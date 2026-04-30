7 szívhez szóló anyák napi vers és idézet felnőtteknek és gyerekeknek

Összegyűjtöttük nektek egy csokornyi megható, anyákhoz kapcsolódó verset. Ezekből választottunk rövid idézeteket, melyeket használhattok anyák napi köszöntőnek vasárnap.

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.

Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Donászy Magda: Anyák napján

Tavaszodik. Kiskertemben

kinyílik a tulipán.

Ragyognak a harmatcseppek

anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,

kék nefelejcs, tulipán,

neked adom anyák napján

édes, kedves anyukám.

Nadányi Zoltán: Anyu

Tudok egy varázsszót,

ha én azt kimondom,

egyszerre elmúlik

minden bajom, gondom.

Ha kávé keserű,

ha mártás savanyú,

csak egy szót kiáltok,

csak annyit, hogy: anyu!

Móra Ferenc: Anyának

Álmomban az éjszaka

aranykertben jártam,

Aranykertben aranyfán

aranyrigót láttam,

Aranyrigó énekét

a szívembe zártam.

Ahány levél lengedez

szélringatta ágon,

Ahány harmatcsepp ragyog

fűszálon, virágon,

Édesanyám fejére

annyi áldás szálljon.

Létay Lajos: Édesanyámnak

Ha csak egy virág volna,

én azt is megkeresném.

Ha csak egy csillag gyúlna,

fényét idevezetném.

Ha csak egy madár szólna,

megtanulnék hangján.

Ami csak szép s jó volna,

édesanyámnak adnám.

További megható anyák napi versek:

Petőfi Sándor: Füstbe ment terv

S a kis szobába toppanék…

Röpűlt felém anyám…

S én csüggtem ajkán… szótlanúl…

Mint a gyümölcs a fán.

Zelk Zoltán: Este jó

Ki emel, ki emel,

ringat engemet?

Kinyitnám még a szemem,

de már nem lehet …

Elolvadt a világ,

de a közepén

anya ül, és ott ülök

az ölében én.

