7 feledhetetlen filmklasszikus Audrey Hepburntől, aki ma lenne 97 éves

Audrey Hepburn a filmtörténet egyik legmeghatározóbb ikonja ma lenne 97 éves. Ez alkalomból válogattuk össze 7 legfontosabb filmjét.

Audrey Hepburn és George Peppard az Álom luxuskivitelben c. filmben

Római vakáció (1953, Amazon Prime)

Egy szórakozásra vágyó hercegnő megszökik az őrei elől, és egy pletykalap sztorira vadászó újságírójának karjaiban köt ki.

Alakításáért Oscar-díjat kapott.

Sabrina (1954, Amazon Prime, Apple TV+)

Párizsból hazatérve a sofőr lánya kifinomult nőként bűvöli el a család playboy fiát. A románcot azonban beárnyékolja a szigorú báty figyelmeztetése, aki próbálja megóvni öccsét a rangon aluli viszonytól.

Alakításáért Oscar-díjra jelölték.

Egy apáca története (1959)

Egy gazdag belga család lánya apácának áll, de a Kongóban átélt nehézségek és a világháború borzalmai közt vívódva kénytelen szembenézni hite és fogadalmai korlátaival egy embertelen, változó világban.

Alakításáért Oscar-díjra jelölték.

Álom luxuskivitelben (1961, Amazon Prime)

A New York-i társasági hölgyet elbűvöli új szomszédja, ám múltja veszélybe sodorhatja a kibontakozó románcot.

Alakításáért Oscar-díjra jelölték.

Amerikai fogócska (1963, Apple TV+)

Párizsban több férfi üldöz egy asszonyt a meggyilkolt férje által ellopott vagyon miatt. Hamarosan elveszíti bizalmát azokban, akik azt állítják, hogy segíteni akarnak neki.

My Fair Lady (1964, Amazon Prime)

Az 1910-es évek Londonjában a rátarti fonetikaprofesszor, Henry Higgins fogadást köt, hogy a közönséges virágáruslányból, Eliza Doolittle-ből a felső tízezer számára is szalonképes hölgyet farag.

Várj, míg sötét lesz (1967)

Egy nemrég megvakult nőt három bűnöző terrorizál, miközben egy heroinnal töltött babát keresnek, amiről úgy vélik, hogy az ő lakásában van.

Alakításáért Oscar-díjra jelölték.

