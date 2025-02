7 egyedülálló Valentin-napi randihelyszín és -program Budapesten

Budapest számtalan különleges élményt kínál a szerelmeseknek Valentin-napon. Ha idén valami igazán egyedi randihelyszínt vagy -programot kerestek, összegyűjtöttünk hét különleges ötletet, amivel felejthetetlenné tehetitek ezt a napot.

Pirate Empire – A Kalóz Birodalom

Budapest egyedülálló tematikus éttermében minden a rettegett kalózok izgalmas, olykor misztikus világáról szól. A Pirate Empire kötelező helyszíne A Karib-tenger kalózai-filmek rajongóinak, hiszen a berendezés tökéletesen megidézi a filmekben látottakat, a hangulatot pedig a háttérben szóló kalózos dallamok fokozzák. A különböző fantázianevekre hallgató isteni lakomákat (Barbarossa árulása, Tia Dalma látomása, Feketeszakáll lakomája) egyaránt elfogyaszthatjátok a látványos kalózkikötőben, a kalózkapitány kabinjában vagy akár a kalózhajó fedélzetén is, a felejthetetlen randiélmény mindenhol garantált!

1065 Budapest, Nagymező utca 41. | Weboldal

Time Heist

Ha idén Valentin-napon valami izgalmasabbra vágytok, mint a kanapén való lustálkodás és filmnézés, akkor látogassatok el a Time Heistba! A legnépszerűbb sorozatok ihlette szabadulószobákkal vár benneteket a Time Heist csapata, Budapest szívében. Imádjátok A nagy pénzrablást, kíváncsiak vagytok a fordított világra, kipróbálnátok magatokat a Squid Game egyik játékosaként, vagy az 1800-as évekbeli Londonba csöppennétek, hogy felfedjétek Lady W titkát? Akár beléphettek a Witcher-tematikájú fantasy világba is, ahol kardokon, varázsigéken és varázsfőzeteken keresztül juthattok el a kiszabadulásig. Bármelyik is keltette fel az érdeklődéseteket, a hét bármely napján próbára tehetitek rátermettségeteket a szabadulós játékok egyikében, és megnézhetitek, hogyan tudtok igazán együttműködni a nehezebb helyzetekben is.

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

Light Art Museum

Ha tartalmas és minőségi kikapcsolódásra vágytok, érdemes Budapest szíve, a Hold utca felé venni az irányt, ahol nyakig merülhettek a Light Art Museum lenyűgöző, immerzív világában. A közel 40 nemzetközi művész alkotását felvonultató fényművészeti kiállítás remek lehetőség, ha meghitt pillanatokkal, beszélgetéssel és sejtelmes hangulattal koronáznátok meg az együtt, közösen eltöltött időt. A múzeumot a Valentin-napi hétvége alkalmával is érdemes lesz felkeresni, ahol a pároknak és a párban érkező barátoknak kedvezménnyel is készülnek. A kedvezményes kódért küldjetek egy üzenetet a Valentin szóval a LAM Instagram-oldalára!

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

Pixity

Lépjetek be a Pixity varázslatos világába, ahol a játék és az innováció találkozik, hogy páratlan élményt nyújtson számotokra. Budapesten elsőként náluk fedezhetitek fel ezt az egyedi kialakítású LED-szőnyegeken ugrálós játékot, amely teljesen új szintre emeli a szórakozást, bármely korosztály számára. Jelenleg 3 játékszoba elérhető náluk, ahol közösen játszhattok, de akár versenyezhettek is egymás ellen, sőt, még csapatépítők vagy céges rendezvények szervezésére is van lehetőségetek náluk. Egész évben várnak benneteket!

1139 Budapest, Lomb utca 27. | Weboldal

Cereal Beast

Három fiatal srác egyszer csak gondolt egyet, és több európai nagyváros példáját látva megnyitották Budapest első müzlibárját, ami a Cereal Beast nevet kapta. A külföldről (is) érkező gabonapehely-választék olyannyira kimeríthetetlen, hogy még a vegánokra és a mindenmentesen étkezőkre is gondoltak. A koncepció lényege pedig, hogy legyen bármilyen napszak, ide bármikor beugorhattok egy tál müzlire, a belvárosi bulinegyed közepén. A müzlibár a különlegessége miatt tökéletes randihelyszín lehet (nem csak Valentin-napon), csak győzzetek választani a sok finomság közül!

1073 Budapest, Akácfa utca 65. | Facebook

Budapest gyógyfürdői

Nincs is jobb időtöltés Valentin-napon, mint egy lélekmelengető gyógyfürdős program kettesben. Budapest gyógyfürdői nagyszerű lehetőségekkel készülnek erre a különleges napra: fürdőzzetek a város felett Csillaghegyen és vegyetek részt egy kényeztető és fiatalító szaunarituálén rózsaszirmos testhámlasztással, vagy válasszátok a romantikus Love Letter-csomagot a Széchenyi Fürdőben, esetleg tegyetek egy felejthetetlen sétát a Margitszigeten a Lumina Park mesebeli filmfesztiválján. Ezek mind olyan élményprogramok a budapesti fürdőkben, amelyek közül érdemes válogatni, hiszen biztosan maradandó élményt nyújt majd mindkettőtöknek! További információk IDE kattintva.

Landventure

A Landventure egy különleges városi nyomozós játék, amely a szabadulószobák izgalmát teremti meg a szabadban. Nemrégiben startolt el náluk a Randi játékmód, ami kifejezetten randis kihívásokkal színesíti a nyomozást, melyek segítségével még jobban megismerhetjük egymást, miközben az együtt töltött idő még szórakoztatóbbá válik. A programot már Landventure Randi-ajándékutalvány formájában is megvásárolhatjátok, amit saját szöveggel tehettek egyedivé és bármelyik küldetésre beváltható. Február 16-ig pedig 10% kedvezményt kaptok a végösszegből a FUNZINE10 kuponkóddal, ne hagyjátok ki ezt a szuper lehetőséget!

Weboldal >>

Szálláshelyek azoknak, akik a pihenést választják idén Valentin-napon: