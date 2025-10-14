Élőzenével fűszerezve élvezhetjük gyerekkorunk lenyűgöző animációs filmjét több városban is

Idén ősszel újra mozivászonra kerül a legendás Macskafogó című film, ráadásul különleges formában: a Budapest Orchestra Project és a Jazzation közös produkciója élő zenével kíséri Ternovszky Béla kultikus animációját Budapesten, valamint Debrecenben és Szombathelyen.

Gyerekkorunk őrületes humorú animációs filmje máig nem veszített varázsából – most pedig egy különleges kezdeményezésnek köszönhetően még izgalmasabb formában tekinthetjük meg: a Tompa Ábel vezényelte Budapest Orchestra Project és a Jazzation Deák Tamás ikonikus dallamait szólaltatja meg a film vetítése közben.

Az 1986-ban bemutatott Macskafogó a magyar animáció egyik csúcspontja, amely Nepp József forgatókönyvével, emlékezetes karaktereivel és különleges sci-fi hangulatával vált klasszikussá. A film zenéje önmagában is meghatározó élmény, az élőzenés változat pedig új perspektívát ad a történetnek, hiszen még inkább fókusz kerül a zenei finomságokra.

Tompa Ábel karmester szerint az ehhez hasonló események azért is fontosak, mert ilyenkor olyan apró részleteket fedezhetünk fel, amik a film ezer más összetevője miatt legtöbb esetben háttérbe szorulnak – így viszont kiváló zeneszerzők kerülhetnek reflektorfénybe.

Országos turné három helyszínen

Az élőzenés vetítés ötlete Tompa Ábel Zeneakadémián töltött utolsó félévében született meg, amikor hallgatótársaival, akik egyben a Budapest Orchestra Project tagjai is, közösen dolgoztak egy egyetemi feladaton. Nem csupán munkaként tekintettek az alkotófolyamatra: valódi szenvedély vezette őket, hogy életre keltsék gyerekkorunknak ezt a kedves darabját – és megosszák azt egy hasonlóan lelkes közönséggel.

A projekt végül hosszú előkészítő munka után valósult meg 2024-ben a Magyar Zene Házában. A sikeres bemutató után az esemény rendezvénysorozattá nőtte ki magát: országos turné indult, amelynek a második felvonása november 15-én Budapesten veszi kezdetét, majd két másik nagyváros következik a sorban: december 18-án Debrecenben a Kölcsey Központ, végül 2026. január 9-én a szombathelyi Agora fogadja be a rendezvényt, így országszerte ismét több helyen is felcsendül majd Deák Tamás zenéje, miközben a vásznon Safranek és társai szórakoztatnak minket.

Az élő zenés vetítés őszi turnéjának első, budapesti helyszíne a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, ahol a klasszikus film és az élő zene találkozása egyedi audiovizuális élményt ígér – a Macskafogó, illetve általában az animáció és a filmzene rajongóinak egyaránt.

A fővárosi vetítés Facebook-eseményét – benne a jegyvásárláshoz vezető linkkel – ide, a debrecenit ide kattintva érjük el, míg a szombathelyi rendezvényre ide kattintva vásárolhatunk jegyet.

