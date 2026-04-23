5 szívhez szóló élmény anyák napjára, ami mosolyt csal mindkettőtök arcára

Közeleg a tavasz legcsodásabb ünnepe, az anyák napja: ha idén valami igazán különlegessel lepnétek meg édesanyátokat, legyen az ajándék egy közös emlék! Az alábbiakban öt élményt is ajánlunk, melyek egytől egyig minőségivé varázsolják az együtt töltött időt – hogy méltóképp ünnepelhessétek anyukátokat május 3-án.

Anyák napi ajánlat az ARAZ Étteremben

Az ARAZ Étteremnél jól tudják, hogy a közös anyák napi ebédnél nincs is jobb ajándék – így aztán május 1. és 3. között szezonális, alkalomra hangolt fogásokkal, figyelmes vendéglátással és elegáns, mégis otthonos környezettel várják az egész családot. A belvárosi gasztroparadicsomban minden adott hozzá, hogy az ünnep igazán emlékezetes lehessen: különleges, anyák napi kínálatukban többek közt ínycsiklandó medvehagyma-krémleves, ikonikus borjú bécsi, elegánsan ünnepi lazacos fogás és még újragondolt túrógombóc is szerepel. Tökéletes ajándék ínyenceknek!

Közös workshop anyák napjára

A Piperita workshopjaival az alkotás örömét adhatjátok anyák napjára. A rendhagyó élmény során közösen készíthettek valami igazán személyeset, nevethettek, miközben szép lassan a hétköznapokról is megfeledkeztek. Május 2-án ajakápolót, május 3-án pedig kézműves szappant állíthattok össze, teljesen a saját ízlésetekre hangolva – amikor pedig használjátok az elkészült terméket, minden alkalommal elmosolyodtok majd. A helyek limitáltak, a workshopokon ráadásul egy kis meglepetés ajándék is vár rátok: biztosítsátok be minél előbb a helyeteket!

Feltöltődés a MyEQUA ajándékaival

Odafigyelni önmagunkra, a környezetünkre és szeretteinkre: ez az igazi gondoskodás. A MyEQUA kínálatában megannyi hasznos, trendi és környezetbarát ajándékot találtok, melyeknek hála a feltöltődés élményét csomagolhatjátok be idén anyák napjára. Letisztult, praktikus üvegkulacsok, BPA-mentes műanyagkulacsok, rozsdamentes acél termoszok: bármelyik remek választás, főleg, ha még élénkítő matchát, specialty kávét vagy wellness italport is választotok hozzá. Ha pedig valami igazán egyedi meglepetésre vágytok, nézzetek szét a kiegészítők között is, melyek még különlegesebbé varázsolják az ajándékot!

Anyák napi jóga & brunch

Az anyák napi hétvége igazán különleges élménnyel – mozgással, relaxálással és alkotással – is kezdődhet, ha ellátogattok az V. kerületi Red Moon Yoga Studioba. A háromórás program lassú, meditatív jógaórával indul, illóolajos meditációval fűszerezve, majd friss, tavaszi brunch gondoskodik az energiapótlásról. Végezetül színpompás virágdobozt készíthettek vezetett workshop keretében – tökéletes ajándék, mely során mindketten harmóniára lelhettek.

Anyák napja a Szentedrei Skanzenben

Kicsiket és nagyokat szeretettel vár a Szentendrei Skanzen május 3-án, hogy igazán tartalmas, természetközeli élményekkel töltődhessenek fel anyák napján. A szabadtéri néprajzi múzeumban valósággal megelevenednek a hagyományok, és még kézműves programok is várják a családot: lesz textiltulipán-, gyöngyös fülbevaló-, medálkészítés, verstanulás, sőt, egy különleges tárlatvezetés keretein belül még a nemek közti egyenlőség témája is fókuszba kerül. A legkisebbeket és édesanyjukat Ringató foglalkozás is várja!

