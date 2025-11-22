Télen is felejthetetlen kalandokkal vár Párkány népszerű fürdőkomplexuma

Maximális kényeztetéssel, csodálatos túraútvonalakkal és izgalmas látnivalókkal vár Párkány az év hidegebb időszakában is.

Maximális kényeztetés télen is

Ősztől tavaszig éppoly remek választás a Thermal wellnesshotel, mint nyári felfrissüléskor, hiszen a hotel wellnessrészlege két élménymedencével, egy gyermekmedencével, panorámás jacuzzival, szaunavilággal, sókabinnal és élményzuhanyokkal várja az ideérkezőket. A magas lítiumtartalommal bíró termálvíz elsősorban az idegrendszerre van jótékony hatással, de előnyeit a mozgásszervi betegségekben szenvedők is gyakorta dicsérik.

A wellnessrészleget külsős vendégek is látogathatják az év minden napján, a karácsonyi ünnepeket kivéve.

Ezek mellett pedig a sportolni vágyók sem maradnak szórakozás nélkül, hiszen a fedett úszómedence mellett két szauna és kültéri ülőmedence biztosítja az aktív kikapcsolódást.

Látnivalók tömkelege

Párkány és környéke kétségkívül remek választás a pihenni vágyóknak, de ha túrázni indulnátok, akkor is szuper kiindulópontnak bizonyul. A környékbeli kisebb dombok és hegyek csodaszép túraútvonalakat rejtenek. A Kovácspataki-sziklákról meseszép kilátás nyílik a Dunakanyarra, de a Prédikálószék, a Hideglelős-kereszt vagy Búbánatvölgy is csupán félórányi autóútra van.

Párkány városa szorosan összefonódik Esztergommal, hisz Magyarország első városa csupán egy hídnyi távolságra található. Itt tehettek romantikus sétákat a macskaköves utcákon, izgalmas élményekben lehet részetek Michelin-csillagos éttermekben, de Európa egyik legszebb bazilikáját sem érdemes kihagyni.

A közeli Bélai kastélyban vagy a helembai Világi Winery-ben megkóstolhatók a környék legjobb borai, de szintén a régió kínálatával várja vendégeit a Vadastól öt perc sétára található Borok háza, a Felvidék legjobb nedűivel.

A Thermal wellnesshotel csomagajánlatai most ráadásul 20%-os kedvezménnyel foglalhatók, egészen április végéig. A fürdő honlapja, ahol szállást is tudtok foglalni ide kattintva érhető el.

Ha belföldön kerestek háborítatlan szállást: