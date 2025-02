5 romantikus kirándulóhely, ha túrázással ünnepelnétek a Valentin-napot

Ha a romantikus vacsora helyett inkább egy jó kis túrával töltenétek a Valentin-napot, akkor ez a lista nektek szól!

Szerelem-szobor, Vál

Az egyik magától értetődő úti cél a Budapesttől alig 40 perces autóútra található Szerelem-szobor, ami Vál településén, szőlők ölelésében, egy dombtetőn áll. A monumentális, 16 méter hosszú és 10 méter magas műalkotást Alexander Milov készítette az amerikai Burning Man fesztiválra, mígnem 2017-ben egy házaspár megvásárolta, és a szobor végül a Haraszthy Pincészet területére került. A nagy népszerűségnek örvendő látványosság a férfi és a nő közötti konfliktust szimbolizálja a két, egymásnak háttal ülő alak formájában, a belsejükben található, egymás felé forduló gyermekek pedig az ártatlanság és az összetartozás jelképei. A látványosság este különleges megvilágítást is kap, így akár sötétben is érdemes felkeresni.

Angolkert, Tata

Ha egy romantikus andalgásra vágytok, irány a mesebeli Tata, ahol az ország egyik legrégebbi angolkertjében tehettek egy hangulatos sétát. Az Esterházy családnak köszönhetően a XVIII. században megépült kertbe a „Griffes kapun” belépve egy külön kis csodavilágban találjátok magatokat, ami télen is egyedi bájjal bír. Az út romantikus fahidakon, pálmaház és műromok mentén át vezet, el a Herendi porcelánkiállítást rejtő kiskastély, a nyári lak mellett, az Esterházy család egykori nyári konyhájaként működő Cellariusig, ahol helyi termékek és remek kávé várja a sétálókat.

Szerelem-sziget, Veszprém

A veszprémi Szerelem-sziget nem véletlenül kapta a nevét, ugyanis a Séd patak mentén végigkalauzoló sétaút apró kis hídjaival és eldugott padjaival népszerű randihelyszín. A Vár keleti oldalában húzódó terület esetében nem egy igazi szigetről van szó, csupán a köznyelvben terjedt el így a megnevezés, hiszen egy valódi kis paradicsom, ahol a város nyüzsgésétől távol, nyugalmas környezetben sétálgathattok kedvesetekkel.

Hámori-tó, Lillafüred

Lillafüred az év bármely időszakában hangulatos úti cél, hiszen az ikonikus Palotaszálló és környéke megannyi romantikával bír, az épületet körülölelő, 9 méter mély Hámori-tó körbesétálása pedig különleges élmény. Anno, a hatalmas tó kialakításához a Garadna- és a Szinva-patak vizét duzzasztották fel, hogy a közeli vashámorok még több energiát nyerjenek a vízből, bár már akkor is szolgált turisztikai célokat. Ugyan az egykor télen még korcsolyapályaként is működő tó már ezt a funkcióját nem tölti be, mesés környezetet teremt egy kikapcsoló kiránduláshoz.

Tihany

A romantikus úti célok listájáról természetesen nem maradhat le a Balaton sem, azon belül is Tihany, ami aprócska utcácskáival, lehengerlő panorámájával és meseszép épületeivel igazán elragadó helyként szolgál. Az év ezen időszakában különösen nyugodt településen kihagyhatatlan látnivaló a Tihanyi Apátság, miután pedig a kilátást is megcsodáltátok, több kávézó is vár, hogy egy forró itallal a kézben melegedjetek fel a séta után.

