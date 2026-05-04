7 feledhetetlen filmklasszikus Audrey Hepburntől, aki ma lenne 97 éves

Audrey Hepburn a filmtörténet egyik legmeghatározóbb ikonja ma lenne 97 éves. Ez alkalomból válogattuk össze 7 legfontosabb filmjét.
Római vakáció (1953, Amazon Prime)
Egy szórakozásra vágyó hercegnő megszökik az őrei elől, és egy pletykalap sztorira vadászó újságírójának karjaiban köt ki.
Alakításáért Oscar-díjat kapott.
Sabrina (1954, Amazon Prime, Apple TV+)
Párizsból hazatérve a sofőr lánya kifinomult nőként bűvöli el a család playboy fiát. A románcot azonban beárnyékolja a szigorú báty figyelmeztetése, aki próbálja megóvni öccsét a rangon aluli viszonytól.
Alakításáért Oscar-díjra jelölték.
Egy apáca története (1959)
Egy gazdag belga család lánya apácának áll, de a Kongóban átélt nehézségek és a világháború borzalmai közt vívódva kénytelen szembenézni hite és fogadalmai korlátaival egy embertelen, változó világban.
Alakításáért Oscar-díjra jelölték.
Álom luxuskivitelben (1961, Amazon Prime)
A New York-i társasági hölgyet elbűvöli új szomszédja, ám múltja veszélybe sodorhatja a kibontakozó románcot.
Alakításáért Oscar-díjra jelölték.
Amerikai fogócska (1963, Apple TV+)
Párizsban több férfi üldöz egy asszonyt a meggyilkolt férje által ellopott vagyon miatt. Hamarosan elveszíti bizalmát azokban, akik azt állítják, hogy segíteni akarnak neki.
My Fair Lady (1964, Amazon Prime)
Az 1910-es évek Londonjában a rátarti fonetikaprofesszor, Henry Higgins fogadást köt, hogy a közönséges virágáruslányból, Eliza Doolittle-ből a felső tízezer számára is szalonképes hölgyet farag.
Várj, míg sötét lesz (1967)
Egy nemrég megvakult nőt három bűnöző terrorizál, miközben egy heroinnal töltött babát keresnek, amiről úgy vélik, hogy az ő lakásában van.
Alakításáért Oscar-díjra jelölték.