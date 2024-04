5 mesés anyák napi ajándékötlet, ha valamilyen különlegességgel kedveskednétek

A Családunk életfája ajándékkönyv ideális azoknak az anyukáknak, nagymamáknak, akik szeretik felidézni a múlt emlékeit, hiszen a könyv segítségével az egész család történetét és egy nagy, jól áttekinthető családfát is megörökíthetünk. A könyvben akár öt nemzedékre visszamenőleg feljegyezhetjük a felmenőinket, utódainkat. Érdekes információkat, rövid üzeneteket rögzíthetünk benne a család minden tagjáról és életükről, emellett a fényképüket is beragaszthatjuk a könyvbe. A végeredmény így egy nagy, családi emlékkönyv lesz, amit bármikor kiegészíthetünk és örömmel lapozgathatunk.

