9 izgalmas kvízest Budapesten, ahol próbára tehetitek tudásotokat novemberben

Talán nincs is jobb aktív kikapcsolódás, mint egy fárasztó nap után a barátaitokkal elmenni egy kvízestre és megcsillogtatni tudásotokat különböző témakörökben. Összegyűjtöttünk nektek 9 remek kvízestet, amelyeket nem érdemes kihagyni idén novemberben!

Magyar filmek kvízest // Hegyvidéki Kulturális Szalon (2025. november 10.)

Mindenkinek, aki filmrajongónak vallja magát, november 10-én a Hegyvidéki Kulturális központban van a helye, hiszen este 18 órától kezdetét veszi a magyar filmekről szóló kvízest, ahol a különböző műfajok, színészek, ikonikus filmdalok kapcsán mérhetitek össze tudásotokat. Közel 50 ismert magyar filmklasszikus lesz terítéken az elmúlt 100 év filmtörténelméből, így a nosztalgia és a remek hangulat garantált!

Tovább a Facebook-eseményre >>

A nagy filmes kvízest // Rabbit Hole Bar & Café (2025. november 11.)

Ha úgy érzed, hogy jó vagy a filmekből, akkor november 11-én a Rabbit Hole Bar & Café-ban a helyed! Kint eshet az eső vagy fújhat a szél, a nyúl üregében egy remek hangulatú, elgondolkodtató kérdésekkel teli eseményen vehettek részt, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Divat kvíz // Fiktív Café (2025. november 11.)

November 11-én a Fiktív Caféban a divat és a tudás találkozik, ahol a trendek, a kreativitás és a divattörténelem is reflektorfénybe kerül. Ha tudod, hogy melyik divatház logója viseli a dupla „C” betűt, felismered a divatkifutók ikonikus pillanatait és tudod, hogy a miniszoknya megjelenése melyik évben jelentett forradalmi fordulópontot, akkor a divat kvízen a helyed!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Harry Potter kvízest // Eat’n’Sip Étterem (2025. november 13.)

Két óra tömény roxforti hangulat és varázsvilág vár rátok november 13-án az Eat’n’ Sip Étteremben, ahol vicces és furfangos kérdésekre kell majd válaszolnotok a különböző Harry Potter filmek kapcsán. Az eseményre maximum 5-6 fős csapatok nevezését várják és mindenképp érdemes valamilyen kreatív csapatnévvel érkezni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Quizzone Kvízbajnokság // ZentaKraft (2025. november 13.)

Nincs is jobb, mint egy finom vacsora vagy egy jó italozás közepette megtornáztatni az agyatokat egy kellemes hangulatú helyen. November 13-án a ZentaKraftban vár a Quizzone XII. Országos Kvízbajnoksága, ahol 66 szórakoztató és izzasztó kérdésre kell válaszolnotok 9 témakörben és játékblokkban. A győzteseket remek nyeremények várják!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kétfős kvízest a Deltában // DELTA 1 Esports Café (2025. november 13.)

November 13-án érdemes kézen ragadnotok párotokat, valamely barátotokat, családtagotokat vagy kollégátokat és egy kétfős kvízest formájában megcsillogtatni verhetetlen duótok tudását. Az est folyamán több témakört felölelő kérdések várhatóak, így az általános műveltségetekre is szükségetek lesz. Az eseményen való részvétel ingyenes, a legügyesebb páros pedig 18.000 forint értékű nyereményben is részesül.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Stranger Things Kvíz // UGAR Brewpub (2025. november 15.)

A Stranger Things záró évadának megjelenésének apropóján, november 15-én Hawkins felé vehetitek az irányt és izgalmas kérdések formájában feleleveníthetitek, hogy mi is történt az eddigi évadok során. A kvízest végén az első három helyezettet oklevéllel tüntetik ki és a témához illeszkedő ajándékban is részesülhetnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sitcom témájú kvízest // Kastner Kommunity (2025. november 17.)

November 17-én a Kastner Kommunityben hódítanak a sitcomok, egészen pontosan négy igazi klasszikus kapcsán válaszolhattok meg kérdéseket. A nevetéssel teli kvízesten a Jóbarátok, a Két pasi – meg egy kicsi, az Egy rém rendes család és a Szívek szállodája elevenedik meg, így a legjobb, ha mindegyiket ismeritek, de ha már legalább háromból felkészültek vagytok, nem lehet gond.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Nemzeti kvízest a belvárosban // Curia utca (2025. november 20.)

Hihetetlen igaz történetek, szórakoztató anekdoták és a művelődés vicces formája vár rátok november 20-án a Nemzeti kvízest keretében. Komoly kérdésekre a humoros játékvezetővel, Szávay Lászlóval kereshetitek a válaszokat, miközben játékosan tanultok és remekül szórakoztok. Emellett az első két italra mindenki a szervezők, a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány vendégei!

Tovább a Facebook-eseményre >>

