6 varázslatos vízi tanösvény szerte az országban felejthetetlen nyári kirándulásokhoz

Mutatunk nektek néhány varázslatos vízi tanösvényt szerte az országban, ahol nem mindennapi környezetben kalandozhattok és töltődhettek fel jobbnál jobb élményekkel a nyár hátralevő részében.

Veresegyházi-tavak tanösvény

A Veresegyházi-tavak tanösvény egy viszonylag könnyen teljesíthető, ám annál kalandosabb 5,3 kilométeres útvonalon, három tó partján kalauzolja a kirándulókat. A vadregényes Malom-tavat, az Ivanics-tavat és a Pamut-tavat körbejárva számos csodára bukkanhattok: a romantikus, keskeny ösvények, a Nagy-úszólápon átvezető kis pallósor, a terjedelmes nádasokban megbúvó tőkés récék és a puhafás ligetek varázslatos hangulatot nyújtanak. Nyáron számos orchidea fajt is megfigyelhettek a ligetes lápréten, a Pamut-tó déli végén pedig igazi dzsungelkörnyezetben kanyargó ösvényen vehetitek szemügyre a tavak jellegzetes állat- és növényvilágát.

Nádi szél vízitúra tanösvény, Badacsonytördemic

A badacsonytördemici Herczeg Ferenc Strandtól induló Nádi szél vízi tanösvény bejárása tökéletes azok számára, akik egyszerre szeretnének hódolni a vizes élményeknek, ismereteik bővítésének és egyúttal az aktív kikapcsolódásnak is. A 3 kilométeres tanösvényt ugyanis evezve lesz lehetőség felfedezni. A Badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai Látogatóközpontban a túra előtt megismerhetitek a Balaton, a Badacsony és a bazaltvulkanizmus izgalmas történetét, a vízi útvonalon ezután további hat állomáson, QR-kódok beolvasását követően ismerhetitek meg közelebbről a nádas élőhely bámulatosan gazdag növény- és állatvilágát.

Úszóláp tanösvény, Szigetszentmiklós

Európa második legnagyobb úszólápja Szigetszentmiklóson található, ahol testközelből figyelhetitek meg az egyedülálló természeti értékeket az itt kialakított tanösvénynek köszönhetően. A 700 hektár területű úszólápot szegélyező ösvényen keskeny hidak, lépcsők vezetnek végig, ahonnan tökéletes kilátás tárul a különleges természeti környezetre. Az úszóláp fő szövetét a nád gyökérzete alkotja, az ezen megtelepedő tőzegmohák pedig szövevényes szőnyeget hoztak létre a felszínen, nádassal, gyékénnyel és sással együtt otthont adva vízi madaraknak, békáknak és siklóknak egyaránt. A 700 méter hosszú tanösvény a család egészének nagyszerű élményt tartogat.

Nádirigó tanösvény, Tiszakécske

A Nádirigó tanösvényen egyszerre ismerhetitek meg a tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyeit, élővilágát és az ember tájalakító tevékenységét. A közel 2,5 kilométer hosszú útvonalon tíz állomás kalauzolja a kirándulókat, akik többek között érdekes információkkal lehetnek gazdagabbak Tiszakécske múltjával és a holtág élőhelyeivel kapcsolatban. A hurokszerű tanösvény egy része facölöpökre erősített deszkahídon vezet, így akár karnyújtásnyi közelségből vehetitek szemügyre a nádast és annak élővilágát. Az utolsó állomás egy mezítlábas ösvényt foglal magába, ahol akár a túra levezetéseként fel is pezsdíthetitek megfáradt lábaitokat.

Kis-Tisza tanösvény, Tiszalök

Tiszalök egyik kihagyhatatlan látnivalója a Kis-Tisza Ökocentrum, aminek bejárása után érdemes felfedezni a Tisza Kenyérgyári-holtágának vadregényes szakaszát. Ezen a természetvédelmi területen alakították ki a Kis-Tisza tanösvényt, mely hat állomáson keresztül kíséri a kíváncsi látogatókat. Ez a különleges vidék számtalan halfaj, kétéltű, puhatestű, vízimadár és fokozottan védett emlős otthona; a fapallós vízi tanösvényen pedig testközelből is megfigyelhetitek őket. A tanösvény állomásai interaktív és játékos elemekkel nyújtanak bepillantást a Tisza folyó, a folyószabályozás, a tiszai árvizek történetébe vagy épp a vízszennyezés témakörébe.

Szőcei tőzegmohás láprét és tanösvény

Az Őrségben található, az év nagy részében vízzel borított terület, a szőcei tőzegmohás láprét fapallós tanösvényen kalauzolja végig az ide látogatókat. A körülbelül 1 km hosszú útvonal hat megállója a területre jellemző különböző látványosságokat és növényfajtákat mutatja be. A terület abból a szempontból is rendkívül különleges, hogy a Szőce-patak és a rétek egyedi természeti értéket képviselnek, hiszen az utolsó jégkorszakhoz köthető növényfajok, köztük tíz ritka tőzegmohafaj maradt fenn itt. A tanösvény megtekintése után érdemes betérni a Lápok Házába is, ahol interaktív kiállítás segít bővíteni és elmélyíteni az itt megszerzett hasznos tudást.

