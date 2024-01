5 nem mindennapi Valentin-napi ajándék, ha valami különlegessel kedveskednél idén

A csokoládén és plüssmackón túl idén valami személyre szólóval kedveskednétek Valentin-napon? Ezek a szuper ajándékok egész évben örömteli perceket okoznak majd nektek!

Love Note

Gyorsan elkészíthető, mégis személyre szóló Valentin-napi ajándékot keresel? Akkor neked találták ki a Love Note online, 5-10 perc alatt összeállítható kiskönyveit, melyek teljes mértékben személyre szabhatók. A figurák megalkotása után már csak annyi dolgod maradt, hogy a könyv oldalain felelevenítsd a legkedvesebb közös emlékeiteket, szívhez szóló grafikai elemek segítségével. Valentin-nap alkalmából új, tematikus borítóval kedveskednek nektek, de akár egy közös képet is kiválaszthatsz a kiskönyv elejére. Sőt, a Love Note újdonsága, hogy személyes hang- vagy akár videóüzenetet is hozzáadhatsz a könyvhöz, ami egy érintésre megjelenik kedvesed telefonján.

Weboldal >>

KLAE

Az agyag megmunkálásának folyamata természetes stresszoldóként működik, hiszen formálása közben több érzékszervünkre egyszerre hat ez a kreatív időtöltés. Külön öröm, hogy azonnal a kezünkben tarthatjuk a munkánk gyümölcsét, amiből csakis egy darab lesz az egész világon. Az agyagozás öröméhez (és egymáshoz) a KLAE kétfős csomagjai segítenek még közelebb hozni bennünket, hiszen minden alapot biztosítanak az első találkozáshoz. A csomagok levegőn száradó agyagot, szerszámokat, szivacsot, fedőlakkot, akrilfestéket, igény esetén pedig még betűnyomdákat is tartalmaznak, így még személyesebbé tehetjük az alkotásunkat.

Weboldal >>

Közös Pillanatok kalandkönyv pároknak

Még csak most kezdtetek el randizni, már néhány hónapja ismerkedtek, vagy éppen a 30. évfordulótokat ünneplitek? Akármelyik is legyen igaz rátok, ez a könyv nektek szól! A Közös Pillanatok Kalandkönyv összesen 50-féle izgalmas és romantikus randilehetőséget kínál azokra a napokra, amikor tanácstalanok vagyunk, hogy mivel töltsük a szabadidőnket kettesben. A könyv a felbecsülhetetlen élményeket helyezi a középpontba, így segít megélni kedvesünkkel azokat a pillanatokat, amik igazán meghatározóak tudnak lenni az életben. Ez nem csupán egy könyv; ez egy időutazás, egy felfedezőút és egy emlékgyűjtemény egyben!

Weboldal >>

Értsünk Szót párkapcsolati kártyák

Párkapcsolati kártyák az éjszakába nyúló beszélgetésekért! A 3 pakliból álló kártyacsomag összesen 144 kérdéssel, három szinten segít hozzá a párunk és önmagunk megismeréséhez, önfeledt és vérpezsdítő beszélgetéseken keresztül. A kártyák segítségével a beszélgetés témakörei izgalmasan kiszélesednek, és olyan dolgokat is megtudhatunk egymásról, amikre egyébként talán nem derülne fény. A játék alkalmával új lehetőségeket találhatunk a közös nevetésre, a véleménycserére, akár a pikáns kalandozásra – akkor is, ha még csak most ismerkedünk, és úgy is, ha már régóta együtt vagyunk.

Weboldal >>

Lush

A Lush Lots Of Love limitált kiadású ajándékcsomagja hét fényűző testápoló-, fürdő- és zuhanytermék édes és érzéki válogatását tartalmazza. Tökéletes Valentin-napi ajándék azoknak, akik imádják a kényeztetést, de akár közösen is használhatóak ezek a különleges termékek. A csomagot az eper- és tejszínhabillatú Strawberry Crumble bubbleroon habfürdő, valamint a fülledten jázminos Sex Bomb masszázstömb teszi teljessé. A termékeknek egy csodás, szív alakú doboz ad otthont, melyet újra és újra felhasználhatunk akár a termékeink, akár a szerelmes leveleink és egyéb titkos kincseink számára.

Weboldal >>

Hangulatos helyszínek és programok mindkettőtöknek: