7 Disney-mesébe illő kastély és vár országszerte, ami felfedezésre csábít

Ha egyenesen odáig vagytok a tündérmesékért, vagy az egész család számára izgalmakat rejtő kirándulóhelyet kerestek, akkor ezt a válogatást különösen ajánljuk nektek! Fedezzétek fel a következő varázslatos helyszíneket!

Bory-vár, Székesfehérvár

A Bory-vár épületcsoportja a székesfehérvári Mária-völgyben található, a mesébe illő vár pedig Bory Jenő építész-szobrászművész, illetve festőművész felesége, Komócsin Ilona tervei alapján valósult meg. Az épület nemcsak a család, de a feleség és más művészek alkotásainak otthonául is szolgált, míg a kertben a férj által készített szobrok kaptak helyet. Az épület ezáltal egy komplex műalkotás, amelynek minden szegletében, a legváratlanabb helyszíneken találkozhatunk egy-egy csodálatos művészeti gyöngyszemmel, nem is beszélve a lenyűgöző kertről. A Bory-vár pontos nyitvatartásáról érdemes érkezés előtt tájékozódni az alábbi linken.

8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 54. | Weboldal

Andrássy-kastély, Tiszadob

A Meining Artúr tervezte tiszadobi Andrássy-kastélyt 1880 és 1885 között építtette id. Andrássy Gyula. A kastély varázslatos környezetbe, a Tisza partjához közeli, ártérből kiemelkedő magaslatra épült, és egy, az épületet körülölelő varázslatos angolkertet is kapott, amit kelet felől maga a folyó határol. A mesebeli miliőhöz nagy mértékben hozzáadnak a tiszafák koszorújába telepített zöldellő sövények. Az épület előparkjában és az útvesztőben is található néhány különleges korabeli szobor, amelyeket közelebbről is szemügyre vehetünk a labirintusban sétálva.

Fontos tudnivaló, hogy az épület jelenleg felújítás alatt van, de az angolkert a hétfő kivételével mindennap 10 és 16 óra között ingyenesen látogatható.

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59. | Weboldal

Brunszvik-kastély, Martonvásár

Hazánk egyik legismertebb főúri rezidenciája, a Brunvszik-kastély Martonvásáron tündököl teljes valójában, a hozzá tartozó lenyűgöző angolkert pedig egy kellemes sétára hív minden évszakban. Az alapvetően barokk stílusban épült kastély több Brunszvik leszármazott tulajdonában is állt az évek alatt, mígnem utolsó tulajdonosa, Brunszvik Géza neogótikus stílusúvá építtette át az ingatlant. Hazánkban egyedülálló a kastélyhoz tartozó csodálatos angolkert, amely olyannyira lenyűgöző, hogy még Beethoven is többször megfordult a parkban. A Brunszvik-kastély a hét minden napján látogatható, 9 és 18 óra között.

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. | Weboldal

Wenckheim-kastély, Szabadkígyós

Az egykori Wenckheim család impozáns szabadkígyósi rezidenciája a Dél-Alföld egyik legjobb állapotban fennmaradt kastélya. Ahogy az a kastélyoknál lenni szokott, páratlan szépségű park veszi körül, de nem csak emiatt vonzó kirándulási célpont. A közelmúltban felújított, filmvászonra illő épület különféle kiállításoknak ad otthont, és interaktív elemekkel segíti a kastély, illetve annak egykori lakóinak megismerését. Az állandó kiállítás visszarepít a múltba: kiderül például, hogy miért van pontosan 365 ablaka, 52 szobája és 4 bejárata az épületnek. A kastély hétfő kivételével minden nap 10-17 óráig látogatható.

5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23. | Weboldal

Thury-vár, Várpalota

A bakonyi hegyek lábánál fekszik Várpalota, amelynek főterén találjuk a nagy múltú, sok ostromot átélt Thury-várat, ahol a legenda szerint még Mátyás király is megfordult. A várkastélyról az első írásos emlék 1397-ből származik, majd 1588-ban lépett az élére az országszerte ismert vitéz, Thury György. A Zichy család a 18. században barokk kastéllyá alakíttatta át az egykori erődítményt, ám az ekkor elért pompája nem sokáig maradt meg, a 20. század közepére pedig teljesen romossá vált. 2015-ben komoly renováláson esett át az épület, amelynek köszönhetően számos izgalmas kiállítással és programmal lettek színesebbek a vár mindennapjai. Látogassatok el az impozáns várkastélyba, a téli nyitvatartás szerint keddtől vasárnapig 10 és 17 óra között.

8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1. | Weboldal

Nádasdy-kastély, Nádasdladány

A Fejér vármegyei Nádasdladány a historizmus korának egyik legmesebelibb kastélyát rejti, amely egészen a II. világháborúig a Nádasdy család otthonaként szolgált. Az impozáns épület körül egy közel 20 hektáros, csodálatos angolkertet építettek ki, amelyhez tartozott egy tó szigettel, vízeséssel és víztoronnyal. A II. világháború alatt az épület sértetlen maradt, de teljesen kifosztották, majd az elkövetkezendő években használták raktárnak, iskolának, de még postaként is funkcionált.

Fontos tudnivaló, hogy a kastély forgatás miatt október 18-áig zárva tart, de október 19-től újra látogatható a hét minden napján, 10 és 18 óra között.

8145 Nádasdladány, Kastélypark 1. | Weboldal

Füzér vára

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye néhány száz főt számláló községe egy igazán különleges fekvésű, vulkáni kúp tetején magasodó középkori várnak ad otthont. A vár viharos múltat tudhat magáénak, mígnem 1992-től elkezdték a renoválását. Füzér várának felfedezése után érdemes útba ejteni a paraszti kultúrát és életmódot bemutató Tájház Portákat, valamint a község szívében fekvő Nagy-Milic Natúrpark Látogató Központot is, ahol megtekinthetjük a Füzér és a vár múltját, valamint a környék természeti és kulturális értékeit bemutató kiállítást. A meredek oldalú vulkáni kúpról az égbe törő Füzéri vár egész évben látogatható, minden nap 10 és 18 óra között.

3996 Füzér, Petőfi utca 3/A | Weboldal

