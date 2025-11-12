35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. november 12-16.

Megannyi izgalmas program vár rátok november harmadik hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, sétáról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Töltött Káposzta, Csülökparádé és Forralt Bor Fesztivál // Budapest Ázsia Center (2025. november 14-16.)

Felejthetetlen gasztrokalandra invitál a november 14. és 16. között megrendezésre kerülő Töltött Káposzta, Csülökparádé és Forralt Bor Fesztivál, ahol a finom illatokból, ínycsiklandó zamatokból és a remek hangulatból nem lesz hiány. A fesztiválra a belépés díjtalan, az esemény során részt vehettek a XV. kerület leghosszabb kolbászának megtöltésében, mennyei ételeket kóstolhattok, felkutathatjátok a kézműves vásár legszebb portékáit, a legkisebbeket pedig izgalmas gyermekprogramokkal várják.

K-Comics World kiállítás // Koreai Kulturális Központ (2025. november 14-ig)

A K-Comics World című kiállítás november 14-ig várja a látogatókat, akik rendkívül izgalmas formában, interaktív élményeken keresztül ismerhetik meg a koreai digitális képregények hazai és nemzetközi sikerének történetét. A Koreai Kulturális Központban megrendezett tárlat fókuszában két webtoon, azaz digitális képregény áll: a Your Letter és a Dark Moon: The Blood Altar.

Sorsfordulat. Radikális találkozások // Hungarian Art & Business (2025. november 16-ig)

A világ jelenlegi krízishelyzeteire tekintve minden eddiginél aktuálisabb a kérdés: vajon képesek vagyunk megváltozni – úgy az egyén, mint a társadalom szintjén? És hogyan is érkezik el a radikális pálfordulás, az a bizonyos „sorsfordulat”? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a HAB november 16-ig látogatható tárlata, amely fiatal kortárs alkotók munkái mellett többek között a Turner Prize-nyertes Mark Wallinger, Berndnaut Smilde vagy Keith Milow műveit is felsorakoztatja.

Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. február 22-ig)

Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a kínai Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.

Budapesti programok szerdán (2025. november 12.)

Magyar Albummm! #9 – Hiperkarma: Bérczesi Róbert

A Magyar Albummm! sorozatban a lemezeket a szerző vagy előadó jelentében, saját élményeinek felidézésével hallgatjátok meg a Magyar Zene Háza könyvtárban.

Tóth Sándor és barátai – &orphine Band // Hunnia

Morphine, Endorphine és egyéb kellemes hatások érik azt, aki lelátogat november 12-én szerdán a Hunniába.

Budapesti programok csütörtökön (2025. november 13.)

Apertúra: A nagy erdő, mely tele van homállyal

Nyilvános tárgyalás szünet nélkül, mely ezer éve tart a tiszaeszlári vérvád számtalan elbeszélését megvizsgálván.

Itt, ott és mindenhol // Jurányi Ház

„Az élet szép. De még milyen szép!” Mit szólnátok, ha ez most a történet elejét, és nem pedig a végét jelentené? A DANTE CASINO vadonatúj ősbemutatója ízig-vérig kortárs darab, sőt még annál is több: egy zenés körúti road movie, mely trash muppetekkel karöltve ígér emlékezetes pillanatokat fiatal felnőtteknek és mindenkinek, aki egy kicsit is érdeklődik az ő ügyes-bajos dolgaik iránt. Az Itt, ott és mindenhol Pass Andrea szövegével és rendezésében, a Jurányi Házban idén még három alkalommal járja körbe mindazt, ami megdobogtatja a fiatal szíveket.

Oleanna // Centrál Színház

A Centrál Színház őszi műsorát is színesíti kortárs dráma: David Mamet története Puskás Samu rendezésében enged betekintést a neves professzor és fiatal tanítványa közti párharcba. A vád? Szexuális zaklatás. Az Oleanna egyszerre jelenít meg egy háborút, melyet a származási különbségek robbantanak ki, és azt a kirajzolódó szabályrendszert, mely új megvilágításba helyezi férfiak és nők viszonyát. Áramütésszerű történet, pattanásig feszülő idegek… Mindezt Hermányi Mariann és Szabó Kimmel Tamás bravúros alakítása teszi igazán felejthetetlenné, novemberben két alkalommal.

Fiatal roma tehetségek koncertje // Országos Roma Kulturális és Média Centrum

Ingyenes koncert és tehetségkutató keretében tekinthetitek meg a legtehetségesebb roma virtuózok előadásait november 13-án az Országos Roma Kulturális és Média Centrumban, ahol sztárvendégként fellép a magyar szaxofonművész, Tony Lakatos is.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. november 14.)

Szülinapi zsibvásár // Auróra

Szülinapi zsibi, ahol rengeteg ruha, random apróságok, kincsek között válogathattok, valamint beszerezhetitek saját Auróra mörcsötöket is, mindezzel pedig a ház működését is támogatjátok.

Az idő urai // Gólya

A XI. Országos Rajzfilmünnep keretében az Idő urai című animációs filmet vetítik a Gólyában.

let’s go japan with the kids // Trafó

Kiss-Végh Emőke és Ördög Tamás valaha volt legszemélyesebb előadását a kortárs művészetek ferencvárosi fellegvárában mutatja be november 14-én. A let’s go japan with the kids cseppet sem hétköznapi jeleneteiben a Dollár Papa Gyermekei csapata feltörekvő színész tanulókkal boncolgatja 18 év feletti közönsége számára, mit is jelent létrehozni valamit – legyen az önmagunk, egy gyermek vagy éppenséggel színház. És hogy milyen volt Japán? Nagyon jó. Gyerekek élvezték? Nagyon tetszett nekik.

Hangácsi Márton // Otthonka

Hangácsi Márton énekes-dalszerző szólókoncertje az Otthonka színpadán.

Three Days Grace // Budapest Aréna

A post grunge, hard rock és alternatív metal műfajai közt kalandozó, többszörös platinalemezes formáció Kanadából indulva hódította meg az emberek szívét, és több mint 30 éve őrzi népszerűségét. Idei európai turnéjuk első állomása a Budapest Aréna lesz, ahová november 14-én érkeznek a Badflowerrel együtt.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. november 15.)

BudaPets Design Market // Pikszis Kultúrközpont

A november 15-én a Pikszis Kultúrközpontban debütáló BudaPets Design Marketen a design, a tudatosság és a kisállataink iránti szeretet találkozik egymással. Ez Budapest első vására, ahol minden a szőrös kis társainkról – és rólunk, gazdikról – szól: hazai és nemzetközi tervezők különleges tárgyai várják az állatrajongókat, miközben nagyszerű DJ szettek szólnak.

Három palota a belvárosban – vezetett séta

A Korzózz Velünk! csapatával ezúttal nem egy, hanem a belváros szívében fekvő három különleges épületet is bejárhatunk november 15-én. A program első állomása a Károlyiak díszes palotája, amely a reformkori Pest főúri, klasszicista palotáinak egyik legkiemelkedőbb képviselője. Ezután az utunk a varázslatos Ybl Palotába vezet, ahol az egykori Pesti Hazai Takarékpénztár anyaintézetének romantikus belső tereit tekinthetjük meg és kiderül, hogy miért van az épületben egy egész lépcsőháznyi vakajtó, amelyek nem vezetnek sehová. Végül, de nem utolsó sorban az Egyetemi Könyvtárnak otthont adó neoreneszánsz palotát csodálhatjuk meg, amely Szkalnitzky Antal alkotása, telis-tele Lotz Károly által készíttetett szimbolikus nőalakok festményeivel.

Te fogalom, te édes szó: Gerbeaud! – vezetett séta

Budapest kultikus kávéháza, a Gerbeaud Cukrászda édes történetekkel, izgalmas legendákkal és mennyei süteménykóstolóval vár november 15-én a hosszúlépés.járunk? csapatának vezetett sétája keretében. A program során megcsodálhatjuk azt a grandiózus épületet, ahová járni rang volt a boldog békeidők Budapestjén, bepillantást nyerhetünk a Gerbeaud-kisasszonyok mindennapjaiba és megismerhetjük a cukrászda alapítójának, Kugler Henriknek és üzemmé fejlesztőjének, Gerbeaud Emilnek a lehengerlő életét. A séta végén megkóstolhatjuk a legújabb süteménykreációkat is és átélhetjük az igazi Gerbeaud életérzést, nem hiába volt a cukrászda Erzsébet királyné budapesti törzshelye.

Úri huncutságok Pesten: Az újkori arisztokrácia pompája és végnapjai – vezetett séta

November 15-én az újkori arisztokrácia nyomába eredünk és a Károlyi-kertből indulva bebarangoljuk a mesés Palotanegyedet, majd ezt követően belépünk az impozáns Festetics-palota falai közé, ahol bekukkanthatunk a belső udvarokba és a könyvtár előterébe is. A vezetett séta során megtudhatjuk, hogy hogyan éltek, szórakoztak és házasodtak a Palotanegyed egykori urai és úrnői, emellett fény derül arra is, hogy ki volt a Vörös Grófnő és melyik gróf gyújtott ezerkoronással szivarra.

Stranger Things Kvíz // UGAR Brewpub

A Stranger Things záró évadának megjelenésének apropóján, november 15-én Hawkins felé vehetitek az irányt és izgalmas kérdések formájában feleleveníthetitek, hogy mi is történt az eddigi évadok során. A kvízest végén az első három helyezettet oklevéllel tüntetik ki és a témához illeszkedő ajándékban is részesülhetnek.

Vive la France! – francia klasszikusok ünnepe // Müpa

A franciák tulajdonképpen mindenben jók vagy kiválóak a sajttól a fociig. Zenéjük százféle színe és illata mégsem jut el hozzánk mindig a maga teljességében. A Danubia Zenekar november 15-i koncertje a francia zene ünneplése is egyben, és bár mindent ők sem tudnak majd megmutatni a közönségnek, azért törekednek a lehető legnagyobbat harapni ebből az ínycsiklandó bagettből. A Művészetek Palotájában megelevenedő este chef-je és karmestere Hámori Máté, a csodás ének-épice felelőse pedig Micheller Myrtill lesz. Műsoron többek közt olyan nagyágyúk, mint Ravel, Berlioz, Debussy, Saint-Saëns, Bizet művei, valamint Ott Rezső francia sanzon- és kupléegyvelege Myrtill előadásában.

Macskafogó élőzenés filmvetítés // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont

Mindannyiunk kedvenc egerei és macskabanditái ezúttal élőzenével fűszerezve költöznek a vászonra! A Macskafogó ikonikus jeleneteit november 15-én egy különleges filmvetítésen izgulhatjátok végig, ahol a jól ismert karakterek mellett a zene is főszerepbe kerül méghozzá a Budapest Orchestra Project & Jazzation előadásában.

Fekete Jenő & Egri János // Füles

Fekete Jenő és Egri János legendás nagy bluesban lesznek szombat este.

Tilos Rádió x Rádiozora // Kassa Hajó

Újra sor kerül két legendás rádió találkozására november 15-én a Kassa Hajón. Műfaji kavalkád kötetlenül, de mégis keretbe foglalva: acid, breakbeat, dubtechno, drumandbass, psytech, techno minden mennyiségben.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. november 16.)

Cifra Palota – interaktív családi programok a Müpában

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az impozáns épület szinte minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Ingyenes programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Novemberi LemezPiac – Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Két szinten, hatalmas választékkal rendezik meg a Budapesti Lemezbörzét idén november 16-án – az ELTE Gömb Aulája a fanatikus lemezrajongók mellett számos érdekességeket tartogat többek között azoknak is, akik DVD-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket vagy más emléktárgyakat vásárolnának. Az ingyenes rendezvényen mutatja be Mikrotheosz című lemezét a Párniczky Quartet.

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont

Több mint hetven alkotó csodás termékei közül válogathatunk a Villányi úton: ékszerek, kerámiák, ruhák, táskák, grafikák, lakberendezési kiegészítők, csomagolt finomságok és ajándékok képezik a választékot. Remek alkalom, hogy beszerezzük a karácsonyi ajándékokat szeretteinknek, egyben támogassuk a magyar tervezőket és a kis helyi műhelyeket.

Novemberi kipakolók // Fény utcai piac

November 16-án egy teljes napon át újra a kipakolóké lesz a Fény Utcai Piac – gazdát cserélhetnek azok a játékok, ruhaneműk, könyvek, konyhai eszközök és mindazok a még használható dolgok, amik nagy örömöt okozhatnak majd új tulajdonosaiknak. A vásár reggel 9-kor veszi kezdetét, és egészen sötétedésig tart.

Kiskertpiac // Kacagás Bisztró, Jurányi Ház

November 16-án nem lesz hiány vásárokból: új helyszínen rendezik meg a Kiskertpiacot, amely a Jurányi vendéglátóegységében, a Kacagás Bisztróban lelt otthonra. Az eseményen sok-sok virágra, növényre, lakberendezési és öltözékkiegészítőkre, valamint grafikai alkotások és különlegességek tömkelegére számíthatunk.

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér

Terézváros önkormányzata a környezettudatosság és a közösségi összetartozás szellemében immár 32. alkalommal rendezi meg hagyományos bolhapiacát. A Hunyadi téren mindenkinek alkalma nyílik rá, hogy egyedi kincsekre leljen, vagy épp új gazdát találjon a megunt tárgyaknak – az árusítás ingyenes, ugyanakkor saját terézvárosi lakcímhez kötött.

Harry Potter filmzenei koncert // MVM Dome

Nehéz olyan elhivatott Harry Potter-rajongót találni, aki ősszel ne nézne meg legalább egy filmet az ikonikus sorozatból. Nekik jó hír, hogy a hagyományos TV helyett ezúttal óriásvásznon, élőzenei kísérettel adózhatnak az élménynek november 16-án az MVM Dome-ban. A sorozat első része, a Harry Potter és a bölcsek köve kerül ezen a napon vetítésre, a zenei kíséretet pedig a zseniális Budafoki Dohnányi Zenekar szolgáltatja Ernst van Tiel karmester vezénylésével.

Simon Oslender, Steve Gadd, Will Lee, Bruno Müller // Akvárium

A nemzetközileg elismert All That Matters album után a mindössze 26 éves, feltörekvő csillag és WDR Jazz Díjas Simon Oslender ismét álomcsapatát hozza össze – élén a groove-legenda Steve Gadd-del, aki évtizedek óta a világ egyik legjobb dobosának számít.

Tom Odell // Budapest Aréna

Az érzelmes dalairól ismert brit énekes-dalszerző november 16-án látogat a Budapest Arénába, ahol új, idén ősszel megjelent albumát mutatja be, melynek címe A Wonderful Life. Az anyag különlegessége, hogy a zenész ezúttal egy, még a szokásosnál is sebezhetőbb, őszintébb oldalát tárja a közönség elé.

Deafheaven // Dürer Kert

Atmoszférikus metálzene, amely már többször is bizonyította, hogy képes alaposan felrázni a magyar közönséget. A Deafheaven most legfrissebb albumával, a Lonely People With Powerrel tér vissza, ráadásul a Portrayal of Guilt és a Zeruel is csatlakozik hozzájuk november 16-án, a Dürer Kert nagytermében.

