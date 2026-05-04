7 feledhetetlen filmklasszikus Audrey Hepburntől, aki ma lenne 97 éves

Audrey Hepburn a filmtörténet egyik legmeghatározóbb ikonja ma lenne 97 éves. Ez alkalomból válogattuk össze 7 legfontosabb filmjét.

Római vakáció (1953, Amazon Prime)

Egy szórakozásra vágyó hercegnő megszökik az őrei elől, és egy pletykalap sztorira vadászó újságírójának karjaiban köt ki.

Alakításáért Oscar-díjat kapott.

Sabrina (1954, Amazon Prime, Apple TV+)

Párizsból hazatérve a sofőr lánya kifinomult nőként bűvöli el a család playboy fiát. A románcot azonban beárnyékolja a szigorú báty figyelmeztetése, aki próbálja megóvni öccsét a rangon aluli viszonytól.

Alakításáért Oscar-díjra jelölték.

Egy apáca története (1959)

Egy gazdag belga család lánya apácának áll, de a Kongóban átélt nehézségek és a világháború borzalmai közt vívódva kénytelen szembenézni hite és fogadalmai korlátaival egy embertelen, változó világban.

Alakításáért Oscar-díjra jelölték.

Álom luxuskivitelben (1961, Amazon Prime)

A New York-i társasági hölgyet elbűvöli új szomszédja, ám múltja veszélybe sodorhatja a kibontakozó románcot.

Alakításáért Oscar-díjra jelölték.

Amerikai fogócska (1963, Apple TV+)

Párizsban több férfi üldöz egy asszonyt a meggyilkolt férje által ellopott vagyon miatt. Hamarosan elveszíti bizalmát azokban, akik azt állítják, hogy segíteni akarnak neki.

My Fair Lady (1964, Amazon Prime)

Az 1910-es évek Londonjában a rátarti fonetikaprofesszor, Henry Higgins fogadást köt, hogy a közönséges virágáruslányból, Eliza Doolittle-ből a felső tízezer számára is szalonképes hölgyet farag.

Várj, míg sötét lesz (1967)

Egy nemrég megvakult nőt három bűnöző terrorizál, miközben egy heroinnal töltött babát keresnek, amiről úgy vélik, hogy az ő lakásában van.

Alakításáért Oscar-díjra jelölték.

