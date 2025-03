Egy nap Esztergomban: 9 hely, amit érdemes felfedezni a magyar Rómának is nevezett városban

A magyar Rómaként is ismert Esztergom a fővárostól tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető település. Ha eltöltenétek itt egy napot vagy akár egy hétvégét, ajánlunk nektek kilenc helyet, amit érdemes felkeresnetek.

Ha remek kávéra vágytok: Babszem Kávézó

Alig néhány évvel ezelőtt tárta szélesre ajtajait a Simor János utcában található Babszem Kávézó. A stílusos berendezéssel, ínycsiklandó süteményekkel, remek kávéval és szendvicsekkel Esztergomba invitáló hangulatos kis kávézóban bizony méltóképp indíthatjátok bármely reggeleteket. A házi sütemények, a szezonális finomságok a pult mögötti konyhában készülnek, és mondanunk sem kell talán, hogy minden alkalommal mennyei süteményillattal árasztják el a belső teret.

2500 Esztergom, Simor János utca 13. | Facebook

A város kihagyhatatlan látnivalója: Esztergomi Bazilika

Esztergom egyik legfőbb látványossága a város látképét meghatározó, Várhegyen található Esztergomi Bazilika. Európa öt legnagyobb templomának egyike a városból és a szemközti Párkányról is mesés látványt nyújt. A Bazilikát azonban belül is érdemes felfedezni: megtehetitek ezt például a szentmisék alkalmával, a panorámateremben kiállítás és kávézó segít feltöltődni, de a kincstári gyűjtemény, a templomtér és az altemplom is szolgál izgalmas látnivalókkal.

2500 Esztergom, Szent István tér 1. | Weboldal | Facebook

Ha méltóképp reggeliznétek vagy vacsoráznátok: Piac42 Bisztró

Szerdától vasárnapig várja vendégeit az Esztergomi Piac ölelésében otthonra lelt Piac42 Bisztró. A Michelin-ajánlott Piac42-ben reggeltől estig zseniális ételek és italok oltják a betérő vendégek éhségét és szomját. A klasszikus reggeliket kedvelőknek például kihagyhatatlan úti cél, ahol a legkülönfélébb tojásételek sorakoznak fel a nap első étkezése gyanánt. Az ebédre és vacsorára alkalmas főételek között találni mennyei burgert, káposztás rétessel kínált kacsacombot, amit túrós vagy barackos palacsintával érdemes lefojtani.

2500 Esztergom, Simor János u. 26. | Weboldal | Facebook

A miniszobrok szerelmeseinek: Pumukli a Kis-Duna sétányon

Kolodko Mihály alkotásai nem csak a budapestiek szívét dobogtatják meg, számos vidéki kis- és nagyvárosban is megtalálhatók miniszobrai. Esztergom sem maradt ki a sorból, ahol 2024 júliusában a Kis-Duna sétányon a valóságban is aprócska házi kobold, Pumukli alakja tűnt fel. Ha Esztergomban jártok, egyébként is érdemes a sétányon tenni egy vízparti sétát és meglátogatni gyerekkorunk egyik kedvenc rajzfilmhősét.

Ha egy jót ebédelnétek: Isler Bakery, Bistro & Kitchen

Fél Esztergom, ha nem az egész város egy pillanat alatt zárta a szívébe a Lőrinc utcai Isler Bakery, Bistro & Kitchent. A remek kávén és süteményeken, a legkülönfélébb változatban elérhető islereken túl a mindig változatos ebédmenük, villásreggelik és a házi készítésű tészták csalnak mosolyt nap nap után a vendégek arcára. Az Islerben ráadásul delikát termékek is sorakoznak az erre kialakított polcokon, hogy biztosan legyen mivel hazatérni a fantasztikus gasztronómiai élményen után.

2500 Esztergom, Lőrinc utca 6. | Facebook

A város látképe egy másik perspektívából: Mária Valéria híd

Ha egy másik perspektívából gyönyörködnétek a Bazilika és az Esztergomi Vár nyújtotta kilátásban, jobb hely, ahonnan megcsodálhatjátok a látképet, aligha akad a Mária Valéria hídnál. A szlovákiai Párkányt és Esztergomot összekötő hidat először 1895-ben adták át, majd miután a második világháború éveiben felrobbantották, 2001-ben avatták fel másodjára. Tervezője a Boszporusz-csatorna építésén gyakornokoskodó Feketeházy János, akinek többek között a Szabadság hidat és a Mária Valéria hídhoz kísértetiesen hasonlító komáromi Erzsébet hidat is köszönhetjük.

Ha termelői finomságokat vagy kincseket keresnétek: Esztergomi Piac

A néhány évvel ezelőtt teljesen újjászülető Esztergomi Piac mára pezsgő helyszíne a városnak. A piacra nemcsak a termelői finomságokért, a kikapcsolódás élményéért, egy kedves találkozás pillanatáért, de persze a tematikus, kézműves és régiségvásárokért is érdemes itt látogatást tenni. A piac termelői kínálatában megtalálhatók a friss pékáruk, sajtok és tejtermékek, szezonális gyümölcsök és zöldségek, mézek, savanyúságok és a füstölt húsok is. Ha pedig sikerült mindent beszereznetek, lazítsatok egyet egy frissen sült lángos mellett.

2500 Esztergom, Simor János u. 26-32. | Weboldal | Facebook

Kulturális kikapcsolódást keresőknek: Esztergom múzeumai

A látnivalókban és gasztronómiai helyekben bővelkedő Esztergom a kulturális kikapcsolódást keresőknek is kiváló programokat kínál. Számtalan múzeum nyújt ízelítőt a pezsgő kulturális életből, kezdve a Vármúzeummal, a Babits Mihály Emlékházzal, a Balassi Bálint Múzeummal és a Keresztény Múzeummal. Hasonlóan nagyszerű programokkal szolgál a Duna Múzeum, vagyis Vízeum is, ahol interaktív keretek között ismerkedhetnek meg a kicsik és a nagyok a vízzel.

Ha remek borok mellett lazítanátok: Bor&You

A remek borok szerelmeseinek, a borkóstolók rajongóinak tökéletes hely Esztergomban a Bor&You bor és bisztró egy jó hangulatú beszélgetés, lazítás vagy gasztronómiai élmény esetére. A Széchenyi téri borbárban ugyanis a nagyszerű borok mellett ínycsiklandó bisztrófogások fokozzák a hangulatot. A nap levezetéseként egy-egy pohár finom ital mellett többek között angus tatár, fűszeres szilvaraguval tálalt grillezett camembert, sütőtökös-kókuszos mártással egybeolvadó ázsiai kacsamell és kadarka mártással tálalt új-zélandi bélszínsteak verseng a legínyencebb vendégek kegyeiért.

2500 Esztergom, Széchenyi tér 16. | Weboldal | Facebook

Ha kirándulnátok egy jót Esztergom környékén: