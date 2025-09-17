Robert Redford 15 lenyűgöző filmje, amiket soha nem feledhetünk

A 2025. szeptember 16-án 89 éves korában elhunyt, Oscar-díjas művészre, a Sundance filmintézet és filmfesztivál alapítójára emlékezünk a legkiválóbb alakításaival és rendezéseivel.

Üldözők (1966)

A történet egy amerikai kisváros eseményeit követi nyomon egy fogolyszökés után. Az egyik szökevény Charlie „Bubber” Reeves (az akkoriban még ismeretlen Robert Redford játssza), akit gyilkossággal gyanúsítanak.

Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969)

Butch Cassidy (Paul Newmann) és Sundance kölyök (Robert Redford) egy vadnyugati fosztogatóbanda vezetői és meghatározó szereplői a prérinek. A városi bankok vezetői már rettegnek tőlük, sok bank be is zár miattuk, ezért vonatokat kezdenek fosztogatni, ám a törvény őrei, a seriffek megunják a garázdálkodást és fejvadászokkal együtt indulnak elkapni a túlságosan elszemtelenedett rablópárost. A film Oscar-díjat nyert a legjobb operatőr, legjobb zene, legjobb dal és legjobb eredeti forgatókönyv kategóriákban.

Jeremiah Johnson (1972)

Sydney Pollack klasszikusában egy visszavonult katona összeütközésbe kerül egy indián törzzsel, akik megölik a feleségét. Ezután brutális bosszúhadjáratba kezd.

A nagy balhé (1973)

A történet 1936-ban, a nagy gazdasági világválság idején játszódik. Johnny Hooker (Robert Redford), ifjú csibész és szélhámos barátaival együtt, trükkös utcai csalás keretében ellop 11 000 dollár készpénzt egy civilnek tűnő áldozattól. Kiderül azonban, hogy a kifosztott áldozat Doyle Lonnegan gengszter pénzes futára volt. A filmért Redfordot Oscar-díjra jelölték a legjobb színész kategóriában, amit ugyan nem nyert meg, de az alkotás tartolt számos más kategóriában.

A Keselyű három napja (1975)

Joe Turner (Robert Redford) egy irodalmi társaságnál dolgozik, amely valójában a CIA egyik fedőszerve. Munkája, hogy elolvasson minden új könyvet, és azokból kigyűjtse a használható ötleteket. Egy esős napon az ebédről visszatérő férfi holtan találja a kollégáit. Izgatottan hívja feletteseit, ám a megbeszélt találkozón őt is meg akarják ölni.

Az elnök emberei (1976)

Az elnök emberei 1976-ban bemutatott amerikai politikai krimi Alan J. Pakula rendezésében, mely a Richard Nixonhoz köthető Watergate-botrány eseményeit dolgozza fel. A film négy Oscar-díjat nyert.

A híd túl messze van (1977)

Richard Attenborough klasszikusa a történelem legnagyobb ejtőernyős hadműveletét, a Market Garden hadműveletet mutatja be.

Átlagemberek (1980)

Robert Redford első rendezői munkája egy családi történetet mutat be. Az alkotás négy Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb rendezés díját.

Őstehetség (1984)

Egy középkorú férfi szinte a semmiből tűnik fel és legendás baseballjátékossá válik a szinte természetfeletti tehetségével.

Távol Afrikától (1985)

A Távol Afrikától egy 1985-ben bemutatott amerikai film Sydney Pollack rendezésében. A történet alapjául Karen Blixen dán írónő Volt egy farmom Afrikában című önéletrajzi könyve szolgált, amelyben az írónő életének Kenyában eltöltött időszakát meséli el. A film 7 Oscart kapott.

Folyó szeli ketté (1992)

Egy szigorú lelkész két fia – az egyik visszafogott, a másik lázadó – a 1920-as évek vidéki Montanájában nő fel, miközben mindketten szenvedélyesen hódolnak a horgászatnak. Robert Redford ezt a filmet is rendezőként jegyzi.

Kvíz-show (1994)

Charles Van Doren, a Yale Egyetem angoltanára megnyerte a legnézettebb televíziós játékot. Egész Amerika lenyűgözve figyelte teljesítményét. Senki sem sejtette, hogy a kiváló szereplése valójában egy jól kitalált és felépített hazugság volt. Az egyik vesztes, Herbie Stempel azonban végül megelégelte ezt, és lerántotta a leplet a csalásról. Robert Redfordot rendezőként és producerként is Oscarra jelölték a filmért.

A suttogó (1998)

A romantikus film, melynek rendezője és egyik főszereplője is Redford, egy lovas szakértő és egy lovaglás közben súlyos balesetet szenvedő kislány történetét meséli el.

Minden odavan (2013)

Egy férfi (Robert Redford) magányosan hajózik az Indiai-óceánon. Egy nap arra ébred, hogy vitorlása léket kapott, amikor összeütközött egy, a tengeren hagyott konténerrel. A navigációs berendezés és a rádió meghibásodása miatt nem tudja, hogy egy erős vihar felé vitorlázik. Bár a hajótestet sikerül kijavítania, minden tudására és korát meghazudtoló erejére szüksége van ahhoz, hogy túlélje a vihart

Úriember revolverrel (2018)

Robert Redford utolsó színészi munkájában egy idős szökött bűnözőt alakít. A történet megtörtént eseten alapul.