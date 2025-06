6 izgalmas élmény és látnivaló Zamárdiban, amit nem érdemes kihagyni idén nyáron

Legyen szó természetjárásról, kalandokról vagy egy jó filmről a csillagos ég alatt, Zamárdi bővelkedik a nyári programokban. A település izgalmas látnivalóiból állítottunk össze egy csokrot.

Kőhegyi-kilátó

Az egykori présház helyén emelt kilátóból mesés kilátás nyílik a tóra és a túlpart hegyeire, miközben a szemközti Tihanyi-félsziget is teljes pompájában tárul elénk. Egy különleges sziklaformációtól, a Szamárkőtől érdemes elindulni, majd a hangulatos pincesoron felfelé vezet az út. A helyszín történelme régészeti leletekkel is gazdagítja az élményt, például egy gyönyörű, épen maradt kőkeresztet is megcsodálhatunk.

Vizek háza élménypark

A Dunántúli Regionális Vízmű ismeretterjesztő és szórakoztató komplexumában változatos élményekre tehetünk szert: önfeledt kikapcsolódásra ott a vízi játszótér, a mezítlábas tanösvényen és a kísérletezősarokkal, makettasztallal felszerelt bemutatóteremben pedig interaktív tanulásra nyílik tér. Még vízvezetéket is építhetünk.

Bővebb információ >>

Zamárdi Kalandpark

A zamárdi vasútállomástól egy köpésre található a Balaton egyik legjobb kalandparkja. Kötélpályák, vízidodzsem, ugrótorony és kincsmosás – többek között ezek a kihívások várnak ránk. Ha pedig elfáradtunk, tehetünk egy kört az élménygőzössel, vagy kipróbálhatjuk a remek éttermet. Ne hagyjuk otthon a játszós ruhát!

8621 Zamárdi, Siófoki utca | Bővebb információk >>

Zamárdi Kertmozi

Amikor a hőség végre enyhülni kezd nyári estéken, nincs is jobb egy szabadtéri vetítésnél. Pláne, ha olyan klasszikusok kerülnek műsorra, mint a Deadpool & Rozsomák, a Mindörökké nyár vagy a Gru 4. A kutyabarát, retró kertmozi egyben igazi stand up-paradicsom – idén nyáron fellép többek között Hadházi László és Kőhalmi Péter.

8621 Zamárdi, Kossuth Lajos utca 14.| Bővebb információk >>

Világháborúk Múzeuma

Több mint ezer világháborús relikvia tekinthető meg a Zamárdit Sófokkal összekötő 7-es út mellett berendezett aprócska, ám annál gazdagabb kiállításon. Sőt, a „fegyversimogatóban” különböző nemzetek egyenruháit, illetve véglegesen hatástalanított fegyvereket vehetünk kézbe, illetve akár fel is próbálhatjuk ezeket.

8621 Zamárdi, Siófoki utca 30. | Bővebb információk >>

ZAM! Zamárdi

A szabad strandon üzemelő gasztrokocsma pezsgő kulturális és közösségi térré nőtte ki magát. A kulináris különlegességek mellett irodalmi és zenei ínyencségeket is jó eséllyel fedezhetünk fel itt, ráadásul a vendéglátóhely egy nívós képzőművészeti kiállítótérnek, a ZAM ART kultúrbuboréknak is otthont ad.

Bővebb információk >>

