Kitört a vakáció: 7 tartalmas program 2025 nyarán – nem csak gyerekeknek

A 2025-ös nyári szünet napjait bearanyozó programokat ajánlunk figyelmetekbe, ahol felhőtlen kikapcsolódás várja a család legkisebbjeit és legnagyobbjait egyaránt.

Csodák Palotája

Tökéletesebb családi programhelyszínt aligha ajánlhatnánk a forró nyári napokra, mint az élmények számtalanját kínáló Csodák Palotája. A tudományos élményközpont hat tematikus játékterében, több mint 100 interaktív eszköz várja a látogatókat, hőséget enyhítő légkondicionált környezetben. Az élményközpont már 3 éves kortól kínál emlékezetes tapasztalatokat, de a kamaszoknak és a felnőtteknek is éppúgy izgalmas kikapcsolódást kínál. A közös élményeket naponta négyszer tudományos show-val, a Richter Gedeon laborban pedig egész napos kísérletezéssel teszik felejthetetlenné.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Landventure

Töltsétek meg a nyarat élményekkel a Landventure városi nyomozós játékaival, melyek izgalmas küldetéseket kínálnak családoknak és barátoknak, helyieknek és turistáknak egyaránt. Akár egy szabadtéri szabadulószobában, közösen oldhatjátok meg a rejtélyeket, és új szemszögből ismerhetitek meg Budapest, vidéken pedig Pécs, Balatonfüred, Szeged, Szentendre és Esztergom ikonikus helyszíneit. A küldetéseket időpontfoglalás nélkül játszhatjátok, mindössze csak egy okostelefonra lesz szükségetek. A FUNZINE15 kód megadásával ráadásul 15% kedvezménnyel nyomozhattok egészen augusztus 20-ig.

Weboldal

The Challenge

A The Challenge azon kevés szabadidős budapesti programok egyike, ami egyaránt élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak, illetve éppúgy tökéletes választás nyáron is, mint télen. A The Challenge lényege a játékos mozgás: adott két színesen világító, érintésérzékeny csempékkel kirakott pálya, melyeken a csapatoknak közösen kell időre pontokat gyűjteniük, hogy tovább juthassanak. Egy menet átlagosan 25, kifejezetten intenzív percig tart, így hiába a légkondival kellemesen tartott hőmérséklet, garantált a jóleső izzadás. Ráadásul – de ez már legyen meglepetés – a mosdóban a város legbulisabb WC-je is megcsodálható.

1085 Budapest, Mária utca 16. | Weboldal

SPLASH! Vízicirkusz

Nyári hőséget enyhítő különleges élményben lesz részetek, ha úgy döntötök, a nyári szünetben a Fővárosi Nagycirkusz felé veszitek az irányt. A kívül-belül új ruhát öltött cirkusz épületére szinte alig lehet ráismerni: a porond helyét medence és szökőkút vette át, a cirkusz előtti plázson napágyak és napernyők, de még koktélbár is várja a lelkes közönséget. A külső-belső megújulás persze csak a kezdet, a csodakomplexum műsorán szereplő SPLASH! egyúttal időutazásra is invitál, ahol a család apraja-nagyja megtapasztalhatja az 1920-as évek életigenlő, táncban nem szűkölködő, lenyűgöző hangulatát.

1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a | Weboldal

Budapest Garden

Ha szabadtéri kikapcsolódást kerestek, közös programokat, ahol a család minden tagja nagyszerű élményekre tehet szert, akkor a Budapest Gardenben a helyetek! A Budapest Garden az a hely, ahol műfüves focipálya, tollas, pingpong és trambulinpark vár az aktív kikapcsolódás szerelmeseire, de akkor sem kell más helyet keresnetek, ha bográcsoznátok vagy grilleznétek családi körben. A családbarát szórakoztató komplexumként is számontartott helyszínen táborokból, valamint gyerekprogramok sokaságából is válogathattok, esténként pedig ingyenes kertmozi kínál felejthetetlen élményeket.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. | Weboldal

Ingyenes gyerekprogramok a Városligetben

A megújult Városligetben idén nyáron színesebbnél színesebb ingyenes programok várják a kisgyermekes családokat. A család apraja-nagyját megszólító gazdag programkínálatban az ingyenes események mellett új élmények is várják a látogatókat. A tavalyi nagy siker után visszatér a biztonságos közlekedést támogató KRESZ Suli, a Magyar Zene Háza szabadtéri programjai, de a Gyermekszínháznak köszönhetően a színházi meseélmények sem maradnak el. Újdonságként pedig Kajla hívja különleges kalandtúrára a családokat a Titokzatos kalandok a Városligetben című új kiadvány segítségével.

1146 Budapest, Kós Károly sétány | Weboldal

Sport- és élménytáborok a Miamorban

Kifejezetten az általános iskolásokat célozzák a Római part népszerű gasztro- és szabadidős udvarának nyári táborai, ahol a mozgás, a nevetés és a közösségi élmények lesznek középpontban. Az élménytáborban óriás akadálypálya, minigolf, bringázás, sok csapatjáték, napi háromszori étkezés és strandolás várja az aktív kikapcsolódásra nyitott gyerekeket. Indul speciálisan strandröplabda és foci tematikájú tábor is azoknak, akik a mindennapos csobbanás és egyéb aktivitások, kihívások mellett nem riadnak vissza a napi két, tapasztalt edzők által vezetett, játékos edzéstől sem – ráadásul június 22-ig early bird áron lehet jelentkezni.

1031 Budapest, Római part 47. | Jelentkezés >>

