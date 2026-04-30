7 szívhez szóló anyák napi vers és idézet felnőtteknek és gyerekeknek

Összegyűjtöttük nektek egy csokornyi megható, anyákhoz kapcsolódó verset. Ezekből választottunk rövid idézeteket, melyeket használhattok anyák napi köszöntőnek vasárnap.

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Donászy Magda: Anyák napján

Tavaszodik. Kiskertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján
édes, kedves anyukám.

megható anyák napi versek, idézetek felnőtteknek és gyerekeknek
Nadányi Zoltán: Anyu

Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik
minden bajom, gondom.
Ha kávé keserű,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiáltok,
csak annyit, hogy: anyu!

Móra Ferenc: Anyának

Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam,
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam,
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.

Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
Ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon,
Édesanyám fejére
annyi áldás szálljon.

Létay Lajos: Édesanyámnak

Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném.
Ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék hangján.
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.

12 megható rövid anyák napi vers, idézet és köszöntő - képekkel
Petőfi Sándor: Füstbe ment terv

S a kis szobába toppanék…
Röpűlt felém anyám…
S én csüggtem ajkán… szótlanúl…
Mint a gyümölcs a fán.

Zelk Zoltán: Este jó

Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet …

Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül, és ott ülök
az ölében én.

