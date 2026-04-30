7 szívhez szóló anyák napi vers és idézet felnőtteknek és gyerekeknek

Összegyűjtöttük nektek egy csokornyi megható, anyákhoz kapcsolódó verset. Ezekből választottunk rövid idézeteket, melyeket használhattok anyák napi köszöntőnek vasárnap.
Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Donászy Magda: Anyák napján
Tavaszodik. Kiskertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.
Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján
édes, kedves anyukám.
Nadányi Zoltán: Anyu
Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik
minden bajom, gondom.
Ha kávé keserű,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiáltok,
csak annyit, hogy: anyu!
Móra Ferenc: Anyának
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam,
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam,
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
Ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon,
Édesanyám fejére
annyi áldás szálljon.
Létay Lajos: Édesanyámnak
Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném.
Ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék hangján.
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.
További megható anyák napi versek:
Petőfi Sándor: Füstbe ment terv
S a kis szobába toppanék…
Röpűlt felém anyám…
S én csüggtem ajkán… szótlanúl…
Mint a gyümölcs a fán.
Zelk Zoltán: Este jó
Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet …
Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül, és ott ülök
az ölében én.
