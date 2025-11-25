Tata téli titka: 4 kihagyhatatlan szezonális látnivaló a vizek városában

A vizek városa a közhiedelemmel ellentétben nemcsak nyáron vagy ősszel, a darvak vonulásakor ideális úti cél, hanem a leghidegebb hónapokban is, hiszen a település számtalan látnivalóval és izgalmas különlegességgel vár.

Téli jégvarázs: Tatai Fényes Tanösvény

Télen sem érdemes lemondani a 1350 méter hosszú, cölöpökre épített, 18 állomásos tatai Fényes Tanösvény felfedezéséről, hiszen a hideg évszak különleges arcát mutatja meg ennek az amúgy is mesés forrásvidéknek. A párás, meleg vizű karsztforrások gőzölgése látványos kontrasztot alkot a csípős levegővel, a láperdő égerfái közt gomolygó pára pedig misztikus hangulatot teremt. A cölöpökre épített pallósétány ilyenkor különösen csendes, így még közelebb kerülhettek a természet nyugalmához, zavartalanul figyelve meg a kristálytiszta víz élővilágát.

2890 Tata, Fényes Fasor | Weboldal

Tóparti töltődés: Malom és Kacsa

A festői Öreg-tó partján álló Malom és Kacsa az egyik legvarázslatosabb élményhelyszín, hiszen a három műemlék vízimalomból kialakított 4* Superior Boutique Hotel, bisztró és rendezvényház a múlt és jelen tökéletes harmóniáját kínálja. A tatai boutique hotel télen különösen varázslatos: történelmi vízimalmokba hívogat a Gault&Millau díjazott étterem melegsége, a panorámás tóparti terasz pedig a gőzölgő forralt bor illatával telik meg. A különleges hangulatot a havonta tartott pódium színházi előadások teszik még különlegesebbé, ezzel is egy tető alá hozva a nyugalmat, a kultúrát és a finom ízeket.

2890 Tata, Tópart utca 19. | Weboldal

Adventi várakozás: Esterházy-kastély

Idén télen különleges rendezvények töltik meg élettel az Esterházy-kastélyt Tatán: mesés színdarabok, kézműves workshopok és interaktív kastélytúrák várják az egész családot. November 29-én a műemléki helyszín termeit fenyőillat és izgatott duruzsolás hangja tölti meg, hiszen a karácsonyi asztaldísz készítő workshopon megalkothatjátok saját, egyedi dekorációitokat. December 5-én is az alkotás öröme kerül főszerepbe: az élményfestés tökéletes lehetőség arra, hogy ecsetet ragadjatok, kipróbáljátok magatokat a vászon előtt és előcsalogassátok a bennetek szunnyadó festőművészt! A foglalkozás során híres festmények másolatait készíthetitek el újra, mint például a Tatai anzix című alkotás egy részletét, melynek másolata a műemléki helyszín falát díszíti. A rendezvény egyaránt várja a kezdőket és a gyakorlott festőket is ezen az inspiráló délutánon. A kastély december 6-án gyermekbirodalommá alakul: érkezik a Hóhercegnő című varázslatos előadás tánccal, zenével és csillogással, hogy elhozza az ünnep káprázatos világát a legkisebbeknek. December 13-án adventi karácsonyfadísz készítő workshop vár, ahol különleges technikákat elsajátítva egyedi díszeket vihettek majd haza. Mindezek mellett, az Esterházy-kastély egész télen várja a látogatókat izgalmas rendezvényekkel, hogy élményekben gazdag legyen az ünnepvárás időszaka az egész család számára. (X)

2890 Tata, Hősök tere 9/A | Weboldal

Vízparti csodavilág: Angolkert

A tatai Angolkert télen igazi csodavilággá változik: a Cseke-tó felett finoman gomolygó pára, a dérrel borított fák és a csendesen pihenő ligetek különös, mesebeli hangulatot teremtenek. A XVIII. századi tájképi kert romantikus műromjai, a grották és az elegáns hidak ilyenkor még varázslatosabbnak hatnak, mintha egy festmény elevenedne meg a szemünk előtt. A Nyári lak történelmi épülete és a köré rendezett sétaútvonalak békés menedéket kínálnak, ami tökéletes helyszíne lesz egy téli sétának.

2890 Tata, Sport utca 23. | Weboldal

Meseszép várak is felfedezésre várnak: