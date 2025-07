9 kincset érő látnivaló a szőke Tisza mentén, amely felejthetetlen kalandokat ígér 

A Kárpátokból induló, s végül a Vajdaságban Dunába torkolló Tiszáról Szép Ernő, Juhász Gyula, Ady Endre vagy éppen Petőfi Sándor írásaiban is olvashatunk. A szépségével sokak ihletforrásává vált folyó azonban nem csak papíron magával ragadó. 962 km-es hossza pedig megannyi látnivalót tartogat számunkra.

Andrássy-kastély, Tiszadob

Hazánk északi vidékének mesébe illő kastélya Andrássy Gyula gróf kérésére született meg egykoron, s szépsége Meining Artúr elképzeléseit dicséri a mai napig. Az 1880–1885 között épült főúri lak a késő gótikus, reneszánsz, valamint a Loire-völgyi kastélyok stílusával elevenít meg egy varázsporral telehintett világot Tiszadobon. Míg az épületegyüttest körülölelő 500 hektáros, ősfákból álló erdő, valamint a középkori liliomot kirajzoló növénylabirintus virágzó szépségével ejt minket bűvkörébe.

Ám nem csupán kívülről érdemes csodálni a XIX. századi kastélyt, hiszen betérve két állandó kiállítás is mesél az épület és a család történetéről, illetve az akkori kor életmódját jellemző szokásokról. Augusztus 9-én pedig még magasabbra teszik a lécet Tiszadobon, és egy élő történelmi program keretein belül kalauzolnak el mindenkit a századfordulós arisztokrácia életébe.

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59. | Weboldal | Facebook

Tiszakürti arborétum

Főúri parkból lett arborétum hív minket bűbájos kalandozásra Tiszakürtön, ahol réges-régen a várost birtokló gróf lánya, Tige Mária és a férje, Bolza Péter kérésére jött létre a kert. Ennélfogva nagyjából 130 évvel ezelőtt platánok, hársak, amerikai tölgyek, fenyőfajok érkeztek sorban a területre. Némelyikük ökrös szekéren Erdélyből, míg mások a Bécs környéki faiskolákból leltek új otthonra Magyarországon. Ennek köszönhetően él most több mint 500 fa- és cserjeféle az arborétumban, ahol 350-400 éves kocsányos tölgyet vagy akár 150 esztendős tiszafát is megcsodálhatunk. A 60 hektáron elterülő arborétum az év minden szakában elbűvölő, szépségét pedig a területen álló kilátóból is élvezhetjük.

5471 Tiszakürt, Bolza gróf utca 5. | Weboldal

Mártélyi ártéri tanösvény

Mártély történelmi emlékekben és természeti kincsekben egyaránt gazdag vidék, így hát nem véletlen, hogy a hely festői környéke több képzőművészt is megihletett már. Mivel az üdülni vágyók is előszeretettel keresik fel a települést, Mártély üdülőtelepeknek, vendéglátóhelyeknek és egy szabadstrandnak is otthonául szolgál. És, ha erre járunk, akkor az ártéri tanösvényt vétek lenne lehagyni a bakancslistánkról. A nádasokon, pallósoron vezető útvonal a holtág természeti értékeit, mélyfekvésű ártéri erdeit, valamint morotvákkal bezárt szigeteit tárja fel előttünk.

Rétközi-tó, Szabolcsveresmart

Bár mesterségesen alakították ki a szabolcsveresmarti tározót, a története mégis a Dunával, Tiszával, Balatonnal és a Velencei-tóval egyidős. Ugyanis a tó a hazai nagy vizeinkkel egy időben, a jégkorszak után alakult ki először, amikor a vízzé olvadt jég folyókat, tavakat hozott létre a Kárpát-medencében. Majd 1880-ra a folyószabályozások következtében lecsapolták, és a helyén egy rét maradt. Egészen 1991-ig kellett várni, hogy újra kéklő víztükör fodrozódjon Rétköz szívében, ahol most a megannyi kikapcsolódási lehetőség és egy igazi horgászparadicsom mellett különleges állat- és növényvilág is vár ránk.

Facebook

Tiszakécske Szabadstrand

A tiszakécskei vízpartra már a 20. század elején elmenekülhettek a nyaralók a nagy nyári hőség elől, és azóta a strand évről évre egyre csak szebb és felszereltebb lett. Az ártéri erdővel szembeni hosszú, homokos partszakasz több pontján napvitorlapark, gyékény napernyők, napágyak, kültéri zuhanyzók, illetve kijelölt kutyás strand várja a fürdőzőket. A part feletti sétányokon egymás mellett sorakoznak a jobbnál jobb vendéglátóhelyek, büfék, amelyek közül a Nádas Beach hamburgereit vétek lenne kihagyni. Az ebédünket lemozoghatjuk a hatalmas röplabdapályán, vagy akár a strandtól pár perc autóútra lévő Nádirigó tanösvényen is, ahol bepillantást nyerhetünk a nádasok rejtett élővilágába.

6060 Tiszakécske, Fürdő utca 114. | Facebook | Weboldal

Csarodai mosolygó szentek temploma

Az Árpád-kori falusi templomok egyik legszebb példája a Beregi-síkságon rejlő csarodai református templom, amelyet még a XIII. században építettek. Az elnevezése nem véletlen, ugyanis templomfalakon feltűnő középkori freskók a szenteket a szokásos ájtatos ábrázat helyett pirospozsgás arccal ábrázolják. Ez azonban nem volt mindig így, hisz a XVI. században a falu lakossága áttért a kálvini hitre, s ekkor lemeszelték a festményeket, majd a mennyezetet kazettás faragványokkal, a falat pedig népies növénymintákkal díszítették. Így a szentek egészen az 1970-es évekig rejtve maradtak. Ekkor a templom restaurálása során újra felbukkantak a mészréteg alól.

4844 Csaroda, Kossuth Lajos utca 4.

Szabolcsi földvár

Egy kis község, Szabolcs ékköveként tündököl Közép-Európa legnagyobb, épségben maradt földvára, amelyet még a X. században emeltek. Ezzel Szabolcs vármegyét hazánk legkorábbi igazgatási, katonai és egyházi központjává téve az államalapítástól kezdve egészen az Árpád-korig. A területen 1894-ben került sor a legelső régészeti kutatásra, aminek köszönhetően kiderült, hogy a földvár két korszakban készült, tehát a honfoglaláskor a magyarok már egy meglévő erődöt erősítettek meg.

Majd a XX. század közepén egy újabb feltárás által megtudhattuk azt is, hogy a keleti oldala mentén egy 7 méter széles, 3 méter mély vizesárok húzódott, ami a várat mesterséges szigetté alakította, így csak felvonóhíddal lehetett megközelíteni. A régi földvárakhoz hasonlóan itt is a gerendaszerkezetet töltötték fel földdel, amiből ma már csak a háromszög formájú hatalmas sáncokat láthatjuk.

4467 Szabolcs, Petőfi út 30.

Világörökségi Bormúzeum, Tokaj

A Tokaji Múzeum tagintézménye, a Világörökségi Bormúzeum a valamikori Serház épületében tárja fel előttünk Tokaj gasztronómiáját, illetve a térség múltját. A kor legújabb vívmányainak felhasználásával pedig nem csupán a terület hagyományos értékeit, hanem a nagyvilág termőterületeit egyaránt megismerhetjük a múzeumba látogatva. A borvidék érdekességein túl pedig az állandó kiállítás interaktív módon kínálja tálcán a gasztronómiai tartalmakat, miközben mind az öt érzék mentén felfedezhetjük ezt a különleges vidéket.

3910 Tokaj, Serház utca 55. | Weboldal | Facebook

Szegedi Dóm és Látogatóközpont

A napfény városának ikonikus látnivalója 1930 óta ékesíti a Dóm teret, ahová Schulek Frigyes eredetileg egy fehér épületet álmodott meg, a párizsi Sacré Coeur-höz hasonlóan. Majd aztán a téglaarchitektúrához vonzódó Foerk Ernővel módosította a terveket, így jelentősen olcsóbbá is téve a projektet. Végül a részben a középkori Szent Demeter-templom helyére felépült Fogadalmi templomot neoromán stílusban húzták fel.

Az altemplomban napjainkban egy multifunkcionális látogatóközpont fogadja a látogatókat, akik különféle állandó és időszaki kiállításokat is megtekinthetnek. Ha pedig körüljártuk az ikertornyos székesegyházat, akkor a magyar történelem, irodalom, művészet és tudomány kiváló alakjainak szobrait felsorakoztató közeli árkád alatt is érdemes átsétálni.

6720 Szeged, Dóm tér 15. | Weboldal | Facebook

