösvény felé venni az irányt és bejárni a téli pompába burkolózó, fapallókon átvezető 1,5 kilométeres túraútvonalat. Az ugyancsak az Esterházy család nevéhez fűződő Angolkert ezen kívül épített és természeti látványosságok számtalanját kínálja,

Fotó: Jenes András és a Holló fotói

Fedezzétek fel Tata téli titkait:

Visegrád

Ajánljuk figyelmetekbe Visegrádot is, ahol egyszerre kerülhetünk közel a természethez és fedezhetjük fel a régmúlt történelmi kincseit. A Dunakanyar fölé magasodó Fellegvárból lenyűgöző panoráma tárul elénk a Dunakanyarra, mely télen legalább annyira varázslatos, mint az év többi szakában. A kalandvágyóknak érdemes felkeresni a Visegrádi Bobpályát, ahol némi adrenalinlöketre tehetünk szert ebéd előtt vagy épp után. Arra az esetre pedig, ha kirándulnátok is Visegrád környékén, a Zsitvay-kilátót, az Ördögmalom-vízesést, valamint a Visegrádi Pisztrángos Tavakat javasoljuk.

Fotó: Jenes András és a Holló fotói

Szentendre

Ha egy igazán romantikus hangulatú helyet szeretnénk meglátogatni a tél folyamán, érdemes Szentendre felé venni az irányt. A macskaköves utcák bejárása után kultúrakedvelőknek ajánljuk figyelmébe Szentendre színes kulturális palettáját: egynapos látogatásunk alkalmával szinte kötelező program a Retro Design Center, a város kulturális közponja a Ferenczy Múzeumi Centrum, valamint a mennyei édességeket is kínáló Szamos Múzeum Cukrászda. A városban szinte lépten-nyomon jobbnál jobb éttermekre is bukkanhatunk, biztos tehát, hogy egy kiadós városnézés után a gasztronómiai élményeket sem lesz érdemes kihagyni.

Fotó: Evii Zoo

További mesés felfedeznivalók a Dunakanyarban:

